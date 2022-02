Sub 35. La youtuber y gamer argentina radicada en España que tiene más de 18 millones de suscriptores en sus canales

Mejor conocida como Lyna, la youtuber y gamer radicada en España tiene más de 18 millones de suscriptores en sus canales de YouTube y se convirtió en una de las autoras más vendidas con la saga Una familia anormal, elegida por lectores entre 8 y 13 años. Estudió periodismo en la Universidad de La Matanza, está casada con el también youtuber Daniel Morro, y es representante de Los Sims 4 en Latinoamérica.

Además, de periodista, Lyna es bailarina y modelo profesional. Su posicionamiento en Youtube fue rapidísimo, se unió el 8 de septiembre de 2014 y sus videos –en los que comparte partidas de Roblox, Minecraft, Los Sims 4, Among Us y otros– consiguieron millones de reproducciones. El grupo editorial Penguin Random House se acercó a ella con la propuesta de hacer un libro. La respuesta no se hizo esperar y en 2018 lanzó Una familia anormal. En busca del tesoro de Minuca, el primer título de la saga que tiene como personajes a su hermana Melina, la Abuela Rita, Dani, el Señor Pato y, por supuesto, a ella misma. “Todos tenemos un grado de anormalidad”, asegura la best seller.