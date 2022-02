Tejidos. La trama detrás del hilado peruano que se convirtió en un favorito de lujo

Armani, Max Mara, Gucci y el grupo LVMH los eligen para que formen parte de sus exclusivas colecciones. Más masivas, pero igualmente cuidadosas de la calidad de sus productos, las norteamericanas Gap, Guess y Michael Kors también incluyen textiles peruanos entre sus prendas.

Alpaca, baby alpaca y también algodón pima son reconocidos en el mundo de la moda por su altísima calidad, que no encuentra competencia, y por la sustentabilidad de su producción, una cualidad que en las grandes ligas no se discute.

En 2019, la exportación de fibra de alpaca de Perú superó los 28 millones de dólares

Según la Asociación de Exportadores (Adex) de Perú, en 2019 la exportación de fibra de alpaca de ese país superó los 28 millones de dólares. De 18 a 22 micrones de espesor, el pelo de este animal es uno de los más finos del mundo: la etérea suavidad y la caída que tienen sus prendas son su reflejo.

Calidad premium, responsabilidad social, trabajo justo y normas de buenas prácticas laborales y medioambientales vuelven al producto más que atractivo en los mercados internacionales que lo valoran. Los principales países de Europa y Estados Unidos son sus principales compradores.

En el caso de Italia, el país importa los hilados que luego procesa para la elaboración de las prendas. Se trata del mayor comprador de alpaca peruana en el mundo. ¿Los motivos que la transforman en uno de los materiales más codiciados por un centro de la moda mundial como Italia? Su textura suave y elástica salta a la vista.

También es muy valorada su versatilidad: se usa para producir abrigos y gorros, pero también para vestidos y prendas de verano o media estación. Otra cualidad no menor es que es un material hipoalergénico, dado que carece de lanolina en su composición. Noruega, Alemania, Reino Unido, Suecia, Suiza, Francia, Dinamarca y Lituania son otros países europeos que incluyen prendas peruanas en sus colecciones.

Técnicas de tejido milenarias KARI

Presencia en la Argentina

De este lado del océano, Estados Unidos encabeza la lista de compradores de prendas elaboradas con hilados peruanos. Más cerca nuestro, Chile es uno de los principales socios, mientras que la Argentina se encuentra en el décimo puesto.

“El trabajo en conjunto entre los sectores público y privado del Perú han contribuido a lograr un posicionamiento del país en mercados internacionales como proveedor de materias primas y tejidos de alta calidad”, asegura Silvia Seperack, directora de la oficina comercial de Promperú en Argentina, el organismo es responsable de promover las exportaciones peruanas, el turismo y las inversiones. Con ese objetivo organizaron los encuentros Perú Moda Deco y Alpaca Fiesta, en Buenos Aires, donde empresas del sector de la indumentaria de la Argentina pudieron acercarse para conocer de cerca y en mano la nobleza de los productos textiles peruanos.

Tonos neutros y buenas terminaciones

Sus tonos neutros con alguna chispa de color y sus terminaciones impecables que preanuncian una calidad única no son el factor que distingue a las prendas elaboradas con alpaca, baby alpaca y algodón peruanos. Lo que realmente las ubica un escalón por encima del resto y motiva su posicionamiento dentro de las mejores marcas del mundo que las eligen, es su textura. No alcanza con verlas. El sentido del tacto juega un rol determinante en la elección: sedosos, casi aterciopelados y con cuerpo, no es fácil encontrar textiles que se encuentren en su mismo nivel.

“El 80% de la producción mundial de fibra de alpaca se concentra en el Perú, siendo elegida por su suavidad, facilidad para el tejido y por sus colores naturales”, apunta Silvia Seperack, que insiste en la importancia de dar a conocer sus productos de manera presencial: la fibra requiere un contacto sensorial.

Respecto a la alpaca, “el animal tiene un cuidado especial y adherimos al trabajo sostenible”, añade la directora del programa. Algunas marcas nacionales, como María Cher, Etiqueta Negra, Jazmín Chebar, Baby Cottons, La Martina, Paula Cahen d’Anvers y Lacoste ya los han elegido. En esta edición de la rueda de negocios que, hasta antes de la pandemia se realizaba en Perú y que en 2020 adoptó el modo virtual, doce marcas peruanas seleccionadas llegaron al país para dar a conocer sus productos y captar nuevas marcas argentinas. “Argentina es fuerte en diseño y Perú, en confección”, afirma Seperack. Por eso, apuntan a una integración del negocio, donde confluyan el diseño argentino y la confección peruana.

Sustentable por tradición

Tan natural como algo que se adquiere por tradición, la noción de sostenibilidad no es una moda, en el caso de los tejidos en alpaca, baby alpaca y algodón peruanos. Cómo se hace, quién lo hace, en qué condiciones, cuánto afecta a la naturaleza: hoy soy preguntas que cruzan transversalmente a la moda.

Hace cinco mil años los tejedores de las culturas preincaicas consiguieron manejar las fibras de algodón y alpaca y ya entonces lo hacían de manera sustentable: el sol, los ríos y el océano eran sus principales fuentes de energía; no emitían gases en su proceso de producción; eran hechos a mano, con fibras y colores naturales; y los artesanos eran miembros respetados de sus comunidades. Hoy se sigue trabajando con las mismas técnicas de entonces, que se fueron transmitiendo de generación en generación.

La alpaca es un camélido que vive a cuatro mil metros de altura. Para poder adaptarse a la variación del clima, el animal desarrolló bolsitas de aire que ayudan a abrigarse del frío, mientras que, en días de calor, estas se contraen, refrescando así su piel. Es una característica de su pelo, que tiene un efecto térmico natural. ¿Más ventajas de la fibra de alpaca? Tiene 22 tonalidades naturales, un brillo semejante al de la seda, es antialérgico y su proceso de producción tiene un impacto sostenible con la naturaleza. Suave y liviano, es ideal hasta para la piel de un recién nacido. ¿Baby alpaca? Su fibra procede de la primera esquila del animal, por lo que resulta aún más suave.

El algodón que se cultiva en Perú tiene el nombre científico de Gossypium barbadense y fue utilizado por las culturas preincaicas para elaborar tejidos que, aseguran, conservan sus propiedades hasta la actualidad. El algodón pima surgió a principios del siglo XX y se caracteriza por su fibra que es de las más largas, finas y resistentes del mundo. Estas cualidades vuelven a las prendas de algodón pima especialmente frescas, suaves al tacto, con un brillo especial.

“Nuestro compromiso con los consumidores es ser responsables con el agua, el medio ambiente y nuestra gente. En este sentido, impulsaremos prácticas sostenibles entre los fabricantes peruanos”, sostienen desde PromPerú.