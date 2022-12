Longevidad. La piedra filosofal de la eterna juventud no llega sin arrugas, sino con vitalidad, salud y capacidad de disfrutar

escuchar

La escocesa Shirley Henderson debe ser la mejor farsante de la historia. En su papel de Myrtle, la llorona, que aparece por primera vez en Harry Potter y la Cámara de los Secretos, interpreta a una adolescente de 13 años, pero cuando se filmó la película tenía 37. Con algo de envidia se puede citar todo un club de engañosos adultos que pretendieron juventud en sus papeles: Timothée Chalamet con 22 años actuando de 17 en Llámame por tu nombre; Leonardo DiCaprio, con 27 años, actuando como de 17 en Atrápame si puedes; John Travolta, con 24, poniéndose en la piel de un adolescente en Grease, junto a la osada Olivia Newton-John, de 29 años, como su novia Sandy, de 17. El mayor de edad Tom Holland, con 21 años, actuando de 15 en Spider-Man: regreso a casa o Andrew Garfield, con 27, haciendo un Peter Parker, de 17, en El sorprendente hombre araña, y ni qué mencionar a Ralph Macchio en Karate Kid, dibujando un teenagger de 14 años con sus 22 de ese momento.

El deseo de parecer más joven de lo que dicta el calendario ha sido un valor perseguido por muchas décadas. Los patrones de la juventud como valor atraviesan la cultura de occidente aún hoy. Sin embargo, gracias al aumento de la esperanza de vida, a la demora en cuestiones la formalización de pareja o la maternidad, a la madurez activa laboral y personal, a la capacidad creciente de reinventarse de las personas en momentos vitales en los que en el pasado ya se volcaban al ostracismo, han configurado un nuevo paradigma que emerge como el nuevo valor a perseguir. Se trata de la longevidad.

Aunque comprendida en el pasado como una manera de extender al máximo la posibilidad de vida, hoy se concentra en crear una longevidad de calidad, donde los aspectos cognitivos y físicos respondan a una adultez avanzada con riqueza.

Robert Neil Butler, médico gerontólogo, psiquiatra, y autor ganador de un Premio Pulitzer, trabajó en el campo de las demencias y el envejecimiento, fue el primer director del National Institute on Aging de Estados Unidos y autor del libro Longevidad y calidad de vida: oportunidades y desafíos, editado en 1998. Durante más cinco décadas, fue defensor de los derechos de las personas mayores a experimentar el tipo de vida plena que él disfrutaba. Acuñó la definición de “discriminación por edad” para describir la postergación endémica para con las personas mayores que, según indicó en su obra, “llevó a las personas a una desesperación silenciosa, privación, desolación y rabia apagada”.

La edad se ha convertido en una revolución. Y no se trata de personalidades dignas de inscribirse en el Guinness. Cada vez están más cerca, al alcance de la mano. Pauline Kana, norteamericana triunfa en TikTok con 23 millones de seguidores y sus 95 años haciendo humor en su red. Cobra un promedio de 17.500 dólares por cada acción de marca que hace en su plataforma, lo mismo que las Hadid o las Kardashian. Siguen sus pasos nombres como Lynn Yamada Davis de 73 años y Joe Alington de 88.

Tal vez la primera figura que se convirtió en adalid del furor gerontológico a nivel global ha sido la diseñadora norteamericana Iris Apfel. Junto a su marido se dedicaron a desarrollar diseño de interiores y con su marca Old World Weavers fueron asesores de nueve presidentes en su país: comenzando por Truman y terminando por Bill Clinton. En 2005 fue descubierta gracias a una exposición de su colección en el Metropolitan de Nueva York, con sus cadenas enormes y sus grandes anteojos circulares. Hoy tiene 101 años y hace un par le dijo a Vogue en una entrevista: “de pronto me he convertido en una estrella geriátrica. He estado haciendo esto toda mi vida y ahora me encuentro con montones de revistas, sobre todo europeas, que están escribiendo sobre mí. ¡Pero yo no estoy haciendo nada distinto a lo que he hecho durante los últimos 70 años!”.

Iris Apfel, un ícono de estilo

Ese cambio de foco que observó Apfel se condice con cifras de todo tipo que involucran políticas públicas, un marketing renovado para este público con capacidad de consumo, prácticas de salud, actividades deportivas y culturales específicas… entre tantos otros. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. En este momento, la proporción de la población de 60 años o más aumentará de 1000 millones en 2020 a 1400 millones. Para 2050, la población mundial de personas de 60 años o más se duplicará (2.100 millones). Se espera que el número de personas de 80 años o más se triplique entre 2020 y 2050 hasta alcanzar los 426 millones.

La encuesta Voice of the Consumer: Health and Nutrition de Euromonitor International en 2022 reveló que se espera que los consumidores de 50 años o más crecerán un 75 % entre 2021 y 2040. Sobre una base que incluyó a encuestados de 30 países en todo el mundo, el 60% de las personas consultadas declararon que tener un sistema inmunitario saludable y la ausencia de enfermedades es el modo en que definen la salud, lo que enfatiza la gran importancia de la atención médica preventiva. El 65% consideró que el bienestar mental es parte de esa definición de salud. Esta es una de las razones por las que las apps destinadas al público pos 60 y que integran salud mental y física se han convertido en furor. Tal es el caso de Senior Fitness, Tai Chi Fit Over 50, Yoga|Down Dog, entre otras.

Todo esto se produce en una realidad que la pandemia aceleró de modo dramático. El Euromonitor International Digital a nivel mundial detectó que para el año pasado apenas el 1,5 % de los encuestados mayores a 50 años no tenían algún tipo de acceso a Internet. De ellos, el 82% de los mayores de 60 años navegaban semanalmente, el 72% optaba por plataformas digitales para leer noticias, y más del 60% accedía a redes sociales al menos una vez por semana.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más Shutterstock

La extensión de la vida ofrece desafíos si los años adicionales brindan la oportunidad de realizar nuevas actividades, como progresar en la educación, encarar una nueva carrera o abordar una pasión postergada. Sin embargo, todo depende de la salud, un concepto que se amplió mucho más allá de los exámenes médicos.

Explorar el interior

La reina Victoria, aquella que fue digna de darle nombre a uno de los museos más vanguardistas del mundo junto a su consorte, Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, tuvo nueve hijos. Uno de ellos, Federico III de Alemania, fue el abuelo del fundador de La Prairie, el epítome de la juventud. El suizo Paul Niehans, hijo de un cirujano, estudió medicina en la Universidad de Zúrich. Para 1931 había dado con el tratamiento con el que se hizo célebre y que aún es el sello distintivo del centro. El desarrollo del tratamiento celular tuvo como objetivo aspirar a la buena salud tratando las células para reparar y revitalizar el cuerpo. “En esa época lo único que había de lo que hoy podemos llamar wellness eran los centros termales, principalmente en Europa -relata Willie Carballo, representante para América Latina de la marca desde 1979-. La Prairie no cubre solo esa área, sino también el lado médico, cirugías y una cantidad de ángulos dirigidos a la longevidad. Si lográs mejorar tu calidad de vida, seguramente vas a vivir más y mejor. El desarrollo de la llamada longevidad que se ha producido en los últimos años en el mundo está muy ligado al cuidado de la salud, la conciencia y una cantidad de factores”.

El profesor Niehans con el Papa Pío XII Gentileza

La terapia genómica ha desarrollado nuevas prácticas que ahora se concentran en tratamientos ex vivo, instancia en las que se extraen células de una persona, se modifican genéticamente y luego se vuelcan nuevamente al torrente sanguíneo. También se desarrollaron tratamientos in vivo, que permiten inyectar genes en el cuerpo, una práctica ya aprobada en ensayos clínicos. “La Prairie -sigue Carballo- ha desarrollado estudios científicos durante más de 40 años buscando mejorar toda la propuesta. El tratamiento histórico de céluloterapia está basado en la regeneración de células y el refuerzo del sistema inmune. Hoy el tratamiento se ha convertido en la aplicación del concentrado purificado clp, un estudio de ADN y el refuerzo de células madres”.

Ya el Papa Pío XII había demandado los servicios en la clínica localizada en la villa de Clarens, en la municipalidad suiza de Montreux. Su recuperación significó una catapulta a los escenarios principales del cuidado de la salud y la longevidad. A su santidad siguieron todo tipo de celebridades: Charles de Gaulle, el emperador Hirohito de Japón, integrantes de la Familia Real Británica, Winston Churchill, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Marilyn Monroe, Pablo Picasso, Carla Bruni.

En La Prairie, la terapia genómica desarrolló nuevas prácticas que se concentran en tratamientos ex vivo, instancia en las que se extraen células de una persona, se modifican genéticamente y luego se vuelcan nuevamente al torrente sanguíneo Gentileza

“La evolución de las edades los últimos 40 años ha sido exponencial, hasta hace 25 años podías aplicarte del tratamiento partir de los 40 años; hoy hay clientes que, en promedio, tienen 30 años y buscan la revitalización. Aunque siguen asistiendo adultos de más de 60, hoy el estrés ha hecho que se busque este tipo de compensaciones y el spa, el wellness o este tipo de tratamientos serán una constante mientras siga existiendo el estrés y la calidad de vida que tenemos hoy forzada por un aceleramiento de la tecnología. Indudablemente una síntesis de la longevidad no sería solamente llegar más tiempo sino llegar más y mejor”, agrega.

“El turismo wellness se ha convertido en una de las preferencias de los viajeros -explica Carballo-. La gente busca experiencias novedosas cuando turistea. Esta es una modalidad reciente para una gran parte del mundo que se plantea otro modo de alcanzar el bienestar”.

La longevidad ha sido una preocupación histórica. La fuente de la juventud es hoy más intensa aunque ha virado a un modo más responsable y consciente de transitar los años más maduros. Los extraordinarios avances de la medicina tanto curativa como preventiva justifican el optimismo sobre la calidad de vida y el estado de bienestar que se puede disfrutar, incluso, en la vejez.

Temas Belleza