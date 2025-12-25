“Las familias y parejas se van felices”: el ritual de conexión con la naturaleza en bosques, médanos y acantilados

Mucho antes de las rutas y los autos, la relación entre humanos y caballos ya había encontrado su ritmo. Un estudio publicado en Science Advances ubicó las primeras evidencias directas de monta hace entre 4500 y 5000 años (alrededor del 3000 a.C.), a partir de marcas en esqueletos que delatan una vida sobre la montura. Hoy, el sonido rítmico de los cascos sobre la arena húmeda, el aroma penetrante a pino y eucalipto que desciende de los bosques, y la inmensidad del horizonte marino frente a los ojos. Las cabalgatas en la Costa Atlántica no son una actividad turística más; representan un ritual de conexión con la naturaleza que ha perdurado por décadas.

Para esta temporada 2026, la propuesta se renueva y se diversifica. Desde las travesías místicas bajo la luna llena en Pinamar hasta los recorridos por los acantilados del sur, montar a caballo ofrece una perspectiva del paisaje que es imposible obtener desde un vehículo o caminando. No se requiere ser un jinete experto ni tener experiencia previa; la mansedumbre de los animales y la pericia de los baqueanos garantizan que la experiencia sea apta para toda la familia.

“Era la primera vez que algunos de nosotros andábamos a caballo. El guía fue muy atento, especialmente con los más chicos. Llegar a la playa a caballo fue inolvidable; se nota el amor con el que trabajan y el cuidado que reciben los animales”, destaca Lucas Torres, contador, que eligió esta actividad para sus últimas vacaciones familiares Gentileza/Cabalgatas El Charabón

El pulso de la aventura: Bosque, médanos y playa

La experiencia en la silla de montar es, para muchos, el punto más alto de las vacaciones. Nahuel Castro, quien guía grupos en Pinamar desde hace 15 años, explica que el foco está en la seguridad: “El objetivo es que cada persona viva un momento tranquilo. Nos tomamos el tiempo de acompañar a cada visitante, explicando cómo montar el caballo y adaptando el ritmo según el grupo. Nos alegra ver cómo familias y parejas se van felices después de recorrer el bosque y los médanos de una manera única”.

Incluso para los que regresan año tras año, el paisaje nunca es el mismo. Pablo Fernando Gatto, ingeniero industrial de 55 años, prefiere la calma de los extremos del día: “Me gusta ir a los acantilados o pasear por el campo hasta la ruta vieja cuando cae el sol. Según la época del año, los paisajes son siempre muy diferentes; lo que más disfruto son las salidas al atardecer fuera de temporada”.

Ya sea al trote por la orilla del mar o en un pausado paseo en carruaje entre los pinos, las cabalgatas logran detener el tiempo de las vacaciones Gentileza/Cabalgatas El Charabón

Tradición sobre ruedas: carruajes y hospitalidad

Más allá de la monta directa, la costa conserva joyas de la historia rural. María Luján Holguín, hija de un reconocido baqueano de Miramar, mantiene vivo el legado de su padre, quien empezó a los 16 años con un profundo respeto por los animales. “Él era muy proteccionista; no le gustaba que los caballos estuvieran muchas horas atados. Yo sigo su modalidad: los animales están pastando y los traigo solo a medida que salen las cabalgatas”, cuenta la guía.

Con el tiempo, la familia incorporó los paseos en Coche Mateos, sulkies y antiguos carruajes que remiten a las viejas paradas de ómnibus y plazas. “Las cabalgatas las guían mi hija Guadalupe y mi esposo Alejandro, pero el ritual se completa en tierra firme. Tenemos un parque grande donde la gente puede sentarse a disfrutar de la belleza de Parque Bristol, tomar mate y, a veces, los recibimos con tortas fritas, manteniendo la misma hospitalidad que tenían mis padres”, concluye.

Ya sea al trote por la orilla del mar o en un pausado paseo en carruaje entre los pinos, las cabalgatas logran detener el tiempo de las vacaciones. Entre el legado de los viejos baqueanos y la curiosidad de los nuevos turistas, la actividad se consolida como un encuentro genuino entre los jinetes por un día, los animales y la inmensidad del paisaje bonaerense.

Consejos para la primera cabalgata

Para que la experiencia sea placentera y segura, hay algunas recomendaciones antes de reservar:

Indumentaria : aunque sea verano, no ir en ojotas ni en traje de baño. El roce de la montura y los estribos puede lastimar la piel. Lo ideal es pantalón largo (o calzas cómodas) y calzado cerrado (zapatillas o botas).

: aunque sea verano, no ir en ojotas ni en traje de baño. El roce de la montura y los estribos puede lastimar la piel. Lo ideal es pantalón largo (o calzas cómodas) y calzado cerrado (zapatillas o botas). Protección : si la salida es diurna, el sol pega fuerte y la brisa marina engaña. Por eso es indispensable usar protector solar y sombrero o gorra que se ajuste bien para que se vuele y lentes de sol.

: si la salida es diurna, el sol pega fuerte y la brisa marina engaña. Por eso es indispensable usar protector solar y sombrero o gorra que se ajuste bien para que se vuele y lentes de sol. Reservas: para las salidas especiales, como las de la Luna llena o el amanecer, es fundamental reservar con al menos 48 horas de antelación, ya que los cupos son limitados y dependen del calendario lunar.

Pinamar: aventura en La Frontera

Pinamar luce una geografía privilegiada donde el bosque urbanizado se funde abruptamente con un desierto de dunas vivas. Es, quizás, el escenario más dramático para cabalgar en la costa argentina. La zona norte, conocida popularmente como La Frontera, es el punto de partida por excelencia. Aquí, la experiencia se divide en dos momentos mágicos: el atardecer, donde el cielo se tiñe de violetas y naranjas sobre el mar, y la icónica cabalgata de Luna llena, la joya de la temporada. Entre la oscuridad del bosque y la luz de la luna reflejada en los médanos, una atmósfera de silencio y mística inigualable.

En Cabalgatas La Rosada son los especialistas en las salidas nocturnas. Su recorrido atraviesa el pinar, escala los médanos más altos para obtener vistas panorámicas y desciende hacia la costa. Organizan salidas exclusivas para ver el amanecer, ideales para fotógrafos y madrugadores. Ubicación: Av. Libertador Norte (al final del asfalto, zona La Frontera). Contacto y Reservas: (02267) 15-666134 / (02267) 66-6134.

Para realizar recorridos más cortos, de media hora por el bosque, una hora por la playa y cabalgatas especiales de hora cuarenta por el bosque, médanos y playa son ideales las cabalgatas El Charabón. Sus servicios están disponibles para ver el amanecer y también para hacer salidas nocturnas individuales o grupales. En Av. Libertador Norte, frente a la segunda entrada de La Frontera. Contacto: (02267)-530917.

Otras opciones disponible son Cabalgatas Hipocampo que tienen animales muy cuidados y acostumbrados al trato con niños —reservas (02254) 48-7989- y Cabalgatas La Tradición, enfocados en la experiencia gaucha auténtica dentro del entorno costero —contacto: (02254) 40-4540—.

Cariló: exclusividad en el bosque

Si Pinamar es aventura, Cariló es contemplación. El bosque aquí es más denso y frondoso. Las cabalgatas en esta localidad tienen un aire de exclusividad y respeto por el entorno. No se trata solo de ir a la playa, sino de navegar a caballo por los senderos de la Reserva Natural, un pulmón verde donde la luz del sol se filtra entre las copas de los árboles creando un juego de sombras hipnótico.

Palenque Maito: desde 1977, la familia Maito ha mantenido la tradición. Sus caballos están clasificados por nivel de jinete, lo que permite que desde un principiante absoluto hasta un experto disfruten del paseo. El recorrido comienza en el bosque, cruza la reserva y desemboca en el mar. Las nocturnas aquí son especialmente tranquilas y seguras. En Calle Zorzal y Constancia. Contacto: (02267) 15-666363 / (02254) 57-0404.

Palenque Dos Montes: ubicado estratégicamente para acceder rápidamente a los senderos menos transitados de la reserva y los médanos vírgenes que limitan con Villa Gesell. Ubicación: Calle Zorzal esquina Cedro. Contacto: (02254) 48-0045 / (02254) 49-5688.

Villa Gesell: la tradición familiar

Villa Gesell mantiene su espíritu de pueblo costero acogedor, y las cabalgatas son parte de su ADN turístico. A diferencia de otras localidades, aquí la oferta es vasta y se concentra en los extremos de la ciudad, permitiendo largas galopadas por playas que, al alejarse del centro, se vuelven desiertas y amplias.

Centro de Equitación Tante Puppi: el nombre más reconocido de la ciudad. Es una escuela y centro de equitación que ofrece una estructura más formal y profesional, ideal para quienes buscan aprender técnica además de pasear. Ubicación: Boulevard Silvio Gesell y Paseo 102. Dato: cuentan con instructores capacitados para equinoterapia y primeros pasos en la montura. Contacto: 11 6171 9974 - 2255 45 5533.

El Circuito del Sur: al final de la Avenida 3, donde termina la urbanización densa, se encuentra un corredor de varios palenques tradicionales. Es la zona ideal para comparar caballos y salir directamente a los médanos del sur. Palenques Destacados: “El Sureño”, “Jony”, “Los Amigos” y “Suerte”. Ubicación: Av. 3 y Paseo 160. Contacto de referencia zona: (02255) 45-3413 / (02255) 45-5533.

Escuela de Equitación San Jorge: otra excelente alternativa ubicada en la zona del Barrio Norte, cerca de los museos. Ubicación: Calle 313 y Alameda 201. Contacto: (02255) 45-4464.

Por los acantiladas de Chapadmalal

Las cabalgatas por Chapadmalal ofrecen recorridos que combinan el paisaje rural con la vista oceánica desde los acantilados rodrigo-ruiz-ciancia-8973

Ubicada al sur de Mar del Plata, esta localidad atrae por su baja densidad poblacional y los acantilados que ofrecen una experiencia visual completamente distinta. Aquí no solo hay médanos; hay campo, arroyos y barrancas que caen a pique sobre el mar.

Cabalgatas del Sur / Estancia Santa Isabel: Ofrecen recorridos que combinan el paisaje rural con la vista oceánica desde los acantilados. Es una experiencia más “salvaje” y visualmente impactante. Ubicación: Ruta 11, Km 549 (Zona Chapadmalal / Acantilados). Más información: santa-isabel.com.ar

Miramar y el misterio del Bosque Energético

El Bosque Energético de Miramar es un sector de pinos donde se dice que existen campos magnéticos particulares y donde reina el noble silencio

}Miramar ofrece uno de los escenarios más curiosos de la costa: el Vivero Dunícola Florentino Ameghino. Con más de 500 hectáreas, es un bosque inmenso fijado sobre dunas. Dentro de este predio se encuentra el famoso “Bosque Energético”, un sector de pinos donde se dice que existen campos magnéticos particulares y donde reina el noble silencio. Cabalgar aquí es una experiencia de relajación total. Los senderos son sombreados, frescos y aromáticos.

Los paseos en carruajes son un opción más relajada para realizar en familia, sobre todo si hay niños pequeños Gentileza/Carruajes Bristol

Carruajes Bristol: si bien el mítico baqueano Don Anastasio Holguín marcó una época, hoy su legado continúa con su hija María en las caballerizas ubicadas en las cercanías de la Reserva Forestal Bristol, donde realizan diferentes tipos de cabalgatas: una cabalgata por la Reserva, otra más extensa con bajada a la playa y otra nocturna (con opción de asado). También alquilan carruajes, sulkies, Mateos. Tienen una mini granja y sector de parrillas. Ubicación: Calle Belgrano y Entre Ríos. Contacto: (2291) 45-8142.