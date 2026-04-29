Sigmund Freud: “El hijo favorito conserva toda su vida el sentimiento de un conquistador”

La premisa de que “El hijo favorito conserva toda su vida el sentimiento de un conquistador”, según palabras atribuidas a Sigmund Freud, se mantiene como un pilar en los debates contemporáneos sobre la crianza y la formación de la personalidad. Para el médico austríaco, esta predilección afectiva, especialmente cuando proviene de la madre, no representa una simple preferencia doméstica, sino que actúa como un catalizador de la estructura psíquica.

El psicoanálisis sostiene que el niño que crece bajo esta percepción de ser el “elegido” desarrolla una confianza inquebrantable que le permite enfrentar desafíos con un sentido de merecimiento y éxito, sintiéndose habilitado para proyectarse con mayor ambición en su vida adulta.

Las palabras de Sigmund Freud toman especial valor en pleno 2026 IA

El alcance de este fenómeno es profundo, ya que Freud argumentaba que esa sensación de ser valorado y amado profundamente dota al individuo de una seguridad interna que perdura tras el paso del tiempo. Lejos de reducirse a un mero dato anecdótico, este reconocimiento temprano funciona, en la visión freudiana, como una herramienta de supervivencia emocional. Cuando un niño experimenta este tipo de validación constante, el mundo se percibe como un entorno accesible. Por el contrario, la falta de este reconocimiento puede derivar en inseguridades, dependencia emocional o dificultades para vincularse, al no cimentar esa base de seguridad personal durante los años formativos.

La vigencia de este concepto radica en su capacidad para explicar comportamientos adultos a partir de necesidades no cubiertas o excesivamente satisfechas en la infancia. Esta teoría no fue una construcción abstracta, sino que nació de la propia introspección del pensador. Freud nació en 1856 en Freiberg —actual República Checa— y mantuvo un vínculo de adoración mutua con su madre, Amalie Nathansohn. Ella lo llamaba con frecuencia “mi Sigi de oro”, una experiencia que influyó de manera determinante en su obra. Freud reconoció que esa seguridad casi obstinada de estar en lo correcto y su resistencia ante las críticas tenían sus cimientos en ese lugar privilegiado que ocupó dentro del hogar familiar durante sus primeros años de vida.

La "pelea" por ser el favorito parece tomar especial valor en el futuro

La trayectoria de Freud es tan compleja como su obra: formado como neurólogo, el pensador se trasladó a Viena, donde revolucionó la comprensión de la mente humana a finales del siglo XIX. Su legado fue más allá de sus frases célebres, ya que introdujo métodos disruptivos como la asociación libre y la técnica conocida como la “cura por la palabra” para tratar neurosis, fobias y conductas obsesivas. Su vida, marcada por la ruptura de paradigmas tradicionales, se extendió hasta su exilio en Londres en 1938, cuando huía del avance nazi, donde finalmente murió un año después.

A lo largo de su carrera, Freud publicó más de 300 textos sobre religión, sociedad y mitología. Aunque algunas de sus teorías fueron cuestionadas por la psicología moderna por considerarlas arcaicas o poco empíricas, su influencia persiste en la práctica terapéutica contemporánea. Su interés por la psique humana lo llevó a investigar constantemente cómo los conflictos infantiles persisten en la estructura del adulto.

Freud sentó las bases del futuro del psicoanálisis Freepik

La sentencia sobre el conquistador, extraída de su correspondencia y escritos autobiográficos, resume esta intuición sobre cómo el amor temprano, cuando es recibido sin reservas, se transforma en un coraje que desafía los fracasos posteriores. En última instancia, la mirada de Freud sobre el hijo favorito invita a una reflexión profunda sobre las marcas invisibles que definen el destino de cada persona, lo que sugiere que la infancia no es solo un recuerdo, sino el motor fundamental que impulsa nuestra capacidad de conquista en el presente.