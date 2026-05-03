Chau al flequillo recto: los cinco cortes de pelo en tendencia este otoño-invierno 2026

Con la llegada del otoño, muchas personas buscan renovar su estilo y apostar por un cambio de look que acompañe la nueva temporada, dejando atrás la frescura del verano. En ese contexto, el clásico flequillo recto, que fue uno de los grandes protagonistas en los últimos tiempos, comienza a perder terreno frente a nuevas propuestas. Para el otoño-invierno 2026, las tendencias en cortes de pelo se inclinan hacia estilos más pulidos y sofisticados, con capas suaves y largos prolijos que marcan el rumbo de la temporada.

Los cortes pesados, rígidos y demasiado estructurados empiezan a quedar en segundo plano frente a propuestas más livianas y con movimiento. La tendencia apunta a un cabello que se vea cuidado, saludable y con intención, pero sin perder naturalidad ni caer en un acabado excesivamente armado.

En esa línea, British Vogue anticipó que 2026 estará marcado por estilos más pulidos, brillantes y con aspecto sano, acompañados por el regreso de guiños inspirados en los años noventa y principios de los 2000. Por su parte, Vogue España destacó el avance de cortes como el flowing midi, el laser line bob y el silk bob, que comienzan a imponerse como los favoritos de la temporada. A continuación, los más destacados:

1. Bob graduado

La opción ideal para un look prolijo con movimiento (Imagen ilustrativa con IA)

El bob graduado se posiciona como una de las opciones más representativas del cambio de temporada. Conserva volumen cerca del rostro, pero eleva la zona de la nuca y suma una terminación más definida.

Su principal ventaja es el efecto inmediato que genera: ordena el cabello, resalta la mandíbula y se adapta muy bien a los looks de invierno. No necesita flequillo para destacarse, ya que su fuerza está en la estructura del corte.

2. Flowing midi

Un largo versátil que se adapta a distintos peinados (Imagen ilustrativa con IA)

El flowing midi surge como la alternativa ideal para quienes prefieren no ir por un corte tan corto. Se trata de una media melena liviana, pensada para tener movimiento y evitar el efecto pesado que puede endurecer el look.

Su versatilidad es clave: puede llevarse lacio, con ondas suaves o con brushing, adaptándose a distintos estilos. Más que una forma fija, propone una idea de pelo flexible, brillante y fácil de manejar.

3. Silk bob

Un bob suave que prioriza brillo y naturalidad (Imagen ilustrativa con IA)

El silk bob retoma la elegancia del corte recto, pero con un acabado más suave y natural. Suele llevarse con caída ligera, muchas veces detrás de la oreja, priorizando el brillo por sobre el volumen excesivo.

Es una opción ideal para quienes buscan un cambio visible sin arriesgar demasiado. Además, en otoño-invierno se complementa bien con prendas como poleras o tapados, ya que deja el cuello y el rostro más despejados.

4. Flequillo lateral

El regreso del flequillo en una versión más flexible (Imagen ilustrativa con IA)

El flequillo no desaparece, pero sí se reinventa. La versión lateral gana protagonismo como una alternativa más cómoda y versátil, que permite jugar con la raya y adaptar el peinado sin tanto esfuerzo.

También tiene una ventaja práctica: crece de forma más natural. A diferencia del flequillo recto, que requiere retoques frecuentes, el lateral se integra mejor con capas y largos medios sin perder forma.

5. Pixie suave

Textura y frescura en una versión más relajada del pixie (Imagen ilustrativa con IA)

El pixie suave se suma a la tendencia de cortes cortos que seguirán vigentes en 2026. A diferencia de versiones más rígidas, propone un estilo con textura, movimiento y un aire más relajado alrededor del rostro.

Este corte resulta especialmente práctico para el invierno, ya que evita el efecto aplastado del cabello por abrigos o humedad. Al tener menos largo, mantiene mejor su forma y permite jugar con productos livianos para definirlo.