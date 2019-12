35 referentes sub-35

Fuente: LA NACION - Crédito: Silvina Nicastro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de diciembre de 2019 • 00:00

Tienen caras y voces conocidas o se destacan en lugares menos visibles. De distintas ocupaciones y disciplinas, son jóvenes que han logrado trascender a partir de talento, creatividad y esfuerzo, y así componen una muestra de quienes levantan las banderas del futuro

Mateo Salvatto

Edad: 19 años // Ocupación: innovador

19 años // innovador Por qué lo elegimos: desarrolló una aplicación que actúa como traductor en tiempo real para ayudar a comunicarse a personas con discapacidad auditiva

Fuente: LA NACION

Hace unas semanas, Mateo Salvatto ganó un concurso en la categoría de Innovación Digital y, al recibir el premio, dejó una frase que revela una verdad dolorosa: "Podemos llegar a Marte pero un sordo no puede hacer la denuncia en una comisaría". Salvatto sabe bien de lo que habla: a los 18 años creó Háblalo, una app que funciona como traductor en tiempo real para personas con dificultades para comunicarse verbalmente y con problemas de audición.

Egresado con honores de la carrera de Electrónica de la ORT, Salvatto es hijo de una profesora de lenguaje de señas. "Me crié con personas que tienen esa discapacidad y me daba bronca que existiera tan poca tecnología para sordos", cuenta hoy, a sus 20 años.

Mientras esa problemática iba macerando en su cabeza, el emprendedor se convirtió en nerd certificado. Primero se distrajo ganando el campeonato nacional de robótica en mini-sumo (luchas de robots) y se llevó el primer premio de la competencia internacional de robótica realizada en Haifa, Israel. Como todavía tenía tiempo libre, lanzó un par de cohetes experimentales -de los verdaderos- con su equipo y otro más en colaboración con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

Finalmente, se enfocó en la problemática que le quitaba el sueño de chico: cómo ayudar a comunicarse a personas con discapacidad auditiva. Lo que logró con Háblalo es crear un traductor de texto a voz, para lo que escribe una persona sorda se reproduzca en voz alta. Cuando obtiene la respuesta, ese registro vocal activa la traducción de voz a texto y la oración aparece escrita en la pantalla del celular, aunque no esté conectado a Internet.

La aplicación es gratuita y, hasta el momento de su lanzamiento, no había ninguna parecida en el mundo. "Mi proyecto es mejorar Háblalo para que detecte un timbre que suena o un bebé llorando y le pueda avisar a la persona", explica el dueño de Asteroid Technologies, su propia empresa. La app ya tiene casi 80.000 descargas ("nos empezaron a llegar videos de gente con parálisis cerebral, apraxia, afasia y muchísimas dificultades distintas que usaban la aplicación") y es un suceso en las ferias de tecnología.

Háblalo obtuvo el reconocimiento del MIT, la Cámara de Diputados y la Universidad de Pekín, que lo eligió como el mejor proyecto social del año pasado. Por José Totah

Macarena Sánchez

Edad: 27 años // Ocupación: futbolista

27 años // futbolista Por qué la elegimos: gracias a su reclamo y su lucha, la AFA decidió que el fútbol femenino tenga una liga profesional

Fuente: LA NACION

Empezó un 2019 fatal y lo dio vuelta, como en su mejor partido. El año pasado el club UAI Urquiza decidió prescindir de sus servicios como futbolista, pero Maca decretó en ese mismo momento que había llegado un punto de inflexión. Delantera por naturaleza, el resultado adverso del despido la empujó hacia adelante, más convencida que nunca de que 22 años de dedicación a su amado deporte tenían que ser el germen de algo más grande que su propia historia. Esperanzada por la visibilización de los derechos de las mujeres y la ola feminista, reclamó por su caso en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El apoyo fue masivo y la repercusión, exponencial. La AFA decidió profesionalizar la actividad, otorgando 25 millones de pesos al año a los 16 clubes que disputan el torneo. En abril último, Macarena Sánchez se convirtió en la primera futbolista argentina en firmar un contrato profesional con San Lorenzo de Almagro. Así, se transformó en un símbolo: las rivales la abrazan antes de los partido, por abrir la cancha para todas.

La futbolista contó orgullosa a LA NACION revista: "El convenio que se firmó con la AFA tiene un año de duración, pero aspiro a que se vaya renovando, e incluye derechos para las trabajadoras, como el período de licencia por maternidad, entre otros. Pero esto tiene que ser un comienzo. Tenemos que estar atentas, unidas, defender nuestros derechos y sostenerlos siempre para que no nos quiten lo conseguido".

Romper moldes sigue en su agenda para 2020. Sabe que el peso histórico de lo logrado requiere estar a la altura de las circunstancias. "Ahora me gustaría involucrarme en armar desde lo gremial una estructura participativa que represente lo mejor posible las necesidades e inquietudes de todas". Agradecida a San Lorenzo, que estuvo "al pie del cañón en momentos difíciles", sueña también con ganar la Copa Libertadores con su club.

Nacida en el barrio Sargento Cabral, en la provincia de Santa Fe, recuerda que ya en sus comienzos imaginaba vivir de ser profesional en su deporte, aunque en aquel entonces era impensado. "Nos vamos a dar cuenta con los años lo que significa. Estoy comprometida 100% con abrir paso a otras mujeres y con hacer del mundo deportivo un terreno más equitativo, inclusivo y diverso". Por Malen Lesser

Maite Lanata

Edad: 19 años // Ocupación: actriz

19 años // actriz Por qué la elegimos: devino una de las figuras más nombradas de los últimos tiempos, por sus interpretaciones ricas y complejas en tevé, cine y teatro

Fuente: LA NACION

La niña de los papeles comprometidos ya es una mujer. Nacida en el año 2000, supo que quería actuar "desde siempre". A los 6 años logró su primera publicidad para una marca de comida congelada. La cámara se enamoró de sus expresivos ojos grises y tan solo cuatro años más tarde se convirtió en hija en la ficción de Rodrigo de la Serna, en el film Mía, y poco después en la nena autista de El elegido, con Pablo Echarri y Leticia Brédice. Más tarde llegaron papeles como Luna Lunti en El marginal, entre otros.

Maite no cumplió aún una década de profesión, pero cosecha un recorrido impresionante. Este año se vio la segunda temporada de la serie Jardín de bronce, una producción de Pol-Ka para HBO Latinoamérica, junto a Joaquín Furriel, cuya tercera termporada espera ser confirmada para 2020. Además, 2019 le trajo el Martín Fierro como actriz de reparto por su memorable Juani de la tira 100 días para enamorarse. Ahí interpretó a un personaje nacido mujer que elige transicionar a hombre. Al respecto, dijo a LA NACION revista: "La combinación de meterme en la piel de un personaje y que eso ayude a muchas familias a entender lo que les pasaba a sus hijos, aportar a la comunidad trans LGTBIQ+, tuvo una potencia increíble. Fue una gran satisfacción en la que aprendí mucho. Me gustan los desafíos que implican mucho análisis y trabajo previo, de esa manera logro que las historias que tengo que contar me pasen por el cuerpo, cuando eso ocurre todo el trabajo tiene sentido". Aclamada también en teatro, donde fue parte de Jazmín de invierno en el teatro San Martín, suele componer roles en donde el mundo interno de los personajes es rico, complejo, y los directores la eligen por esa mezcla de mirada tierna unida a una tremenda intensidad. Acaba de terminar de rodar la novela Argentina, tierra de amor y venganza, planea un merecido descanso y luego poder organizar para estar en más cine, teatro y TV mientras esté rodando la serie en 2020.

Maite estudia Artes dramáticas en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y no suele ponerse metas ni sueños por cumplir a largo plazo. "Quizás debería, pero a veces siento que vivo en uno permanente", comenta acelerada y risueña la joven promesa. Por Malen Lesser

Bruno Rodríguez

Edad: 19 años // Ocupación: activista

19 años // activista Porqué lo elegimos: fue una de las voces en la Cumbre de Acción Climática de la Juventud, en la ONU, junto con la sueca Greta Thunberg

Fuente: LA NACION

"Nuestra generación será la que tendrá que enfrentar los problemas que están creando nuestros líderes actuales y no vamos a permanecer impasibles esperando el futuro. Ahora es el momento de que nosotros seamos líderes también", exclamó el argentino Bruno Rodríguez en el auditorio de la ONU, el pasado mes de septiembre. Sentado al lado del secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres y de la activista sueca Greta Thunberg, el joven de 19 años fue ovacionado durante la Cumbre de Acción Climática de la Juventud, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

El pase al encuentro que reunió a varios jefes de Estado y Gobierno, como Angela Merkel de Alemania, Boris Johnson del Reino Unido y Emmanuel Macron de Francia, entre otros, lo ganó en un concurso entre siete mil participantes.

"El clima y la crisis ecológica es la crisis política de nuestro tiempo", aseguró el joven estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires.

Bruno comenzó a interesarse más sobre el cambio climático y la emergencia climática cuando estaba en el secundario, en la ORT, lo que lo llevó a ser parte de diversos encuentros de Amnistía Internacional. Allí se interiorizó en temas vinculados con derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, acceso a la información, hasta que - como bien contó Evangelina Himitian en una nota publicada en LA NACION - todo cambió cuando leyó un tuit acerca del movimiento de Greta y supo que esa era su causa. Sin perder tiempo y junto con otros compañeros, organizó la versión local del movimiento de Thunberg, que se llama Friday For Future, y que ellos bautizaron Jóvenes por el Clima. "Quisimos darle la característica local, para reflejar la lucha que nos toca desde nuestro país".

Tomar acción y dar visibilidad a las cuestiones climáticas en Argentina hizo que tuviera encuentros con representantes del Congreso Nacional, con el fin de aprobaran la ley de emergencia climática. "Hay que pedirles a los líderes políticos que actúen", setencia el tucumano, a la vez que pone en énfasis en que "Argentina está en emergencia climática y ecológica, y eso es materia de derechos humanos, justicia social y soberanía sobre nuestros recursos naturales". Por Fabiana Scherer

Thiago Lapp

Edad: 13 años // Ocupación: gamer

13 años // Ocupación: gamer Por qué lo elegimos: es uno de los argentinos más destacados en el nuevo (y para muchos todavía ajeno) universo de los e-sports.

Fuente: LA NACION

Podrá tener sólo 13 años, pero su nombre ya es conocido por muchos adolescentes fanáticos de los e-sports -una disciplina que no para de crecer- y también por adultos. Acaparó los titulares hace unos meses, cuando terminó en el quinto puesto en el primer mundial de Fortnite (con 85 puntos) en la competencia en solitario. Gracias a ese logro ganó 900.000 dólares que, según él, usará para comprar una casa para su familia, que vive en General Pacheco, provincia de Buenos Aires. Si bien todavía está en el colegio y sus padres tratan de preservarlo de la prensa, sabe que su proyecto a largo plaz o es continuar jugando profesionalmente. Como cualquier otro e-deportista de alto rendimiento, Thiago se entrena todos los días aparte de cumplir con sus obligaciones escolares. Dice que no tiene hobbies por fuera de los videojuegos, y bien podríamos creerle, ya que sus ojos brillan cuando habla de sus juegos favoritos, las maniobras que emplea en el campo de batalla o de las partidas con sus amigos.

Thiago es un claro exponente de lo que las nuevas carreras, como los e-sports representan aspiracional, cultural y deportivamente para muchos jóvenes hoy: no sólo es posible vivir de lo que más te gusta hacer, sino que es factible que eso sea algo como jugar a los videojuegos. Si hace unos años esto hubiera sido impensado, gracias al avance tecnológico, el crecimiento de la cultura gamer alrededor del globo y el viraje en las formas de consumo actual, hoy la Argentina se posiciona tercera en América Latina a nivel competitivo con 18,5 millones jugadores. ¿El mercado? Un segmento que crece sin parar con audiencias multitudinarias que ven los juegos en estadios de fútbol y que proyecta facturar 347 millones de dólares en todo el mundo para 2022. Estos jugadores son los nuevos rockstars para toda una generación (los centennials) que se crió con el celular en mano, jugando con la consola, y que ahora va a buscarlos a los aeropuertos y a los hoteles cuando vuelven de competir. Porque el fanatismo que despiertan estos equipos y sus ídolos es comparable con el de los deportes tradicionales como el fútbol. Pese al escepticismo de los mayores, este nuevo camino vocacional ha llegado para quedarse, y Thiago es solo la punta del iceberg del fenómeno. Por Laura Marajofsky

Ofelia Fernández

Edad: 19 años // Ocupación: política

19 años // política Por qué la elegimos: el próximo 10 de este mes, se convertirá en la legisladora más joven de América Latina, una renovación en el campo político.

Fuente: LA NACION

"Quiero ser candidata para que nunca más hablen por nosotras. Llegamos para quedarnos", escribió Ofelia Fernández en su cuenta de Twitter, para anunciar su lanzamiento en busca de una banca en la legislatura porteña con el Frente de Todos.

En las elecciones realizadas en octubre pasado, la expresidenta del centro de estudiantes de la Escuela Carlos Pellegrini, se convirtió con 19 años en la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires más joven de la región. La noticia se dio a conocer en diversos medios internacionales. El diario estadounidense The Washington Post, por ejemplo, publicó un perfil en el que destacó la aparición de Ofelia en la política como una renovación en un universo en el que rigen, en su generalidad, mayores de 40 años.

En los próximo nueve días, Fernández jurará como legisladora y hará historia. "Saben que el potencial de la juventud es enorme porque tenemos una gran inconformidad y, por tanto, una gran ambición. Negar nuestra capacidad de hablar en primera persona tiene que ver con una estrategia para limitarnos, para poner un techo a nuestras aspiraciones. Somos interlocutores válidos", reconoce a la nacion revista la joven que a los 15 se transformó en la presidenta más joven del centro de estudiantes e instaló en las aulas debates sociales y culturales; a los 17 alzó su voz en apoyo al proyecto de legalización del aborto. "Este pañuelo es nuestro uniforme en las escuelas. Somos las que esperamos en vela el resultado de esta votación porque somos las que abortan y les toca a ustedes darnos la posibilidad de decidir, batallar contra esta opresión y legalizar el aborto en Argentina", exclamó. Su exposición en el Senado de la Nación fue vista más 250 mil veces en YouTube y se multiplicó en el mundo.

Con una clara perspectiva de género, Ofelia buscará desde su cargo desarrollar el compromiso ya asumido con la despenalización del aborto, la necesidad de la ESI y la defensa de la educación pública. "Son banderas de larga data que voy a impulsar desde la legislatura -sostiene-. El mayor desafío, sin duda, será lograr la correlación de fuerzas para poder llevarlas adelante y que mi posición aquí no sea la de gritar y decir las cosas como si solo fueran pancartas". Por Fabiana Scherer

Paulo Londra

Edad: 21 años // Ocupación: músico

21 años // músico Por qué lo elegimos: de la mano de géneros como el rap y el trap, este cordobés es el argentino más escuchado en Spotify y ya grabó con estrellas internacionales.

Fuente: LA NACION

Con 21 años acaba de llenar el Hipódromo de Palermo. Es el cantante de rap y trap más convocante, el tercer artista argentino en entrar a la aclamada lista de los Billboards y ya grabó con productores y estrellas de la talla de Ed Sheeran. Debutó en 2017 y no paró (también es el artista argentino más escuchado en Spotify). Cuenta la leyenda urbana que empezó rapear freestyle luego de que su hermana le mostró el film 8 Mile, con el cual quedó completamente fascinado por las rimas del rapero norteamericano Eminem. Comenzó a participar de batallas en su Córdoba natal hasta que escaló a la cima de los charts musicales con hits como Dímelo y colaboraciones con Becky G, De La Guetto, Justin Quiles y el ya conocido dueto con Ed Sheeran, Nothing on You, que alcanzó 1,5 millones de vistas en You Tube y lo posicionó a nivel internacional, justo en la mira de la prensa especializada y las grandes discográficas.

Pese a ser bastante tímido y conocido por rehuirle a la prensa, Londra se cansa de repetir que no es tan interesante y que su oficio no tiene nada de especial. "Chico reservado, tranquilo, perezoso y dormilón. Estoy bien con mi gata, mi familia, el fernet, sushi, olvidar los celulares. No llamen, no soy nadie tan interesante", reza un tema que es a la vez casi una declaración personal. Esa humildad en tándem con una cuidada estrategia que lo hace evitar temas polémicos o la misoginia, que por lo general tienen los artistas de rap o trap reconocidos internacionalmente, es el combo que le ganó un lugar en el corazón del público joven. Además, Londra es un fenómeno de redes, con más de 12 millones de seguidores en You Tube y más de 7 millones de seguidores en Instagram, desde donde puede verse lo devoto que es su público con cientos de mensajes de amor por día. En la cresta de la ola del fenómeno del trap argentino (un nuevo estilo que introduce elementos del reggaeton en el rap), Londra es todo lo que un ídolo musical modelo 2019 requiere para ser políticamente correcto y explotar estadios: sensibilidad, sencillez y confianza. La crítica también le sonríe: ya ganó dos premios Gardel. Ahora se encuentra presentando en vivo su primer disco, Homerun, en distintas partes del país, y está listo para seguir girando por el mundo. Carisma, letras ATP y buenos beats. No se necesita más. Por Laura Marajofsky

Ornella D´Elia

Edad: 16 años // Ocupación: actriz

16 años // actriz Por qué la elegimos: es una de las revelaciones del año por su trabajo en Los sonámbulos, la película de Paula Hernández en la que comparte cartel con Érica Rivas.

Fuente: LA NACION

Cinco etapas de casting tuvo que atravesar Ornella para transformarse en la coprotagonista de Érica Rivas en Los sonámbulos, la cuarta película de Paula Hernández. El film, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Toronto y continuó su ruta por San Sebastián y Mar del Plata, con excelentes repercusiones, permitió que la actriz fuera considerada una revelación a tener en cuenta. "El otro día iba por la Panamericana y vi un cartel enorme de Los sonámbulos y leí mi nombre ahí, al lado de Érica, de Marilú Marini, de Daniel Hendler, de Luis Ziembrowski, de Valeria Lois -enumera- me impresionó, es muy fuerte todo lo que está pasando".

En el film, Ornella es Ana, una adolescente sonámbula de 14 años, en pleno despertar sexual. Hija de un matrimonio en los bordes de una crisis silenciada; parte de una familia ritualista, matriarcal y endogámica. Los sonámbulos es un denso y agobiante drama familiar, donde se exponen despertares profundos, voces que se alzan ante eternos silencios. "Por ser menor, mis viejos leyeron los diferentes guiones que Paula les pasaba. Ellos me dieron su opinión y me cuidaron, pero la decisión de hacer la película fue mía".

Su llegada a la actuación fue por casualidad. "Dos directores, Ulises Porra y Silvina Schnicer, se acercaron a hacer casting al club donde hacía remo, y de caradura me presenté. Tenía 12 años y ahí empezó todo". Ornella fue elegida como una de las jóvenes de Tigre (2017), la película protagonizada por Marilú Marini que también tuvo su recorrido por Toronto y San Sebastián. "Después participé de dos cortos y llegué a la tele con Pequeña Victoria. Fue una experiencia hermosa ser parte de la serie de Telefe". Con un futuro más que prometedor, la actriz espera dar el ingreso a la Enerc para cursar las carreras de dirección o fotografía. "Me apasiona el detrás de cámara".

El estreno Los sonámbulos puso al descubierto el talento de Ornella quien expresa en su cuerpo la vulnerabilidad juvenil. "Sé que lo que le ocurre a Ana les pasa a muchas otras mujeres. Yo soy parte de una generación que está rompiendo con los estereotipos y con todo lo que la sociedad impuso durante años -reflexiona-. Me enorgullece muchísimo todo lo que está ocurriendo y ser parte de esta película". Por Fabiana Scherer

Will Gallego

Edad: 25 años

25 años Ocupación: ilustrador

Fuente: LA NACION

"Sí, soy un ilustrador de redes", dice el correntino Will Gallego, que en su Instagram (@willabeta) acumula más de 400 mil seguidores. La clave está en su estilo tierno e inocente, heredado de su máxima influencia, Ricardo Liniers Siri ("Fue el primer dibujante que me conmovió", reconoce), y en una temática acotada casi exclusivamente a todas las vicisitudes y los fragmentos de la vida amorosa. Empezó publicando tiras en Facebook, la mejor plataforma que encontró para mostrar su trabajo, pero pronto migró a Instagram, con el consecuente cambio de formato. Por lo general, Will publica viñetas autoconclusivas, con una atmósfera tierna, como para etiquetar instantáneamente a la persona con quien tengas ánimo de amar. Este año viajó a Chile para presentar su libro Plenilunio, editado por RIL. Para el año próximo, espera tomarse un tiempo para realizar su primera novela gráfica y expandir su universo creativo a otros ámbitos: un mural, al mundo audiovisual, alguna colaboración con un poeta, y también al merchandising. "Ya estoy haciendo tazas, pero quiero abrir mi tienda con remeras y otros productos. Me encanta la versatilidad de este trabajo". Por Humphrey Inzillo

Tamara Tenenbaum

Edad: 30 años

30 años Ocupación: escritora

Fuente: LA NACION

Quiero usar mi propia historia como punto de partida porque, aunque parezca peculiar, es en realidad la historia de cualquiera: todos llegamos como extranjeros al mundo del deseo y sentimos que nunca vamos a terminar de aprender el idioma, escribe Tenenbaum en el prólogo de El fin del amor, querer y coger (Ariel), ensayo en el que la periodista y licenciada en Filosofía se sumergió en el universo de los afectos y generó un bienvenido debate que celebró el fin del amor romántico y abrazó la propuesta acerca de la erotización del consentimiento. La excelente repercusión de su libro se verá coronada en una ficción que tendrá como protagonista a Lali Espósito y que contará con producción de MGM. La adaptación para la televisión correrá por cuenta de la propia autora y Erika Halvorsen (Pequeña Victoria). "Somos un trío poderoso", aclara. En marzo de 2020 saldrá a la luz su libro de cuentos Nadie vive tan cerca de nadie y se podrá ver la serie, con guion de Tenenbaum, basada en el caso Nahir Galarza, la joven entrerriana que se convirtió en la primera mujer menor de 19 años sentenciada a prisión perpetua en la historia argentina. Por Fabiana Scherer

Mateo Cavasotto

Edad: 29 años

29 años Ocupación: ingeniero industrial

Fuente: LA NACION

Mientras trabajaba en una ONG, Mateo Cavasotto notó junto a su hoy socio Andrés Arslanian, que muchas personas estaban marginadas del mundo laboral por una razón que parece básica, pero que representaba un muro impenetrable: no sabían cómo armar un curriculum vitae. Así nació la idea de desarrollar un bot [software que efectúa tareas repetitivas] que, a través de una entrevista vía chat, armará un CV. En este proceso, se dieron cuenta de que había una necesidad latente del lado de las empresas de reclutamiento. En 2017, crearon EMI Labs, una plataforma que usa inteligencia artificial para eficientizar las entrevistas con miles de candidatos 24/7. EMI, aseguran, evita además los sesgos de los procesos de selección."Permitirle a cada candidato interactuar con la empresa y a cada empresa poder conocer al candidato en profundidad mejora las posibilidades para ambos", dice Mateo, ingeniero industrial del ITBA. Este año la empresa fue seleccionada entre más de 12.000 startups del mundo por Y-Combinator, la aceleradora más importante a nivel global, y recibió una inversión de USD 2 millones. Por Martina Rua

Valeria Gamper

Edad: 35 años

35 años Ocupación: sommelier

Fuente: LA NACION

Fue elegida la Mejor Sommelier de Argentina 2019 por la Asociación Argentina de Sommeliers y ahora se perfila como candidata panamericana. Sommelier profesional, exembajadora de marca de Viña Cobos y capacitadora y comunicadora del vino, es también técnica superior en Administración, organización hotelera y mamá. "En cuanto hice un curso de bartender a los 19 años, supe que quería dedicarme a la gastronomía. Sentía que detrás de cada plato o cada bebida había mucho más que la comida o bebida en sí. Veía al vino de una manera muy romántica, lleno de historias y viajes". El mérito de Valeria es doble, como ganadora de un torneo exigente y prestigioso, y como mujer en un ambiente tradicionalmente masculino, aunque esté cambiando en estos tiempos. Pronta a competir en los Panamericanos de Sommellerie como representante de nuestro país, va en busca de un lugar para el Mundial y se prepara con sus compañeros esperando con ansiedad el momento. "Creo que lo divertido de la final es no saber qué puede venir o qué prueba puede tocar. Hay que tratar de dejar los nervios de lado y disfrutar". Por Laura Marajofsky

Tomás Posse

Edad: 22 años

22 años Ocupación: diseñador

Fuente: LA NACION

Los filtros de Instagram son un tipo de narrativa digital tan asimilada que nunca nos pusimos a pensar de dónde salían, porque tal vez dimos por hecho que era Facebook quién las sembraba. Bah, un poco es así. Facebook puso el campo y uno de los que sembró es un argentino de 22 años. Se llama Tomás Posse, se lo conoce como Tokyyto y vive en Don Torcuato. Desde hacía un tiempo, el joven participaba de una comunidad que usaba y compartía información del programa Spark Ar, de Facebook, una especie de Photoshop para hacer filtros en la red social más famosa del planeta. Pero como en Facebook los filtros no prendieron, excepto en Brasil e India, Tokyyto, el nickname con el que se bautizó en la red, empezó a probar en Instagram. En poco tiempo su cuenta estalló con más de cuatro millones de personas que usaron sus diseños y miles de seguidores. Fue tan así que se volvió una celebridad ¡en Rusia! y concentró la atención de la empresa de Mark Zuckerberg, desde donde lo invitaron este año a exponer sus ideas en la presentación anual de productos que la plataforma digital tiene en Los Ángeles. Por Damián Damore

Coty Chiappini

Edad: 31 años

31 años Ocupación: artista

Fuente: LA NACION

"No se fía", decía la bandera de gran formato colgada este año en la flamante sección Utopia de arteBA, el corazón del mercado de arte argentino. "Uso el lenguaje del comercio de barrio. Así como no se fía la mercancía, tampoco las emociones ni el trabajo de los artistas", dijo entonces a LA NACION revista Constanza Coty Chiappini, artista y gestora cordobesa de 31 años. Junto con su colega Gonzalo Maggi impulsa desde 2018 Intemperie, una red federal para visibilizar a los artistas jóvenes de las provincias, que busca crear espacios de encuentro y exhibición. "En las últimas dos décadas se generó un entendimiento de que el trabajo colectivo enriquece la producción de todos", opina Chiappini, que debutó en Buenos Aires con un espacio de coworking en la galería Gachi Prieto y ya participó en varias muestras y ferias. "Para el año que viene tengo proyectos con Intemperie -adelanta-, y otro con la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes. Este último consiste en intervenir lugares de la vía pública con objetos que pueden ser instalados por un tiempo o quedar como un tributo". Por Celina Chatruc

Mel Muñiz

Edad: 34 años

34 años Ocupación: música

Fuente: LA NACION

Existe una nueva camada de artistas de jazz argentino que rastrean en las raíces de ese lenguaje, cuando se enfocaba más que nada al baile y al entretenimiento. Una de sus principales figuras es Mel Muñiz, ukelelista, cantante y compositora que diversifica su ambición vintage en proyectos como La Familia de Ukeleles, Bourbon Sweethearts y un quinteto de swing que lidera junto con el pianista Rodrigo Núñez. "Me encanta el formato canción y a la gente le gusta porque es el pop de hace cien años", explica Mel. Este año, viajó a Nueva Orleans y Nueva York junto a su pareja, Lucho Pellegrini (músico y luthier de Cincinatti Washboards). Allí cantaron con la orquesta de Vince Giordano (responsable de varios soundtracks de Woody Allen) y participaron en la jam de Mona's: "Fui con un poco de miedo, porque tocan músicos de la primera A del swing, pero entendí que los latinos tenemos un toque especial, que ellos valoran". También lanzó sus primeros dos singles como solista, un valsesito encantador ("Vals para ella (MOM)") y un swing intenso ("Fight Back Sisters"). El verano de 2020 la encontrará grabando su primer álbum como solista, de boleros propios. Por Humphrey Inzillo

Balthazar Murillo

Edad: 15 años

15 años Ocupación: actor

Fuente: LA NACION

"¡Apache!", "¡Carlitos!", le gritan por la calle los que vieron la serie en Netflix. Poner el cuerpo a Tévez en el ciclo dirigido por Adrián Caetano fue el primer protagónico de Balthazar y la consagración temprana. A los 6 años dio sus primeros pasos en la publicidad y dos años después llegaría al cine, primero con Luis Ortega, que lo convocó para Lulú, y después Caetano para Mala. Hincha de Independiente, Balthazar nació en Florida, Estados Unidos, después de que sus padres emigraran por la crisis. Desde su regreso se instaló con su familia en Villa del Parque. Por un tiempo jugó al fútbol en Comunicaciones, pero ahora pone sus fichas al colegio (quiere anotarse en la Universidad Nacional de las Artes) y, claro está, en la actuación, donde ya dio muestras de su talento en producciones como Nafta Súper, La fragilidad de los cuerpos y Un gallo para Esculapio. El año próximo lo veremos en su primera incursión española, Paraíso, una serie fantástica que combina el drama juvenil, la ciencia ficción y el misterio. Ambientada en los años 90, la producción de Movistar+ es una mezcla entre la inolvidable Verano azul y Stranger Things. Por Fabiana Scherer

Lucía Ríos

Edad: 29 años

29 años Ocupación: bailarina

Fuente: LA NACION

Para un bailarín clásico, ingresar a la Ópera de París es un sueño cumplido. Y para un extranjero, que además no se formó en la escuela francesa, la hazaña adquiere casi un ribete de utopía. Por eso es para destacar el caso de Lucía Ríos, la argentina que este año logró sumarse al cuerpo de baile de una de las compañías más importantes del mundo. Lucía no es una novata, pero decidió apostar al cambio y dejó su posición de solista en el Ballet de Hamburgo, donde llevaba una década. A los 26 años, de alguna manera vuelve a empezar con el valioso capital de la experiencia, rodeada de talentos. Entre ellos, una excepcional étoile de la casa: la argentina Ludmila Pagliero. Mientras espera la hora del debut, aprende dos nuevos idiomas: el francés, que entiende mejor de lo que habla, y el otro francés, el de una técnica de danza muy peculiar que debe adquirir. Tenía 10 años cuando ingresó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. En medio de la carrera, Iñaki Urlezaga la llamó a integrar el Ballet Concierto y a los 15 dejó del país. Con las luces de París de fondo, Lucía dice ahora que siempre supo que se iría. Por Constanza Bertolini

Guido Pella

Edad: 29 años

29 años Ocupación: tenista

Fuente: LA NACION

El 10 de febrero último, Guido Pella perdió la final del torneo de Córdoba frente a un jugador que había sido invitado por la organización y que hasta ese certamen no había ganado partidos de ATP (Juan Ignacio Londero). El bahiense volvió al vestuario angustiado y maldiciendo. Una vez más se le había negado el primer título de su carrera, como en Río (2016), Múnich (2017) y Umag (2018). Tomó el teléfono y llamó a Charo, su mamá. Le dijo que nunca más podría ganar nada. Charo respiró profundo, tomó impulso y le respondió: "Hijo, te vas a acordar de mí cuando seas campeón. Ya va a llegar y será pronto". Ni un mes pasó de aquel momento: el 3 de marzo, el jugador entrenado por Chucho Acasuso se coronó en San Pablo y se desahogó. "No es fácil aguantar a un tipo tan negativo y triste", confesó. Ese logro fue un impulso para una temporada fabulosa, en la que alcanzó su mejor posición (20º) y en la que dibujó una actuación histórica en Wimbledon, el torneo más importante del mundo (y esquivo para los argentinos). Alcanzó los cuartos de final y le cambió la vida. "Siento que puedo jugarle de igual a igual a cualquiera", afirma ahora con certeza. Por Sebastián Torok

Brenda Mato

Edad: 29 años

29 años Ocupación: activista

Fuente: LA NACION

"No tengo qué ponerme", escribió en el cartel con el que posó en la foto y subió a las redes. La angustia de volver del shopping con las manos vacías se transformó en acción y aquel mensaje se multiplicó en miles de mujeres: "Los gordos estamos cansados de sentirnos como ciudadanos de segunda, queremos los mismos derechos que todos". Brenda Mato alzó la voz, puso al descubierto la gordofobia y abrazó la eterna lucha por la Ley de Talles. Su primer gran paso en el activismo lo dio en 2015, cuando se sumó a la ONG AnyBody Argentina, y con ocho mujeres de distintos países hicieron una petición mundial contra los estados de Facebook y así lograron que se anulara el me siento gorda. Hoy es una de las modelos curvy y activistas más conocidas en nuestro país. En este último año, Mato instaló fuertemente en los medios locales la problemática de los estereotipos estéticos con una clara invitación a la reflexión: "Uno no puede construir una autoestima alta y amor propio en una sociedad que nos educa para que nos odiemos y después lucra con esas inseguridades". Por Fabiana Scherer

Martín Iaies

Edad: 29 años

29 años Ocupación: músico

Fuente: LA NACION

Talentoso guitarrista y compositor, Martín heredó de su padre Adrián Iaies (pianista y director del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires) una calidad conceptual que plasmó en el título de su primer disco como solista: Rewind & FF (2018). "No termino de encontrar un equilibrio entre el enfoque que tengo a la hora de tocar y el que tengo a la hora de componer. Más tradicional o Straight ahead uno, y con algunas cositas más modernas el otro", explica este egresado de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que hace unos meces audicionó para continuar sus estudios en la la Universidad de Artes de Graz, en Austria. Iaies necesitaba salir de la zona de confort. "Laboralmente, tenía un núcleo consolidado de alumnos, un circuito de bares y clubes de jazz en los que tocaba con relativa frecuencia", dice desde su nuevo hogar europeo. "Acá hay varios profesores estadounidenses de primer nivel, como Jim Rotondi, y europeos requeridos, como Julian Argüelles o Renato Chicco." Antes de irse, presentó el disco de la cantante Gisela Farías (su debut como productor) en el ciclo de guitarras de Café Vinilo curado por Ernesto Snajer y compartió escenario con su padre y dos músicos jóvenes. Por Humphrey Inzillo

Thiago Almada

Edad: 18 años

18 años Ocupación: futbolista

Fuente: LA NACION

Es la última gran aparición del fútbol argentino, la joya de 18 años que se formó en Vélez y todos sueñan con tener en el mediocampo. Thiago Almada dejó de ser promesa hace rato y, según el sitio especializado Transfermark, que buscó a los sub-20 más valiosos de Sudamérica, ya está tasado en 15 millones de euros, aunque la cifra parece no tener techo. Almada nació en Fuerte Apache -cualquier similitud con Carlos Tévez no es pura coincidencia- y surgió del semillero del Fortín. Debutó el 10 de agosto de 2018 en Primera y se granjeó el paladar negro de la platea velezana. A partir de ese momento, arrancaron los rumores de una transferencia millonaria: primero se le escapó de las manos a Boca y ahora lo pretenden equipos de Europa, desde el Manchester City (Pep Guardiola tiene una sabida devoción por Thiago) hasta el Valencia. Mientras tanto, él sigue con los pies sobre la tierra y jura que lo único que sueña es comprarle una casa a sus papás. Otras señas particulares: ama las milanesas de pollo con fideos moñito. Por José Totah

Macarena Giménez

Edad: 29 años

29 años Ocupación: bailarina

Fuente: LA NACION

A comienzos de 2018 la ungieron primera bailarina del Teatro Colón y desde entonces viene interpretando ininterrumpidamente todos los protagónicos de los títulos de ballet que se programan en el máximo coliseo argentino.Esta temporada, ella atravesó el umbral de la corrección que corresponde a su escalafón para empezar a crecer como artista. En La Sylphide, por ejemplo, por encima de sus cualidades técnicas -que por supuesto las tiene y bien visibles- sobresalió componiendo con naturalidad ese ser etéreo y espiritual, juguetón y burbujeante y luego lánguido y sufriente. Un rol dificilísimo. Por trasladarlo a una mujer de carne y hueso, con la misma consistencia llevó a su Cenicienta por un baile de emociones. Muy joven, tras su licencia por maternidad -Emma acompaña a sus padres en esta carrera- el destaque ha sido evidente. Mayormente de a dos con su marido, el primer bailarín Maximiliano Iglesias, se nutre del repertorio y usa la experiencia como un trampolín. Porque no hay que perder de vista que, a los 26 años, con más tiempo de bailarina profesional por delante que el transitado, lo mejor todavía no llego. Por Constanza Bertolini

Jorge Rey

Edad: 21 años

21 años Ocupación: diseñador de moda

Fuente: LA NACION

Pasaron seis años desde que dio sus primeras puntadas y ya abrió su atelier de alta costura. El tiempo récord parece apuntalar la carrera del diseñador de moda Jorge Rey, que con solo 21 años es el preferido de varias actrices y modelos. Nació en Rufino, Santa Fe, y recuerda con cariño a la mamá de su mejor amiga, Nancy, una modista que le enseñó el oficio. "Se necesita mucho amor, pasión y trabajo para la moda. Recién estoy armando mi atelier y la locura que tengo la curo creando", dice entusiasmado mientras prepara la colección de 45 piezas que presentará en marzo próximo. Los diseños y el concepto son secretos, pero seguramente no faltarán bordados, cristales, transparencias y metros de tul de seda. Cuando crea sus diseños imagina quiénes lo llevarán: mujeres que se arriesgan y con mucha personalidad. "Siempre me gustó pensar el diseño de manera integral, imaginar accesorios que lo acompañen, el maquillaje, el peinado. Lo más importante para un director creativo es saber hacer de todo". ¿Sus proyectos? Comunicar en la televisión (está evaluando propuestas) y presentar sus colecciones en otros países. Por Mariángeles López Salon

Delfina Chaves

Edad: 23 años

23 años Ocupación: actriz

Fuente: LA NACION

Su papel de Lucía Morel en la serie Argentina, tierra de amor y venganza le dio el gran espaldarazo. La actriz y modelo es para muchos la revelación de la superproducción de eltrece. Activa en las redes sociales, la hermana menor de Paula se convirtió en referente para muchos jóvenes que siguen de cerca todo lo que postea, lo que la llevó a asumir ciertos compromisos con diversas marcas: "No quiero vender algo que las chicas no puedan comprar". Se formó en teatro, danza, canto, piano e hizo un curso intensivo de actuación en Los Ángeles. En 2012 dio sus primeros pasos en la sitcom Concubinos, luego fue parte del elenco de La Leona, La casa del mar, Amar después amar y Edha. En teatro debutó con Viaje de locura y en 2014 protagonizó el musical Criatura emocional, dirigida por Fernando Dente. También fue parte del film Debacle. "Sé que mi trabajo es incierto, es presente absoluto. Voy día por día, probando, abrazando, agradeciendo", confesó a la revista OhLaLá. Entre los proyectos más próximos, confirmó que será una de las protagonistas de La corazonada, la película inspirada en la novela La virgen en tus ojos, de Florencia Etcheves. Por Fabiana Scherer

Alexis Minkiewicz

Edad: 31 años

31 años Ocupación: artista

Fuente: LA NACION

En estos días sorprende en el flamante museo Marco de La Boca con Rep(úb)lica, osada deconstrucción del monumento de bronce ubicado sobre el edificio del Congreso. La escultura original de Víctor de Pol representa a la República triunfante, en un carro tirado por cuatro caballos; la versión de Alexis Minkiewicz cuelga del techo cabeza abajo, con una expresión de éxtasis en el rostro, frente a uno de los caballos recostado con las patas abiertas sobre una cama. "Es una mudanza simbólica de la República a La Boca -señala a la nacion revista este joven de Avellaneda-, en la cual lo político ya no es un ideal distante, sino que tiene que ver con cómo se negocian los deseos". En forma paralela, exhibe en la XIV Bienal de Curitiba una serie dibujos en carbonilla del gomero de Recoleta, uno de los árboles más antiguos de Buenos Aires, y presenta un libro sobre sus obras, centradas en la relación entre los cuerpos y sus entornos. Además, trabaja en "una pieza para el espacio público" que instalará en Buenos Aires el años próximo, en una muestra que realizará con Vicente Grondona y Jacques Bedel, y en "un proyecto internacional" para 2021. Por Celina Chatruc

Camila Petignat

Edad: 33 años

33 años Ocupación: innovadora

Fuente: LA NACION

Mientras estaba en la secundaria, Camila se enamoró de la genética y la biología molecular, y cuando llegó a la universidad, ya sabía que quería resolver los problemas de la vida real con la biotecnología. En 2011 cofundó NeoGram, la startup de agro biotech con la que ha creado plantas forrajeras más nutritivas y fáciles de digerir, que podrían aumentar la productividad ganadera y ahorrar emisiones. Su enfoque resulta clave en un escenario mundial de creciente demanda de alimentos ricos en proteína animal en el que también es urgente limitar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la ganadería. A sus 29 años, fue reconocida por el MIT Technology Review como una de las emprendedoras sub 35 más innovadoras del mundo y desde 2017 está al frente de la región de Latinoamérica para The Yield Lb, una aceleradora global de agronegocios que busca acompañar y potenciar proyectos de biotech en Argentina y la región. El final de 2019 la encuentra con un emprendimiento distinto a los que conocía: hace pocos días fue mamá por primera vez. Por Martina Rua

Laura Grandinetti

Edad: 23 años

23 años Ocupación: actriz

Fuente: LA NACION

En la última entrega de los Premios Ace, Laura Grandinetti se consagró como Revelación femenina por su trabajo en Después de Casa de Muñecas, obra que dirige Javier Daulte y que se quedó con el galardón como mejor Drama y/o Comedia dramática. La pieza, que se presenta en el Paseo La Plaza y en el que comparte escenario con Paola Krum, Jorge Suárez y Julia Calvo, le permitió a Laura dar muestras de su talento actoral. Hija de Darío Grandinetti y Marisa Mondino, desde muy chica sintió que su camino era el de la actuación. A los 7 años tomó clases de comedia musical en la escuela de Julio Bocca y de ahí pasó a la de Río Plateado, de Hugo Midón y a la de Julio Chávez. El actor sigue siendo su maestro en la actualidad. Su debut teatral fue con Personitas, dirigida por Daulte. Por entonces tenía 15 años. Al cine llegó con Paisaje, ópera prima de Jimena Blanco. Luego sería el turno de Acusada y Rojo, donde compartió cartel con su papá. A la espera de que se concreten algunos proyectos, Laura disfruta del escenario del Paseo La Plaza, el que tantas tuvo a Darío como protagonista con un personaje controvertido. Por Fabiana Scherer

Gabriel Deck

Edad: 24 años

24 años Ocupación: basquetbolista

Fuente: LA NACION

Es figura del team europeo más importante fuera de la NBA (Real Madrid) y pieza clave en la reconstrucción de la selección albiceleste que obtuvo la medalla de plata en el Mundial de China. Junto con su compatriota Facundo Campazzo, aparece como líder en la clasificación general de los mejores latinoamericanos de la liga española.Nacido en un pueblito de 2500 habitantes llamado Colonia Dora, a 170 kilómetros de Santiago del Estero, Tortuga jugaba a ser basquetbolista con su hermano Joaquín, embocándole a un volante de tractor que habían puesto en altura, en el patio de su casa. Gabriel debutó en Quimsa en 2010 y en 2016 fichó para San Lorenzo. Después de ganar todo con la camiseta azulgrana, firmó contrato por tres años con el Real y fue imparable: se llevó la Supercopa de España y la Liga Endesa en su primer año en el club. Deslumbró en el Mundial de China, donde atormentó a sus compañeros -en las concentraciones- con música de Los Palmeras, Gilda, Leo Mattioli y mucha guaracha santiagueña. Por José Totah

Bárbara D'Ambra

Edad: 29 años

29 años Ocupación: joyera

Fuente: LA NACION

Un error (afortunado) cambió la carrera de Bárbara D'Ambra. Mientras cursaba el último año de diseño industrial en la UBA y preparaba su tesis, se anotó para participar en una feria alemana de nuevos talentos en joyería contemporánea. Por error, su nombre quedó registrado para Schmuck, la exhibición más importante del rubro. Y quedó seleccionada entre 75 participantes de todo el mundo. Las piezas de joyería en enduido y laqueado que había realizado en la Cátedra de Diseño de Accesorios Kweitel-Kohon fueron bien recibidas por la feria de Munich, y allí viajó el año último para presentarlas. Para la edición siguiente, y esta vez sin error mediante, volvió a presentarse, y nuevamente fue seleccionada. "Siempre me había interesado la parte formal del objeto, tenía mucha sensibilidad para generar superficies, pero ahí había gente con doctorado de joyería, y yo soy ingeniera industrial sin técnica en joyería", dice. También fue distinguida por el Sello Buen Diseño Argentino 2019, entre otros premios, mientras trabaja en empresas industriales. En joyería, experimenta en plata y en corian. Por Mariángeles López Salon

Elisa Insúa

Edad: 29 años

29 años Ocupación: artista plástica

Fuente: LA NACION

Mientras que el insumo de su obra es el exceso, encuentra en la soledad y el silencio tierra fértil para crear. Atrás quedó su carrera de Economía Empresarial, que terminó a los 21 años, cuando llegaron viajes a Ámsterdam y China que la conectaron con su pasión artística. Entonces, combinó su creación autodidacta con perfeccionamiento con referentes del mundo. "Me motiva explorar las incongruencias, lo contradictorio del ser humano y cuestionar algunos axiomas insólitos de la lógica capitalista. Me gusta pensar que mi obra sea un granito de arena para fomentar un consumo más responsable y un capitalismo ético", dice. Luego de dos años de trabajo en Madrid, volvió al país con su obra Vanitas Virtual, con la que invita a reflexionar sobre el concepto de vanidad en la era de las redes sociales, y sobre la relación entre la búsqueda de la notoriedad y la abundancia económica. Lo hace poniendo en primer plano la materialidad y resignificando objetos de la vida cotidiana, en una exposición que puede verse hasta el 22 de diciembre en la Usina del Arte. Por Martina Rua

Camilo Castagnola

Edad: 16 años

16 años Ocupación: deportista

Fuente: LA NACION

Alas estrellas de siempre, hoy se le está sumando un enorme semillero de polo argentino hacia el mundo, muchos chicos jóvenes, algunos hijos de grandes de este deporte que ya están pisando fuerte. Uno de ellos es Camilo Castagnola. Camilo, alias Jeta, tiene sangre azul de polo: es hijo de Bartolomé Lolo Castagnola -quien fuera 10 goles de handicap y multicampeón de Palermo con Ellerstina y La Dolfina- y Camila Cambiaso, sobrina del mejor jugador del mundo, Adolfo Cambiaso, hermano de su madre. Junto con su hermano mayor, Bartolomé (h), juega con La Natividad, el equipo familiar. 2019 fue inolvidable para Camilo. Con su hermano, jugando para Dubai, en Inglaterra, ganaron una de los trofeos más importantes del mundo, el British Open. De vuelta en Argentina, debutó en la Triple Corona, cuando reemplazó a su tío durante el Abierto de Tortugas. Camilo se puso la camiseta de La Dolfina y salió a hacer historia en el último chukker ante La Albertina Abu Dhabi. Jeta coronará este 2019 jugando nada menos que Palermo, al que La Natividad accedió como uno de los dos equipos que clasificó para meterse en el Olimpo del polo. Por Alejandra Ocampo

Leila Sucari

Edad: 32 años

32 años Ocupación: escritora

Fuente: LA NACION

Es una de las nuevas voces que está abriendo camino en este gran momento que está atravesando la literatura argentina en el mundo. En la biografía de Leila Sucari puede leerse que nació en Buenos Aires en 1987, que estudió artes visuales, periodismo y filosofía. En 2016, su novela Adentro tampoco hay luz ganó el Primer Premio del Fondo Nacional de las Artes; en 2017 fue publicada por Tusquets, y en 2019 por Planeta España. Este año, editó Fugaz, su segunda novela, una obra en el que la cuestión de la maternidad vuelve a estar en el foco. "La primera vez que lo vi me dio asco", así comienza Fugaz, cuya protagonista acaba de ser madre. "Quise correr la maternidad de lo abnegado. Esta es una madre que no anula sus impulsos -explicó la autora en una nota publicada en LA NACION-. Con la maternidad se nos pide todo en su justa medida, como si se disciplinara el deseo. Trabajé con los desbordes, esa cosa de hasta dónde termina uno y empieza el otro". Sucari está convencida de que la literatura tiene que aspirar a ser libre, sin límites ni coordenadas preestablecidas. Y en ese camino construye sus relatos. Por Fabiana Scherer

Lucy Patané

Edad: 34 años

34 años Ocupación: música

Fuente: LA NACION

Es guitarrista, compositora y multiinstrumentalista y participó de un sin fin de proyectos como Las Taradas, La Cosa Mostra, El Tronador, Diego Frenkel y Paula Maffia & sons. Pero este año, Lucy Patané se lanzó sola y publicó su primer álbum, cuya producción artística fue responsabilidad suya. Lucy grabó batería, percusiones, bajo, sintetizador, guitarras, programaciones y todas las voces. El disco propone imaginar un territorio configurado por sus distintas facetas musicales y artísticas, inspiradas, entre varias cosas, por el punk-hardocore, el folk y el cine. El resultado es un disco atravesado por la inconformidad que se expande como un vuelo sin destino. "El disco no estuvo organizado de manera convencional. Yo trataba de plantar semillas. Trabajé mucho, buscando que cada ruidito me conmoviera, que me sucediera algo", dijo sobre estas doce canciones finales, algunas cantadas, otras instrumentales, y que en vivo suenan maravillosamente potentes.Mientras tanto, hace unos días celebró sus 25 años en la música con un festival propio. Por Damián Damore

Iñaki Aldao

Edad: 20 años

20 años Ocupación: actor

Fuente: LA NACION

Cuando el talento se encuentra con el público ocurre el éxito. Y éste es el caso de Iñaki Aldao: sin ningún trabajo profesional previo, fue convocado para la versión argentina de la obra inglesa El curioso incidente del perro a medianoche, un destacado de esta temporada teatral. Cuando finalice, 75.000 espectadores la habrán visto en el Teatro Maipo. En la pieza, basada en una novela de Mark Haddson, su personaje es Christopher Boone, que tiene síndrome de Asperger. Un desafío incluso para alguien con experiencia. Según la crítica, sorteado con creces. El protagonista vive el boom mediático con tanta felicidad como asombro. "Había visto la puesta dos años antes en Londres; jamás pasó por mi cabeza que la iba actuar. Un día me dijeron que la productora Carla Calabrese me quería probar y a los tres días estaba inmerso en los ensayos". Iñaki se crió en Buenos Aires, aunque nació en Mendoza, donde su familia tiene una bodega. Estudió en colegios con artes dramáticas y participó en puestas amateur de comedia musical desde pequeña, también estudió piano y teatro. "Todo lo que me pasó es aprendizaje y felicidad", reconoce entusiasmado. Por Malen Lesser

Milagro Pereyra Iraola

Edad: 30 años

30 años Ocupación: innovadora

Fuente: LA NACION

Milagro tiende puentes entre las tendencias globales y los desafíos socioambientales más urgentes, con foco en generación de empleo, acceso a servicios básicos, energías renovables y discapacidad. Lo hace en Njambre (es la directora ejecutiva), una organización que impulsa el surgimiento de empresas de impacto como Arbusta, donde capacitan en tecnologías y brindan servicios de software con talentos jóvenes de contextos socioeconómicos relegados, o Umana, una red de salud, que da acceso a las personas a profesionales de la medicina a precios accesibles, entre otras iniciativas. "Mi trabajo me permite estar cerca de los temas que me movilizan. Me desafía a enfrentarme con mis incoherencias y mis vulnerabilidades, que se mezclan con el orgullo que me da hacer lo que hago", cuenta. Con un posgrado en Gestión de la Innovación Social en Nairobi, Kenia, en donde formó parte de proyectos de urbanización de barrios populares, Milagro cree que innovar es buscar las fallas de los sistemas en los que vivimos. "Es hackearlos, para encontrar nuevas posibilidades que permitan que cada vez seamos más los que tengamos acceso a oportunidades". Por Martina Rua