Con la presencia de Dua Lipa y la flamante reina consorte británica, se anunció el Premio Booker

Por primera vez desde 2019, la ceremonia del Premio Booker -que reconoce la mejor novela en lengua inglesa publicada el año previo a la entrega- volvió a la presencialidad y con una transmisión en vivo desde el Roundhouse, una especie de Usina de las Artes londinense, a cargo de la BBC. El presidente del jurado, el escritor e historiador cultural británico Neil MacGregor, hizo el anuncio cerca de las 18 (hora argentina) y Camilla del Reino Unido entregó el trofeo al escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka (1975), por The Seven Moons of Maali Almeida. Además del trofeo (que rinde tributo al escritor e ilustrador infantil Jan Pieńkowski, que murió en febrero de este año), Karunatilaka se lleva 50.000 libras esterlinas; los otros cinco autores preseleccionados reciben 2500 libras esterlinas y una edición encuadernada de su novela.

Karunatilaka es el segundo escritor de Sri Lanka en ganar el Booker (el primero fue Michael Oondaatje, en 1992, por El paciente inglés) y The Seven Moons of Maali Almeida es su segunda novela, descrita como “una sátira mordaz y divertida ambientada en medio del caos en una Sri Lanka abrumada por la guerra civil”. Además de novelas, escribe canciones de rock, guiones y crónicas de viajes para revistas como Rolling Stone y GQ. Vivió en Londres, Ámsterdam y Singapur, y actualmente reside en Sri Lanka. Con su primera novela, Chinaman, ganó el Commonwealth Book Prize, el DSL y el Gratiaen Prize.

“Espero que en un futuro no muy lejano Sri Lanka haya entendido que las ideas de corrupción y amiguismo no han funcionado y nunca funcionarán -dijo el autor al recibir el premio-. Espero que Sri Lanka aprenda de su historia, y que si se publica dentro de diez años, mi novela esté en la sección de fantasía de la librería junto a los dragones y los unicornios, y no se confunda con el realismo o la sátira política”. En su novela, el protagonista (Maali Almeida) vive más allá de la muerte, luego de haber sido asesinado, y ofrece su perspectiva sobrenatural sobre los acontecimientos posteriores a la guerra civil en Sri Lanka, “cuando hubo un debate acalorado sobre cuántos civiles murieron y de quién fue la culpa”, dijo el autor.

Shehan Karunatilaka y Camilla, la reina consorte de Gran Bretaña, durante la ceremonia de entrega del Premio Booker TOBY MELVILLE - POOL

Participaron del evento la cantante británica India Shan; la cantante Dua Lipa, “reina de la cultura”, que brindó un discurso sobre la importancia de la lectura y la literatura en su carrera artística, y (en uno de los primeros compromisos públicos desde el cambio de timón en la corona británica tras la muerte de la reina Isabel II), Camilla, la reina consorte del Reino Unido, que llegó al Roundhouse acompañada por su hermana, Annabel Elliot. “La lectura me ayuda a navegar por la vida y a comprender las emociones y los sentimientos, es mi consuelo”, dijo la cantante.

La comediante y escritora Sophie Duker condujo el evento, donde se rindió homenaje a la escritora Hilary Mantel, que ganó el Booker por dos de los libros de la trilogía Wolf Hall, aclamada por la crítica. Mantel murió el mes pasado a los 70 años. Todos menos uno de los seis autores preseleccionados asistieron a la ceremonia; Alan Garner, cuyo cumpleaños se celebró hoy, lo hizo en forma virtual y escuchó a Dua Lipa cantarle el “Happy Birthday”.

Este año, el jurado estuvo presidido por Neil MacGregor y lo acompañaron la académica Shahidha Bari, la historiadora Helen Castor, el novelista y crítico M. John Harrison y el novelista, poeta y profesor congoleño Alain Mabanckou. En 2021, el sudafricano Damon Galgut ganó el Booker con The Promise.

En una equitativa lista de tres mujeres y tres varones, esta edición abarcó cinco nacionalidades y cuatro continentes. Los libros finalistas fueron Oh William!, de la estadounidense Elizabeth Strout (que fue publicada en el país por Alfaguara como Ay, William); Glory, de la zimbabuense NoViolet Bulawayo (de quien en español se conoce su primera novela: Necesitamos nombres nuevos); Small Things Like These, de la irlandesa Claire Keegan (publicado en el país por Eterna Cadencia como Cosas pequeñas como esas); Treacle Walker, del británico Alan Garner, y The Trees, del best seller estadounidense Perceval Everett (del que se tradujeron al español algunos de sus libros, como No soy Sidney Poitier).

Por otra parte, ya se conocen los nombres de los integrantes del jurado del Premio Booker Internacional 2023, que presidirá la novelista franco-marroquí Leïla Slimani. La acompañarán Uilleam Blacker, uno de los principales traductores del ucraniano al inglés; el novelista malasio Tan Twan Eng; Parul Sehgal, redactor y crítico del New Yorker, y Frederick Studemann, editor literario del Financial Times. La lista de libros semifinalistas se dará a conocer en marzo de 2023 y la lista de los finalistas, en abril del año próximo. El título ganador se anunciará en una ceremonia en mayo de 2023.