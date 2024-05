Los siete estampados que marcaron tendencia y parece que llegaron para quedarse

Escuchar

Desde encantadores estampados florales hasta cautivadores diseños abstractos y el incondicional estampado tropical, las tendencias prometen una explosión de colores y prints que seguro te encantarán. Si querés saber cómo sacarle el máximo partido a los estampados, en esta nota te contamos cómo hacerlo.

Los lunares

Los lunares son un estampado que no pasa de moda (Foto Unsplash)

Los lunares son uno de los prints más atemporales y versátiles. Tienen una vibra retro, además ya sea en vestidos, faldas o blusas, se ven bien en todas las prendas.

Flores

Las opciones de prendas con flores se adaptan a diversos looks (Foto Unsplash)

Hay diseños muy coloridos. Flores de todos los colores y tamaños invadirán los vestidos, blusas y jumpsuits. Los estampados florales sumarán un aire romántico y fresco a tu outfit. Además, los colores pasteles te aportarán una suave elegancia.

Desde la exquisita complejidad de las rosas hasta los cautivadores pétalos sueltos, un outfit con flores te hará destacar adonde quiera que vayas.

Estampado abstracto

Una estampa abstracta puede ser un look ideal para cualquier ocasión (Foto Unsplash)

Esta tendencia enfatiza la creatividad y la originalidad. Son fashion y artísticos. Dejate conquistar por sus diseños exclusivos. Permití mostrar tu personalidad de forma divertida. Los estampados abstractos serán tus mejores aliados para un paseo o una cena al aire libre.

Tropical

El verano es el momento ideal para usar colores llamativos y con mucha estampa (Foto Unsplash)

Palmeras, flores exóticas y coloridas es todo lo que necesitas para triunfar. Lleva donde quiera que vayas un paisaje lejano que capture la alegría y un soplo de brisa; una muy buena combinación es utilizando prendas tejidas como complemento del look.

Animal print

El animal print volvió para quedarse y sus combinaciones pueden ser muy variadas y divertidas (Foto Unsplash)

Dale la bienvenida al lado salvaje de la vida. El animal print está de regreso esta temporada. Un tip fácil para empezar a incorporarlo es combinar la pieza estampada con una prenda de color neutro como el beige, el blanco o el negro. Leopardo, cebra y serpiente son los favoritos.

Rayas

Las rayas y las flores son un ítem del invierno que sobrevivirá hasta el verano

Los pantalones con rayas verticales son un clásico que no puede faltar en tu placard. Aunque en esta temporada, también podrás encontrar que algunas rayas pueden ser un acto de rebeldía, ya que no se conforman con ir en una sola dirección. Por lo que si decides usarlas, lograrás una armonía disruptiva.

Estampados psicodélicos

Los años 60 y 70 volvieron para quedarse en todos los looks (Foto Unsplash)

La moda de los años setenta se caracterizaba por lucir prendas psicodélicas, es decir, este print era parte de su día a día. Si te gusta arriesgar en tu look, no te lo puedes perder. Para combinar este tipo de estampado puedes tomar como base uno de los tonos que lleve el print psicodélico y apostar por un total look.

El Universal (México)