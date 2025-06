5 claves para fortalecer el amor propio y construir una relación saludable contigo mismo

El amor propio es el pilar fundamental para mantener el equilibrio emocional, relacionarnos con el otro de forma saludable, alcanzar nuestras metas y objetivos así como para sentirnos plenos y satisfechos a nivel personal. Es decir que nuestra salud mental depende en gran medida de cuan fortalecida y saludable es la relación que entablamos con nosotros mismos.

En este sentido, una persona que se quiere a sí misma posee una autoestima equilibrada. Se conoce, quiere, respeta, valora y reconoce sus logros y cualidades; el valor personal y el reconocimiento provienen desde su interior en forma genuina y no desde el afuera.

La relación más importante de tu vida es la que establecés contigo mismo. Más allá de que será, sin ningún lugar a dudas, la que te acompañará siempre, debe de ser el vínculo privilegiado, lo que va a generar un impacto significativamente positivo en cada decisión, acción, proyecto, cambio y movimiento que realices, en todos los roles y funciones que ejerzas.

A propósito de ello y como ocurre con todos los vínculos que entablamos, la relación con nosotros mismos necesita ser cultivada, nutrida y enriquecida no solo para sobrevivir sino para fortalecerse.

Cabe destacar, que este amor propio y el autoestima son una autoconstrucción que gestamos en el transcurso de la vida. Comenzamos en la infancia y la acompasamos con el paso de los años, con las fluctuaciones relativas a las experiencias y vivencias que atravesamos en el camino.

Resulta de vital importancia revisar y analizar cómo nos relacionamos con nosotros mismos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1- Autoconocimiento. A qué grado de conocimiento de nosotros mismos hemos llegado. Es una foto de tu vida al día de hoy: fortalezas, áreas a desarrollar o potenciar, gustos, preferencias, que es lo que no quiero, qué me estresa y cómo reacciona mi cuerpo y mi mente, qué me hace sentir en calma y, por supuesto, cuáles son las amenazas y oportunidades en las distintas áreas.

Conocerse ayuda a descubrir desde donde partiste, donde te encontrás hoy y hasta donde querés llegar. Esto te conduce a crear un plan de acción ajustado a tus necesidades, posibilidades y anhelos desde una visión realista y práctica. Como premisa básica debés saber que no se puede querer algo que no se conoce. Me animaría a decirte que no sos la misma persona que hace 10 años y tampoco la foto sería la misma dentro de los próximos cinco años y celebro que así sea.

2- Comunicación. “Sos un fracasado”, “Siempre todo te sale mal“, “Sos un burro”, “No naciste para triunfar”. Seguramente estas frases no provengan de tu jefe o de tu entorno, habitualmente son producto de lo que te decís a ti mismo, de la poca amabilidad, respeto y compasión con la que te comunicás contigo mismo.

3- Diálogo interno. Esa voz interior que te culpabiliza por un error, por algo que no salió como esperabas, que te castiga día a día por no sentirte capaz, competente o lo suficientemente bueno. Transformá tu voz interior en una aliada que te motive a potenciar tus áreas de desarrollo y lograr tu mejor versión.

4- Tiempo y espacio personal. Dedicar un tiempo especial a ti mismo con frecuencia semanal, para realizar actividades que te agraden y te hagan sentir bien, desde el disfrute, el placer, la conexión con tu interior , la calma y relajación, es fundamental a la hora de cultivar y fortalecer tu vinculo contigo mismo.

5-Autoexigencia. Autogestionarla es la clave. El hecho de dar tu 100% siempre y orientarte hacia la búsqueda de la excelencia en todos lo ámbitos de la vida es saludable y nos invita a movernos, nos desafía y nos saca de la zona de confort y eso es espectacular. En contraposición a esto, la búsqueda constante de la perfección, el miedo a equivocarnos, a que las cosas no salgan como planificamos nos estresa, genera ansiedad, angustia, miedo, falta de autoconfianza y seguridad en ti mismo.

Cabe destacar y debido a lo expuesto, la importancia de contar con herramientas que nos ayuden a trabajar, fortalecer y reafirmar esa relación con nosotros mismos tan poderosa y generadora de abundancia (en el amplio sentido de la palabra), equilibrio psico-físico, espiritual, satisfacción, desarrollo y crecimiento personal con alto impacto en la calidad de vida.

Decido quererme, el libro que edité, constituye una valiosa herramienta para este proceso y trabajo personal. A lo largo de todo el texto, me focalizo en explicar detalladamente el poder de quererte a ti mismo, mostrando el impacto positivo que esto genera en todas las áreas de nuestra vida, en cada rol, y además como fluctúa en las distintas etapas vitales.

A lo largo de las 144 páginas y 11 capítulos, no solo acerco una fundamentación teórica sino que también comparto viñetas clínicas, casos reales de pacientes que han pasado por mi consultorio (obviamente utilizando datos personales ficticios para mantener la privacidad y confidencialidad) sumado a ejercicios prácticos para fortalecer el amor propio. El objetivo es que el paciente siempre se lleve una tarea, herramienta o actividad para poner en práctica en casa.

Por Sabina Alcarraz