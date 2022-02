Sub 35. La chef de un restaurante original premiado que “hay que mirar”

En 2018, Micaela abrió el restaurante Anafe junto a Nico Arcucci, que en la última edición de los premios Latin America 50 Best Restaurants recibió la distinción One To Watch; literalmente, uno para mirar. Este premio se entrega por originalidad al mejor local de la región; superó así a los nominados de Brasil, México, El Salvador y Bolivia.

“Desde chica fui densa con la comida, no me gustaba cómo se cocinaba en casa entonces preparaba mis comidas de la forma que a mi me gustaba”. Años más tarde fue a Australia a estudiar un estilo de gastronomía que no encontraba en Buenos Aires, y a su regreso arrancó Anafe con un formato de pop ups en distintas casas amigas, hasta que abrió el local en Colegiales. “Anafe, es la unión de nuestras cosas favoritas en un plato, es un lugar divertido para ir, con una carta de vinos fresca y ecléctica; buena música, luz cálida y una atención cómoda”.

Micaela cocinó para un restaurante en Estados Unidos –con estrellas Michelin– convocada por Narda Lepes y Mecha Solis y este año abrirá La Ofi, una cocina de investigacion y desarrollo para crear recetas, dar clases e invitar profesionales amigos.