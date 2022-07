Todos los talles. Los secretos de la empresa de lencería que convirtió a Rihanna en la mega magnate más joven de EEUU

Rihanna no para de romper récords. Considerada una de las artistas más vendidas de todos los tiempos, varias veces premiada -recibió premios Grammy, Billboard Music Awards y American Music Awards entre otros-, la cantante más escuchada según Spotify y una de las celebridades más poderosa e influyente del mundo, según las revistas Forbes y Times, a sus 34 años se consagró como la mujer multimillonaria más joven de los Estados Unidos. La magnate, que amasó una fortuna total de 1,4 millones de dólares gracias al éxito de su empresa de lencería SavageXFenty, desplazó del primer puesto a Kylie Jenner, de 24 años.

Su firma de lencería ofrece una amplia tabla de talles, desde XS hasta 3XL. Y desde su página web hace una declaración de principios: “Savage X Fenty ha revolucionado la industria de la lencería y ha redefinido lo sexy. Con puntos de precio accesibles y una amplia variedad de estilos vanguardistas, la marca celebra la valentía, la confianza y la inclusión”.

Rihanna con su pareja, el rapero A$AP Rocky Instagram

“Nunca pensé que ganaría tanto dinero, así que un número no me va a impedir trabajar”, había señalado la cantante y emprendedora al New York Times en 2019. Cuando la fortuna de Rihanna la convirtió en multimillonaria, declaró que era “realmente extraño recibir mensajes de felicitación de la gente por dinero”. Sin embargo, sus cuentas no paran de crecer y en abril de este año ingresó en la lista mundial de multimillonarios de Forbes. Y ahora es oficialmente la mega magnate más joven de Estados Unidos.

En sus inicios, la música le dio fama y millones: desde que empezó su carrera en 2003, lleva distribuidos en el mundo más de 250 millones de discos. Con el tiempo, Rihanna descubrió que todo lo que toca se convierte en oro. Hizo colaboraciones con Puma, Dior y Armani. Ya devenida una celebrity mundial, se convirtió en ícono de moda y decidió dar el gran salto para probar suerte como empresaria.

La modelo e influencer Victoria Lashay con un diseño de Savage X Fenty Instagram

Una vez más, alcanzó el éxito, primero con la creación, en 2017, de su marca de cosméticos Fenty Beauty -valuada en 2,8 millones de dólares, superó en ventas a marcas de otras celebridades, como Kylie Cosmetics de Kylie Jenner y KKW Beauty de Kim Kardashian-, de la que el grupo LVMH posee el 50% de las acciones y, desde 2018, con Savage X Fenty, firma de lencería enfocada en la inclusión y elaborada para todos los géneros y tamaños de personas. La empresa estalló en ventas e incrementó rápidamente la fortuna de Rihanna.

En sus inicios el único canal de venta de Savage X Fenty fue online y su Instagram (@savagexfenty) obtuvo 17.000 seguidores en las primeras 24 horas. Hoy sus redes superan los 4,5 millones de seguidores. En 2021 Savage X Fenty fue valuada en mil millones de dólares. Bloomberg reveló que se está trabajando con asesores para que la compañía se haga pública, lo que llevaría el valor de la empresa, de la que Rihanna posee el 30%, a un valor de más de 3.000 millones de dólares. Comercialmente no para de crecer: proyecta abrir este año cinco tiendas físicas en Las Vegas, Los Ángeles, Houston, Filadelfia y Washington D.C.

Rihanna se convirtió en la magnate más joven de EEUU por su marca de lencería SavageXFenty

Celebridades como Gigi y Bella Hadid, Gia Woods y Rico Nasty son embajadores de la marca. Y en septiembre de 2021 subieron a su pasarela en Nueva York la supermodelo de los noventa Cindy Crawford, Emily Ratajkowski y Alek Wek. En su página se ofrecen bodys por 30 dólares, catsuits por 35 y corpiños a partir de 9,98. Los rumores dicen que Rihanna va por más como empresaria y que estaría preparando una línea de productos para el cuidado del cabello que se llamaría Fenty Hair.

Si bien la carrera de Rihanna como cantante entró en un impasse en 2017, esto no va a continuar por mucho tiempo más. La fortuna de la celebridad promete seguir creciendo ya que tiene en proceso un nuevo álbum. Así sus arcas tendrán ingresos nuevamente desde el mundo de la música, además del empresario.

La variedad de modelos y colores, además de talles, caracterizan a la marca

Nacida en Barbados y descubierta en 2003, su padre era supervisor de un almacén. De ascendencia afrobarbadense e irlandesa, sus genes formaron un combo explosivo. A sus orígenes humildes se sumó una infancia dura, debido al alcoholismo y adicción de un padre golpeador. Sin duda sus primeros años forjaron un fuerte carácter que la iba a impulsar en pocos años a destacarse en todo lo que emprendiera. En 2003 formó un trío musical con dos compañeros de clase y tuvo la suerte de ser descubierta en su Barbados natal por el productor musical Evan Rogers, que más tarde la llevaría a los Estados Unidos y la introduciría a los principales sellos discográficos.

Una vez posicionada en el ámbito de la música, temas como Umbrella, SOS, Unfaithful, Good Girl Gone Bad y Don’t Stop son algunos de los hits que hicieron dar la vuelta al mundo a Rihanna. Muchos más van a seguir apareciendo. Su faceta como empresaria también tiene mucho para seguir apostando. En pocos años la joven que soñaba con cantar devino una mega magnate a una velocidad de vértigo. Sin embargo, Rihanna no parece marearse. “Tuvo sentido cuando me di cuenta de que era inspirador para la gente que sentía que esto es algo que podían lograr, sabiendo de dónde vengo. Conociendo mis humildes comienzos, ven la posibilidad y eso les da esperanza. Eso me hizo sentir muy feliz”, afirmó la exitosa cantante y empresaria que, sin duda, con 34 años, su paso está dejando una huella para muchos.

Una foto de campaña de la exitosa marca de lencería de Rihanna Instagram

La Ley de Talles en la Argentina

En la Argentina se reglamentó la Ley de Talles (N° 27.521) en junio de 2021, una norma que establece la aplicación obligatoria en todo el país del Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria (SUNITI).

Según la normativa, la totalidad de la indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años de edad deberá ser fabricada, confeccionada y comercializada conforme a ese sistema, “cuyos talles estarán estandarizados según las medidas corporales de la población argentina, surgidas de un estudio antropométrico”, indica la información oficial.

Para aplicar la ley será necesario, entonces, que se concluya el Estudio Antropométrico Nacional Argentino (EAAr) que define la forma y dimensiones de los cuerpos de la población. A partir de esos datos se podrá contar con una tabla de medidas. En la actualidad, el INTI ha relevado aproximadamente el 60% de la muestra con tecnología de escaneo corporal 3D.

En la Ley de Talles están excluidas: la indumentaria denominada de alta costura o de diseño de autor; las prendas confeccionadas a medida y, en general, las que han sido realizadas de manera personalizada a pedido de las o los coconsumidores; los accesorios de vestir: corbatas, bufandas, pañuelos, medias, guantes, sombreros, entre otros, y los implementos destinados a la protección personal en tareas laborales.