Quiebre histórico: revelaron qué hicieron realmente los Illuminati luego de su prohibición

El próximo 1° de mayo se cumplen 250 años de la fundación de los Illuminati, la famosa sociedad secreta que, pese a su existencia breve, consolidó una persistencia tenaz en el imaginario colectivo occidental. Sin embargo, una investigación reciente desmiente el mito sobre su desaparición súbita en 1785. Expertos de la unidad académica Arbeitsstelle Illuminatenforschung, en Turingia, Alemania, demostraron que la organización perduró dos años más de lo que indicaba la historiografía tradicional.

Adam Weishaupt fundó la orden en Ingolstadt, Baviera, en 1776. Lo que comenzó como un círculo de lectura estudiantil derivó en una de las estructuras clandestinas más radicales de la época. La prohibición estatal bávara de 1785 obligó a Weishaupt a huir, lo cual generó la creencia de que la sociedad se disolvió por completo en aquel momento. No obstante, los documentos hallados en la ciudad de Gotha cuentan una historia diferente.

La organización fue prohibida en 1785 por las autoridades (Foto: Wikimedia Commons)

El equipo de la Universidad de Erfurt liderado por Markus Meumann, Martin Mulsow y Olaf Simons trabajó sobre el corpus documental conocido como Schwedenkiste. Este archivo, que perteneció a Johann Joachim Christoph Bode, jefe de la orden en la región, permaneció en un limbo durante décadas. Tras su análisis, los investigadores confirmaron que el poder se trasladó al norte antes de la persecución bávara. Bajo la protección del duque Ernesto II de Sajonia-Gotha-Altenburgo, la red estableció la provincia interna de Ionien. Este enclave operó como el nuevo comité directivo de la organización durante 1784 y mantuvo actividades de reclutamiento hasta el verano de 1787.

Este hallazgo redefine el mapa del poder secreto ilustrado y posiciona a Gotha como la última plaza fuerte de los Illuminati. El retrato que surge tras años de análisis es el de una organización terrenal integrada por eruditos, funcionarios y miembros de la nobleza, pero sin mujeres en sus filas.

Según los expertos, el grupo funcionó como un producto genuino de la Spätaufklärung alemana, ajeno a las conspiraciones globales que propone la cultura pop. Los investigadores preparan ahora una obra monumental para exponer estos datos con rigor científico.

“La historia real, con su abrupto final veraniego de 1787 en la corte ducal de Gotha, posee la suficiente densidad y complejidad como para no necesitar socorro alguno de la ficción conspiranoica”, destacaron los especialistas en el material provisto. La Universidad de Erfurt habilitó además la plataforma Gotha Illuminati Research Base para facilitar el acceso a este archivo. La labor académica actual busca confrontar las licencias literarias con el peso incontrovertible del dato histórico verificable.

Con esta nueva información, se reescribe la historia de esta sociedad secreta (Foto: X)

Con esta nueva información, la cronología del declive de la sociedad se ajusta a la evidencia documental que sobrevivió a los avatares de la historia europea. Los documentos permiten reconstruir los debates teóricos internos y la trayectoria real de sus miembros en un contexto histórico preciso, lejos de las interpretaciones fantasiosas que dominaron durante dos siglos y medio de cultura popular y literatura de suspenso.