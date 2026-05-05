Met Gala 2026: de la regla que rompió la hija de Beyoncé al look irreconocible de Heidi Klum y Bad Bunny

Una vez más, la Met Gala volvió a acaparar toda la atención. En una nueva edición del evento más importante del mundo de la moda, las figuras más destacadas del entretenimiento desfilaron sus mejores looks y se permitieron jugar con sus diseños. Y, como cada año, también hubo quienes, por distintos motivos, lograron destacarse por encima del resto. Aquí, una selección de las perlitas de la velada.

La regla que rompió la hija de Beyoncé

Blue Ivy Carter posó en las escalinatas a pesar de ser menor de edad Evan Agostini - Invision

Su regreso a la alfombra roja de la Met Gala luego de 10 años y su impactante vestido “esqueleto” diseñado por Olivier Rousteing no fue lo único que llamó la atención cuando Beyoncé apareció en escena: junto a ella, además de Jay-Z, estaba Blue Ivy Carter, su hija de 14 años.

La primogénita de la cantante hizo su gran debut en la gran fiesta de la moda pese a que, entre las reglas que impuso la organización, se destaca la que reza que no se permite la entrada a menores de 18 años. La norma no frenó a la adolescente, quien desplegó todo su encanto y posó con sus padres como una figura experimentada.

Jay-Z, Beyoncé y Blue Ivy Carter, en la alfombra roja de la Met Gala no pasaron inadvertidos Evan Agostini - Invision

Para la ocasión, Carter lució un vestido blanco de escote palabra de honor estructurado y falda abullonada de Balenciaga que completó con una campera estilo bomber a tono también con volumen. Además, le puso el toque de misterio al outfit con unos lentes de sol negros y sumó glamour con unos zapatos revestidos en cristales de Jimmy Choo. “Está tan linda. Es increíble poder compartirlo con ella”, le dijo orgullosa Beyoncé a Vogue.

Sunday Rose Kidman Urban junto a su famosa madre, Nicole Kidman MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si bien la regla de la Met Gala es clara —en 2018 la actriz Maddie Ziegler se quejó por no tener la edad suficiente para asistir a la gala— este año Blue Ivy no fue la única que la burló: Sunday Rose Kidman Urban, la hija de Nicole Kidman, tiene 17 años y también desfiló por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York junto a su mamá.

Bad Bunny, irreconocible

Bad Bunny decidió jugar con su edad y su aspecto físico Evan Agostini - Invision

La Met Gala es una excelente opción para que los artistas desplieguen toda su creatividad, y Bad Bunny se lo tomó muy en serio: el músico puertorriqueño recreó su vejez con unas prótesis faciales que le dieron varios años más de vida a su aspecto y el pelo canoso. Con su particular viaje en el tiempo respondió a la consigna de este año: “La moda es arte”.

El aspecto hiperrealista del cantante y compositor de 32 años, publicó Page Six, fue obra del maquillador Mike Marino. El artista le sumó a la cara de Bad Bunny una buena cantidad de arrugas, manchas solares, párpados caídos y un cuello flácido. También le puso una peluca blanca, que combinó con cejas y una tupida barba a tono. Hasta las manos del artista dejaron ver un aspecto envejecido.

A la hora de posar, lució su traje negro, que llevó con una camisa a tono, un enorme moño, un bastón en composé y zapatos acharolados. Según Vogue, la elección del artista dialoga con el cuerpo envejecido, uno de los tantos que se exploran en la exposición de 2026 del Costume Institute.

Heidi Klum, una auténtica estatua

Heidi Klum como una estatua viva Evan Agostini - Invision

Heidi Klum es la reina de los disfraces y así lo dejó demostrado una vez más. La modelo alemana, quien cada año se convierte en la reina de Halloween gracias a sus hiper trabajados atuendos, desembarcó anoche en la alfombra como una verdadera estatua viva de mármol.

Bajo la consigna “arte a medida”, Klum ideó un look pensado como una pieza única inspirado en la escultura “Vestal Velada” del artista italiano Raffaele Monti. Así lo reveló en diálogo con Vogue. “Cuando la vi pensé, ¡quiero convertirme en ella!”, aseguró. “Puedo sentarme, puedo comer, puedo hacer de todo”, aseguró Klum sobre su llamativo disfraz, aunque admitió que le resultó imposible ir al baño sola.

Heidi Klum, la reina de los disfraces MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En su cuenta de Instagram, la modelo y conductora le contó a sus seguidores que el conjunto de espuma y látex compuesto por túnicas drapeadas, prótesis faciales y una corona floral fue obra de Mike Marino. “Transformó la tela en escultura, manipulando látex y lycra con una precisión extraordinaria para reflejar la quietud, delicadeza e ilusión del mármol tallado”.

Las cejas de Kylie Jenner y la ausencia de Timothée Chalamet

Kylie Jenner, sin Timothée Chalamet JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kylie Jenner sorprendió en la Met Gala por partida doble: primero por su impactante look, sus cejas decoloradas y los llamativos pezones marcados de su corset, y luego por la ausencia de Timothée Chalamet, su otra mitad desde que decidieron comenzar a acudir juntos a cada uno de los eventos públicos a los que son invitados.

La influencer y empresaria eligió este año un outfit de ilusión surrealista creado por Schiaparelli. El vestido, un corset en tono nude y una falda realizada con un vestido que cae por sus caderas, “da la sensación de que se está deslizando del cuerpo”, explicó el estilista de Jenner, Iggy Rosales. “La convierte en una escultura viviente en movimiento”, sumó.

Kylie Jenner decidió combinar sus cejas con el vestido y las decoloró JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También llamaron la atención sus cejas, esta vez decoloradas, lo que resaltó aún más su mirada. Y si bien la apuesta fue jugada, la misma influencer se arrepintió de haber intervenido sus cejas. “Están arruinadas. Se ven horribles”, se la escucha decir entre risas en un video que compartió en su cuenta de Instagram mientras intentaba volver el pelo a su color natural.

Chalamet, por su parte, en lugar de secundar a su novia, prefirió ir a ver un partido de los Knicks en el Madison Square Garden. Este es el segundo año consecutivo que el protagonista de Marty Supremo deja sola a su pareja en uno de los eventos más trascendentales de la moda.

Cher y un homenaje

Cher y un homenaje a ella misma MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La primera vez que Cher asistió a la Met Gala fue en 1974. La legendaria actriz y cantante ya era disruptiva por aquel entonces: con un diseño transparente y adornado con lentejuelas y plumas de Bob Mackie logró escandalizar a la prensa, que la tildaron de poco profesional. “Mucha gente estaba molesta por eso, pero ahora ni siquiera pensarían algo así”, explicó ayer Cher cuando le preguntaron por aquel look.

Este año, Cher decidió homenajear aquella desnudez con un vestido con transparencias de Burberry. La cantante de “Do you believe in life after love” lució un corsé de cuero que combinó con un cinturón ancho con hebilla rectangular, una campera, medias de encaje y una falda abierta con cola confeccionada en varias capas de tul.

El desembarco triunfal de Blake Lively después de su arreglo con Justin Baldoni

Blake Lively llega a la Met Gala con un diseño de Versace Evan Agostini - Invision

Blake Lively llegó liviana a la gala: la protagonista de Gossip Girl pisó la alfombra roja con un espectacular vestido de Versace apenas unas horas después de ponerle un punto final a su conflicto con Justin Baldoni, con quien llegó a un acuerdo extrajudicial.

La actriz, quien no dudó en mostrar una enorme sonrisa al recorrer las famosas escalinatas del museo, se inspiró para la ocasión en las pinturas venecianas de estilo rococó del siglo XVIII con un diseño en tonos pastel. El vestido, en el que se destacó su corpiño drapeado y adornado con pedrería y su eterna cola en tonos pastel, le dio el toque romántico al evento.