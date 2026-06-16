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1000 Miglia: los hermanos Tonconogy ganaron la carrera más glamorosa del mundo

Los hermanos Juan y Margarita Tonconogy se consagraron ganadores en la carrera de las 1000 Millas de Italia, donde compitieron 400 autos clásicos a través de paisajes paradisíacos

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Margarita Tonconogy en las Mil Millas 2026
Margarita Tonconogy en las Mil Millas 2026@MilleMigliaOfficial
Los hermanos Juan y Margarita Tonconogy cruzaron la meta con una bandera argentina
Los hermanos Juan y Margarita Tonconogy cruzaron la meta con una bandera argentina
“Un sueño cumplido, una emoción eterna: ganar las Mille Miglia”, escribió Margarita en Instagram tras la consagración
“Un sueño cumplido, una emoción eterna: ganar las Mille Miglia”, escribió Margarita en Instagram tras la consagración
La consagración de los hermanos argentinos en las 1000 Miglia hizo eco en todos los medios especializados del mundo
La consagración de los hermanos argentinos en las 1000 Miglia hizo eco en todos los medios especializados del mundo
El abrazo de los hermanos Tonconogy, a pura emoción, sobre el podio
El abrazo de los hermanos Tonconogy, a pura emoción, sobre el podio
Tonconogy
Tonconogy
Los hermanos Juan y Margarita Tonconogy, los argentinos que se consagraron campeones en la edición 2026 de las 1000 Millas. "Mi papá corría rally y mi hermano arrancó de chico con él, pero yo empecé a correr de grande, en 2015", contó Margarita
Los hermanos Juan y Margarita Tonconogy, los argentinos que se consagraron campeones en la edición 2026 de las 1000 Millas. "Mi papá corría rally y mi hermano arrancó de chico con él, pero yo empecé a correr de grande, en 2015", contó Margarita @Millemigliaofficial
Toda la emoción en la edición 2026 de la carrera de las 1000 Millas. La competencia, conocida como la Freccia Rossa (Flecha Roja) atraviesa lugares como Mantua, centros históricos y vistas magníficas de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
Toda la emoción en la edición 2026 de la carrera de las 1000 Millas. La competencia, conocida como la Freccia Rossa (Flecha Roja) atraviesa lugares como Mantua, centros históricos y vistas magníficas de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO@Millemigliaofficial
Ganadores en la carrera de las Mille Mille (Mil Millas) 2026, los hermanos compitieron a bordo de su 1931 Alfa Romeo 6c 1750 GS Spider Zagato
Ganadores en la carrera de las Mille Mille (Mil Millas) 2026, los hermanos compitieron a bordo de su 1931 Alfa Romeo 6c 1750 GS Spider Zagato@MilleMigliaOfficial
A bordo de autos clásicos, la carrera es una experiencia fuera de serie. Durante el año, Margarita Tonconogy se prepara: "No hay como un autódromo para practicar esta disciplina, me voy a un lugar y ahí entreno. El timing se entrena mucho, somos un equipo"
A bordo de autos clásicos, la carrera es una experiencia fuera de serie. Durante el año, Margarita Tonconogy se prepara: "No hay como un autódromo para practicar esta disciplina, me voy a un lugar y ahí entreno. El timing se entrena mucho, somos un equipo"@Millemigliaofficial
A pesar de sus locaciones paradísiacas, Margarita asegura que "las competencias de afuera son mucho más exigentes que las de Argentina. Estás a fondo todo el día, apenas podés parar a cargar nafta"
A pesar de sus locaciones paradísiacas, Margarita asegura que "las competencias de afuera son mucho más exigentes que las de Argentina. Estás a fondo todo el día, apenas podés parar a cargar nafta"@millemiglia
Durante la carrera (del 9 al 13 de junio), pilotos y copilotos atravesaron la región del Véneto, y luego iniciaron el descenso hacia los Apeninos, pasando por el puerto de Abetone a 1388 metros de altitud
Durante la carrera (del 9 al 13 de junio), pilotos y copilotos atravesaron la región del Véneto, y luego iniciaron el descenso hacia los Apeninos, pasando por el puerto de Abetone a 1388 metros de altitud
En la tercera etapa los autos se coinvirtieron en postales por la Toscana y el Lacio, junto a vistas como la Torre de Pisa
En la tercera etapa los autos se coinvirtieron en postales por la Toscana y el Lacio, junto a vistas como la Torre de Pisa
Al celebrar el podio de los Tonconogy, en Italia destacaron cómo: “La tripulación argentina defendió con éxito su ventaja frente a los ataques de sus rivales más cercanos, confirmando su habilidad para afrontar los momentos de presión hasta la línea de meta en Brescia"
Al celebrar el podio de los Tonconogy, en Italia destacaron cómo: “La tripulación argentina defendió con éxito su ventaja frente a los ataques de sus rivales más cercanos, confirmando su habilidad para afrontar los momentos de presión hasta la línea de meta en Brescia"@Millemigliaofficial
La ganadora de la Coppa delle Dame (Copa de Damas), Silvia Marini, quien corrió acompañada por Francesca Ruggeri
La ganadora de la Coppa delle Dame (Copa de Damas), Silvia Marini, quien corrió acompañada por Francesca Ruggeri@millemigliaofficiale
La italiana corrió a bordo de un 197 Cisitalia 202 S MM Spider
La italiana corrió a bordo de un 197 Cisitalia 202 S MM Spider
Los corredores superaron cinco etapas intensas donde combinaron el desafío técnico de 144 contrarrelojes y 8 medios contrarrelojes con el recorrido por idílicos paisajes que hacen de las 1000 Millas una de las carreras más prestigiosas del mundo
Los corredores superaron cinco etapas intensas donde combinaron el desafío técnico de 144 contrarrelojes y 8 medios contrarrelojes con el recorrido por idílicos paisajes que hacen de las 1000 Millas una de las carreras más prestigiosas del mundo
Los autos de colección atravesaron rutas y pueblos italianos
Los autos de colección atravesaron rutas y pueblos italianos@Millemigliaofficial
De los Países Bajos, Karin Kleikamp en un Cisitalia 202 5c Berlinetta Pinin Farina
De los Países Bajos, Karin Kleikamp en un Cisitalia 202 5c Berlinetta Pinin Farina@millemigliaofficial
400 autos clásicos en una competencia llena de glamour
400 autos clásicos en una competencia llena de glamour
1000 Miglia 2026 - 1
1000 Miglia 2026 - 1
"Esta es la cuarta victoria personal en la Flecha Roja para Juan Tonconogy, tras los triunfos de 2013, 2016 y 2018, pero la primera victoria junto a su hermana Margarita", destacaron en Italia
"Esta es la cuarta victoria personal en la Flecha Roja para Juan Tonconogy, tras los triunfos de 2013, 2016 y 2018, pero la primera victoria junto a su hermana Margarita", destacaron en Italia@Millemigliaofficial
La victoria de los Tonconogy resuena aún más porque pone fin a la racha de Andrea Vesco, ganador de las últimas seis ediciones consecutivas (de 2020 a 2025)
La victoria de los Tonconogy resuena aún más porque pone fin a la racha de Andrea Vesco, ganador de las últimas seis ediciones consecutivas (de 2020 a 2025)
Andrea Vesca, quien corrió junto a Fabio Salvinelli, quedó en segundo lugar
Andrea Vesca, quien corrió junto a Fabio Salvinelli, quedó en segundo lugar@millemigliaofficial
. Oriundo de Brescia, el italiano fue al volante de un Alfa Romeo 6C 1750 SS Spider Zagato de 1929
. Oriundo de Brescia, el italiano fue al volante de un Alfa Romeo 6C 1750 SS Spider Zagato de 1929 @Millemigliaofficial
A bordo de un 1929 O.M. 665 S Mm Superba 2000 Cm3, Lorenzo Turelli y Mario Turelli quedaron terceros
A bordo de un 1929 O.M. 665 S Mm Superba 2000 Cm3, Lorenzo Turelli y Mario Turelli quedaron terceros@millemigliaofficial
De los Estados Unidos, Klaus Peyer Heland y Caroline Heland
De los Estados Unidos, Klaus Peyer Heland y Caroline Heland
Una carrera que combina la elegancia de los autos clásicos con las tradiciones
Una carrera que combina la elegancia de los autos clásicos con las tradiciones
Carrera 1000 miglia 2026 - 2
Carrera 1000 miglia 2026 - 2
"Que espectacular Margarita 😍 😍. Y casi todo eso es el final de alegría pero lo que fue el proceso !! mamma mia !!!! Genia ! Gran equipaggio 🙌🙌🙌. Somos nosotros 🙏🙏. Carreron. Te felicito", escribió Juan Tonconogy a su hermana Margarita en las redes sociales.
"Que espectacular Margarita 😍 😍. Y casi todo eso es el final de alegría pero lo que fue el proceso !! mamma mia !!!! Genia ! Gran equipaggio 🙌🙌🙌. Somos nosotros 🙏🙏. Carreron. Te felicito", escribió Juan Tonconogy a su hermana Margarita en las redes sociales.
Margarita Tonconogy en su casa con dos de sus autos, un MG SA de 1936 y un Austin Healey 100 de 1956, en una producción fotográfica para ¡HOLA! Argentina
Margarita Tonconogy en su casa con dos de sus autos, un MG SA de 1936 y un Austin Healey 100 de 1956, en una producción fotográfica para ¡HOLA! ArgentinaMatías Salgado

Por Paula Ikeda
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