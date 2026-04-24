Kate Hudson se sumó a la lista de actrices que celebran el paso del tiempo: “Voy a ser una gran anciana”

No todas las actrices lamentan el paso del tiempo ni las consecuencias de hacerse mayor; algunas, incluso, lo celebran. Kate Hudson se sumó a la lista que integran Cameron Diaz, Pamela Anderson y Halle Berry y confesó que el paso del tiempo le sienta bien. “Voy a ser una gran anciana”, disparó con gracia y se mostró muy ilusionada de cara al futuro.

La protagonista de Song Sung Blue, film que le valió su última nominación al Oscar, habló este jueves por la noche de su presente durante su aparición en The Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon.

Kate Hudson contó que no le preocupa envejecer Jordan Strauss - Invision

Luego de contar algunos detalles de la segunda temporada de Una nueva jugada, la serie de Netflix que protagoniza, el presentador se tomó unos minutos para desearle un “feliz cumpleaños atrasado”. “¡Gracias! Soy tan vieja”, reaccionó Hudson. “¡Oh, por favor!”, intentó suavizar Fallon el comentario, pero la actriz sorprendió con su respuesta. “No, me encanta”, aclaró. “Me gusta envejecer… De verdad creo que voy a ser una gran anciana… Porque me gusta, porque mejora, así que no tienes que preocuparte tanto”, confió.

Pamela Anderson

Hace un par de años Pamela Anderson, quien supo ser una de las actrices más populares y deseadas de la industria, dio un giro inesperado. Acostumbrada a lucir siempre “perfecta” en su paso por las alfombras rojas y frente a las cámaras de televisión, la ex Baywatch un día dijo basta y comenzó a transitar una vida más tranquila, además de despedirse del maquillaje.

Pamela Anderson, pionera en la tendencia "sin maquillaje" Kirsty Wigglesworth - AP

Liberarse de la presión que podría suponer ir en contra de algunos cánones de belleza no fue un viaje fácil para la actriz, sino más bien parte de un proceso de duelo y, al mismo tiempo, de amor propio. En una entrevista que ofreció a Elle en 2023, contó que la muerte de su maquilladora, una persona muy querida para ella, fue lo que la motivó a animarse a lucir más natural.

Anderson se dio cuenta de que ir contra lo establecido era atractivo y descubrió que estar sin maquillaje podría ser considerado también como un acto de rebeldía y valentía al mismo tiempo. Además, calificó su decisión como “liberadora, divertida y algo rebelde también”. “Creo que todos empezamos a parecer un poco raros cuando nos volvemos mayores. Y medio como que me río de mí misma cuando me miro en el espejo. Y ahí digo, ‘Wow, ¿esto realmente me está pasando a mí?’ Es un viaje, pero en gran parte feliz”, reflexionó.

Cameron Diaz

Si bien fue uno de los rostros más conocidos de Hollywood en los 90 y a principios de los años 2000, su presencia en la gran pantalla se fue diluyendo poco a poco. En el 2018, Cameron Diaz anunció su retiro, pero el año pasado volvió al ruedo con De vuelta a la acción.

Cameron Diaz se alejó de Hollywood y de sus exigencias Shutterstock - REX Features/Shutterstock /The G

En el podcast Rule Breakers que salió al aire en el 2022, la intérprete de Loco por Mary habló sobre lo mucho que cambió su vida desde que se alejó de la industria del entretenimiento. “He sido víctima de la cosificación y la explotación social a la que están sujetas las mujeres”, dijo. “Cada día, como actriz que era, me sentaba frente al espejo durante horas. Acabó siendo tóxico”, reconoció.

“De repente empezás a criticarte y pensás: ‘¿Por qué estoy acá sentada siendo tan mala conmigo misma? Mi cuerpo es fuerte. Mi cuerpo es capaz. ¿Por qué voy a hablarle mal? ¿Por qué voy a ser así con él cuando me ha llevado tan lejos? No me importa. Literalmente lo último en lo que pienso es en mi apariencia”, completó.

Jamie Lee Curtis

“Acepto mi piel arrugada y la muestro tal como es", dijo orgullosa Jamie Lee Curtis Scott A Garfitt - Invision

El año pasado Jamie Lee Curtis, famosa por su extensa trayectoria pero también por su constante militancia por las causas que cree justas, apuntó contra las cirugías plásticas y habló del “genocidio de una generación de mujeres”. En medio de una sesión de fotos para la tapa de la revista Saturday de The Guardian, la leyenda del cine sacó unos enormes labios rojos de plástico y afirmó: “He denunciado abiertamente el genocidio de una generación de mujeres por parte del complejo industrial cosmecéutico, que se han desfigurado. Los labios de cera realmente lo demuestran”, exclamó.

La actriz también habló de lo cruel que es la industria con el envejecimiento: “Llevo retirándome desde los 30, diciendo: ‘Voy a dejar esto’”. Luego, explicó que esa angustia ya la vivió con sus padres, Tony Curtis y Janet Leigh, -vio cómo perdían papeles al llegar a cierta edad- y que en cambio ella decidió aceptar el paso del tiempo. “Acepto mi piel arrugada y la muestro tal como es. Todo lo que hago proviene de una emoción y para mí, la emoción es libertad. Siento a la gente. Eso ha sido un regalo para mí como actriz”.

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker respondió a quienes la criticaron por las canas y las arrugas (Foto: Instagram @justlikethatmax)

Durante años le dio vida a Carrie Bradshaw en Sex And The City y fue, para muchas mujeres, sinónimo de belleza, moda y tendencia. Sin embargo, Sarah Jessica Parker no sólo no quedó atada a esa imagen siempre perfecta sino que se animó a responder a quienes la criticaron por dejar ver sus canas.

En una entrevista que le dio a la revista Vogue en 2021, la actriz habló al respecto. “¡Pelo gris, pelo gris, pelo gris! ¿Tiene el pelo gris?”, aseguró que solía leer en las redes. “’Tiene demasiadas arrugas, no tiene suficientes arrugas’. Se siente casi como si la gente no quisiera que estemos bien en el lugar en el que estamos, como si casi disfrutaran de que nos duela lo que somos hoy, aunque elijamos envejecer de forma natural y no lucir perfectas”, analizó. “Sé cómo me veo. No tengo otra opción. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?”, completó la actriz.

Por su parte, Sarah Jessica Parker ha sido protagonista, muchas veces sin querer, del debate sobre las canas en Hollywood. Tras ser criticada por mostrarlas públicamente, respondió desde un perfil bajo pero contundente en entrevistas con Allure y The Hollywood Reporter: “Las mujeres cargan con tantos actos de valentía en su vida diaria que aparentar su edad no debería ser uno de ellos”. Su postura abrió conversaciones sobre cómo incluso el envejecimiento natural puede ser leído como un acto de rebeldía en una industria obsesionada con la perfección.