Aventura en la selva, pero en Buenos Aires: todo lo que se puede hacer en las reservas ecológicas porteñas

En medio de las fiestas un poco de aire fresco puede ayudar a terminar el año más relajado. Una excelente opción son las reservas ecológicas que ofrecen paseos perfectos para quienes buscan la conexión con la naturaleza, el aire libre, un rico pícnic familiar y aprender de la flora y fauna de nuestra ciudad.

La reserva de Costanera Sur

Uno de los senderos de la reserva ecológica de Costanera Sur

Sin dudarlo la más conocida es la reserva ubicada en Costanera Sur con sus 350 hectáreas de naturaleza que contiene 575 especies de plantas y 42 especies de hongos. Mientas que se han registrado 522 especies de animales y, entre ellas, las aves representan el mayor número, pero los chicos también podrán buscar y encontrar insectos, arácnidos, reptiles, nutrias o coipos y cuises.

Es el lugar ideal para andar en bicicleta o realizar largas caminatas en familia. Pero además ofrece algunas actividades particulares, por ejemplo el vivero permite visitas guiadas por dentro y en los jardines de alrededores donde se puede aprender sobre botánica y, en especial, acerca de las plantas nativas de la región.

Los sábados a las 10 y los domingos a las 14 hay visitas guiadas por la reserva de una hora y media de duración dirigida a todo el público. Es una buena opción para conocer la historia del lugar y la importancia de cuidar y valorar estos espacios naturales.

Más información: abierta de martes a domingos de 8 a 18 horas. La reserva para cualquiera de las actividades que se ofrecen se realizan por la página web del gobierno de la ciudad www.buenosaires.gob.ar.

La reserva de Lago Lugano

Reserva ecológica Lago Lugano

El lugar donde se encuentra la reserva era un vertedero clandestino de residuos que fue recuperado para su protección y disfrute de los vecinos. Son 30 hectáreas para observar la biodiversidad de flora tanto espontánea como incorporada dentro del plan de restauración, la fauna con diferentes especies de tortugas, aves, lagarto overo, cuis, peces y más de 600 especies entre insectos y arácnidos.

Hay un jardín de polinizadores de 500 m² que se puede recorrer y encontrar abejas, picaflores, escarabajos, mariposas y chinches.

En esta caso no está permitido el ingreso con bicicletas, solo acceso peatonal por las sendas marcadas.

Por último se puede apreciar desde distintos miradores el lago Lugano, un humedal artificial de 20 hectáreas.

Más información: entrada libre y gratuita, sin inscripción previa. Abierta de martes a domingos y feriados de 9 a 18 horas. Los ingresos son por Av. 27 de Febrero y Puente Olímpico o Av. Escalada 4951.

La reserva de Ciudad Universitaria

Reserva ecológica Costanera Norte

En Costanera Norte hay una reserva de 23 hectáreas con senderos que se pueden recorrer a pie o en bicicleta con vistas al río. Los menores de edad deben ingresar sí o sí acompañados por un adulto responsable. Se podrán encontrar una variedad de 158 especies de plantas, la mayoría están en el humedal y son características del delta del Paraná y la ribera platense. También se pueden encontrar no nativas provenientes del resto de los continentes.

Con respecto a la fauna, se pueden encontrar culebras, tortugas, lagartos, anfibios, mariposas, libélulas, escarabajos, grillos, langostas, insectos, arañas y gran variedad de aves.

Más información: la entrada libre y gratuita, abierto de martes a domingos de 9 a 18 horas.

Bonus track: la reserva de Puertos de Escobar

Reserva ecológica Puertos

La zona de Puertos en Escobar sigue creciendo, sin embargo cuidan y preservan su ribera que es un corredor biológico por el que circulan diferentes animales. Tiene más de 60 hectáreas de extensión donde se pueden encontrar especies de mamíferos, reptiles, aves, peces, moluscos y una gran variedad de árboles, arbustos, gramíneas y hierbas.

Los menores de edad deben ir acompañados de un adulto y está permitido andar en bicicleta y hacer pícnic en las zonas de descanso y esparcimiento. La reserva cuenta con sus propias bicicletas de paseo que se pueden usar libre y gratuitamente por los sitios permitidos de la reserva, luego deben dejarse en el mismo sitio de donde se retiraron.

Está abierta al público en general, pero quienes no sean vecinos deben reservar por la página web el turno porque hay un cupo de ingreso diario.

Más información: Abierto de 9 a 18 horas. Para reservar turno www.reserva.puertos.ar