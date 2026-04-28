Espinaca, frutillas y uvas: el ranking de los alimentos con más residuos de pesticidas en 2026

Detrás de muchas frutas y verduras que llegan a la mesa hay procesos de producción que incluyen el uso de químicos para potenciar su crecimiento y protegerlas de plagas. Aunque estos métodos permiten sostener la oferta de alimentos, también pueden dejar residuos de pesticidas en los productos. En ese marco, la Guía del consumidor 2026 sobre pesticidas en alimentos frescos, basada en estudios realizados en Estados Unidos, identificó tres en particular que presentan los niveles más altos de sustancias potencialmente dañinas.

De acuerdo con datos del informe anual elaborado por el Environmental Working Group (EWG), todos los productos agrícolas analizados presentaron algún nivel de residuos de pesticidas. Entre ellos, incluso se detectaron compuestos conocidos como “sustancias químicas persistentes” o PFAS, caracterizados por su permanencia en el ambiente y en los organismos.

Las verduras de hoja verde, y en especial las espinacas, encabezan el ranking de los llamados “Doce alimentos más contaminados” de 2026, una clasificación que reúne a las frutas y verduras con mayor presencia de residuos de pesticidas. De acuerdo con el EWG, este producto fue el que registró más residuos por peso entre todos los analizados y, en promedio, contenía cuatro o más tipos distintos de pesticidas.

La espinaca encabeza la lista de alimentos más contaminados

En el caso de las frutillas, también se ubican entre los primeros puestos de la lista, con niveles elevados de residuos detectados en las muestras. Este fruto, ampliamente consumido, suele presentar una combinación de varios pesticidas, lo que genera preocupación entre especialistas por la exposición reiterada a estas sustancias a lo largo del tiempo.

Las frutillas presentan altos niveles de residuos de pesticidas engin akyurt

Las uvas, por su parte, completan el grupo de alimentos más señalados, con resultados similares en cuanto a la presencia de múltiples químicos. En conjunto, estos productos evidencian un patrón que inquieta a los expertos, quienes advierten sobre el posible efecto acumulativo de los plaguicidas y los riesgos que esto podría implicar para la salud a largo plazo.

Las uvas también figuran entre los productos más afectados (Fuente: Pexels)

Además de las espinacas, las frutillas y las uvas, el informe también incluye otros alimentos de consumo habitual que presentan altos niveles de residuos de pesticidas. Entre ellos se encuentran las nectarinas, los duraznos, las cerezas, las manzanas, las moras, las peras, las papas y los arándanos.

El análisis que detectó más de 200 pesticidas en frutas y verduras

Se identificaron más de 200 sustancias químicas en los análisis

Para la elaboración del informe, el Environmental Working Group (EWG) tomó como base los datos más recientes sobre residuos de pesticidas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que analizó 54.344 muestras correspondientes a 47 tipos de frutas y verduras. Antes de ser examinadas en laboratorio, todas las muestras fueron lavadas, frotadas y peladas para replicar los hábitos habituales de los consumidores. A pesar de ese proceso, se detectaron restos de 264 plaguicidas, de los cuales 203 estaban presentes en alimentos incluidos en la lista antes mencionada.

A partir de estos resultados, distintos estudios advierten sobre los posibles efectos de la exposición a pesticidas en la salud. Se identificaron vínculos con partos prematuros, malformaciones congénitas, abortos espontáneos y daños genéticos, además de asociaciones con enfermedades cardíacas, cáncer y problemas reproductivos. En este escenario, la Academia Estadounidense de Pediatría señala que los niños son especialmente vulnerables, incluso desde la etapa prenatal, ya que la exposición puede derivar en bajo peso al nacer, dificultades de aprendizaje, trastornos de atención y otras complicaciones a lo largo del desarrollo.