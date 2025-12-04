1000 Millas Sport: así se vivió la travesía que celebra la elegancia y la pasión por los autos clásicos

Más de cien autos sport históricos avanzando entre los impresionantes paisajes de la Patagonia; tres días en los que las tripulaciones tuvieron el desafío de mantener, en cada una de las tres etapas, la regularidad. La edición 36 de las 1000 Millas Sport, la carrera que rezuma más elegancia y tradición, volvió a desplegar su glamour por las rutas del sur argentino, con Patio Bullrich oficiando una vez más como uno de sus sponsors principales.

Organizada por el Club de Automóviles Sport (CAS), institución fundada en 1948 y referente indiscutido de los vehículos sport en el país, la competencia se prolongó durante tres días en los que la camaradería y la historia primaron en medio de un marco geográfico extraordinario.

La carrera tuvo tres etapas, con inicio y cierre en el mítico hotel Llao Llao de Bariloche y una travesía que tocó algunos de los puntos turísticos más bellos del sur: Villa La Angostura, el Camino de los 7 Lagos, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Dina Huapi, el Cerro Catedral, Villa Mascardi y El Bolsón.

El ya legendario Fiat 1500 S OSCA de 1959. tomas popritkin

La travesía tuvo lugar en un marco geográfico extraordinario.

Belleza, ingeniería y nostalgia en movimiento

Durante las tres jornadas se lucieron sport clásicos como un Bugatti Type 37 de 1926 y un Amílcar GCSs de 1927, además del legendario Fiat 1500 S OSCA de 1959, presente en todas las ediciones desde 1992.

También pudieron verse una Ferrari Daytona 365 GTB/4 y un Shelby Cobra 289, junto con marcas como Alfa Romeo, MG, Bentley, Aston Martin, Austin Healey, Jaguar, Lotus, Mercedes Benz, Lamborghini, Porsche, BMW, Lancia, Volvo y Maserati, entre otros íconos que condensan elegancia, diseño y una destacada mecánica para el deleite de los fanáticos de los vehículos sport.

Alejandro López y Gabriel Gourovich, los ganadores de esta edición, participaron con un Mercedes 290 Sport C de 1936.

Juan Manuel Fangio (sobrino de Juan Manuel Fangio) y su nieta Justina Fangio corrieron en un Ford Mustang de 1969. tomas popritkin

El premio mayor quedó este año en manos de Alejandro López y Gabriel Gourovich, que participaron con un Mercedes 290 Sport C del año 1936.

“Estos tres días hablan de lo que el automovilismo sport representa para los argentinos”, destacó Fernando Briones, presidente del Club de Automóviles Sport y director general de 1000 Millas Sport. “Tuvimos este año una competencia excelente, con gran afluencia de participantes de diferentes países de Latinoamérica y Europa que nos acompañaron en un ambiente de camaradería y pasión por el deporte”, señaló Daniel Claramunt, director ejecutivo de 1000 Millas Sport.

Ramiro Negro y Tiki Román en el Aston Martin DB2 de 1954 . tomas popritkin

Fernando Briones (Presidente del CAS) Tomás Hinrichsen, Diego Hinrichsen, y Daniel Claramunt (director ejecutivo de 1000 Millas Sport). tomas popritkin

Finalizada la tercera y última etapa, de regreso en el Hotel Llao Llao, tuvo lugar la clásica Lake Party en Puerto Spiegel, a orillas del lago Moreno y auspiciada por Patio Bullrich.

“Estamos orgullosos de haber sido parte nuevamente de 1000 Millas Sport, acompañando una experiencia premium que unió lujo y legado en un entorno único y en el contexto de la carrera con los autos más espectaculares” afirmó Daiana Szarfsztejn, gerente de Patio Bullrich.

La carrera culminó con una cena de gala y beneficencia en el Hotel Llao Llao, donde tuvo lugar la entrega de premios y el tradicional remate solidario a beneficio del Banco de Alimentos (cuya madrina es Andrea Frigerio), Fundación Challenge (Bariloche), Puentes de Luz (San Martín de los Andes) y la Fundación Cruzada Patagónica, que, por intermedio de la familia Giménez y otros colaboradores, logró recaudar importantes sumas de dinero que serán destinadas a proyectos solidarios.

