La familia Postigo es la más numerosa de España con niños en edad escolar

Rosa Pich vive en Barcelona , España, y es madre de 15 hijos . La mujer quedó viuda hace dos años, cuando murió su esposo, Chama Postigo a causa de un cáncer fulminante. Desde ese momento se hace cargo sola de la numerosa familia y en estos tiempos de cuarentena por la pandemia de coronavirus se las ingenia para organizar las actividades que hacen todos juntos en la misma casa.

En diálogo con Telemundo Rosa contó que el mayor desafío es la compra de alimentos que hacen cada mes: "Necesitamos, para empezar, un promedio de varios elementos básicos: 96 rollos de papel higiénico , 1300 unidades de galletitas, 200 litros de leche, 12 docenas de huevos, y 25 kilos de papas ". Y después llega la odisea de preparar quince platos de desayuno, almuerzo y cena durante el día, en ollas de ocho litros .

A pesar de la variedad de edades de sus hijos, que van desde los 10 años del más pequeño hasta los 26 de la mayor , la mujer asegura que lejos de ser una desventaja o motivo de peleas, los más grandes son los maestros de los más chicos a la hora de hacer las tareas. "Uno de mis hijos estudia ingeniería, pero en casa es 'el profe de matemáticas', porque sus hermanos necesitan ayuda con la educación virtual", bromeó durante la entrevista televisiva.

Aunque la vida bajo el mismo techo no resulta nada fácil, Rosa siempre encuentra lo positivo en las dificultades: "Tener a mis 15 hijos compartiendo conmigo una cena, todos en la misma mesa, hubiera sido muy difícil de no ser por este confinamiento. Creo que nos dio una nueva oportunidad para estar unidos y respetar rutinas es muy importante".

La mujer recibió en 2015 un premio por ser la "familia europea más numerosa", además de considerarla un ejemplo de lucha y superación. También rompen récords por ser la familia española más numerosa con hijos en etapa escolar . "Tengo siete en el colegio, seis en la universidad y dos trabajando. En su momento coincidieron 16 de mis niños en la escuela", reveló en otra entrevista a La voz de Galicia .

Famosos en España y el mundo

La familia Postigo es famosa en el mundo virtual: tienen más de 58.000 seguidores en su cuenta de Instagram, además de un canal de YouTube donde cuentan con un total de reproducciones que supera el millón y medio. Además Rosa escribió un libro donde cuenta su historia: ¿Cómo ser feliz con 1, 2, 3... hijos? (2013), que rápidamente se convirtió en betseller y fue traducido en quince idiomas.

En su obra reveló que actualmente es madre de 15, pero en total tuvo 18 hijos con su esposo . Con mucho dolor, contó que perdió a tres miembros de la familia: "Monsita se murió al año y medio, y Javi a los diez días de nacer. Enterramos a dos hijos en cuatro meses y Carmina, que en ese momento tenía 2 años, nació con problemas graves en el corazón, y vivió hasta sus 22 años".

A esos tres duelos se sumó el de su eterno amor, su marido, en 2017: "Perdí a Chama de un día para el otro. Le detectaron cáncer con metástasis y a las dos semanas murió . Me quedé viuda con 15 hijos y no sabía cómo seguir, pero el menor tenía 7 años en ese momento, y se merece una infancia feliz, así que me propuse darle eso".

En sus redes sociales Rosa se define como una mujer muy creyente en Dios, y asegura que la fe fue el "pegamento que mantuvo unida la familia". Por otro lado, también contó que su numerosa cantidad de hijos ayudó a la ciencia : "Hicieron una investigación científica con nuestros genes, porque como tenemos una predisposición a una rara enfermedad cardíaca, al estudiarnos a todos encontraron cuál era la causa del problema; ¡así que hemos colaborado con los médicos en algo muy importante!".

Rosa y Chama ya venían de familias numerosas, así que siguieron la tradición porque siempre soñaron con muchos hijos: "Yo tuve 16 hermanos y mi marido 14; sabemos muy bien lo que es pertenecer a una prole de esta magnitud". Cabe agregar que el funeral de su marido fue multitudinario: se celebró en Madrid y asistieron más de 5000 personas, quienes le dieron el pésame a esta carismática madre.

Rosa Pich tuvo 18 hijos: tres murieron por enfermedades cardíacas, y los otros 15 la acompañan durante la cuarentena Crédito: Instagram