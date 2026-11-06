8.000 piezas de sushi en un estadio: por qué la especialidad japonesa es tendencia en los eventos premium

El sushi jamás fue “otra opción más de comida”. Por sabor, por exotismo, por elegancia y hasta por estética, la especialidad japonesa siempre brilló en el podio de esos platos que en sí mismos son un acontecimiento.

No es casual, entonces, que se haya convertido en una presencia cada vez más habitual en los eventos de alto nivel: una propuesta que seduce por su abundancia, deslumbra por su impacto visual y eleva la experiencia general, desde encuentros masivos hasta cumpleaños y cenas privadas.

MOTS (More Than Standard) es un ejemplo del fenómeno: la vertical de eventos y catering 360° de Fabric Group está cerrando su primer trimestre con más de 150 eventos y experiencias realizados entre agosto y octubre, tanto en los locales de Fabric como en los espacios elegidos por los propios clientes.

La cocina, una parte más de la celebración.

Hablamos de encuentros que van desde cenas para 10 personas hasta el récord de las 8.000 piezas de sushi que a lo largo de tres jornadas se sirvieron en el Estadio Único de La Plata.

En este breve período, MOTS recibió a más de 6.000 invitados en los 17 locales del grupo. Pero el crecimiento también pudo observarse en la demanda: solo en agosto y septiembre la firma recibió casi 500 consultas, y el volumen mensual pasó de 98 en julio a 265 en septiembre: un 170% más en dos meses.

“La idea que sustenta a MOTS es que cualquier encuentro, así hablemos de una cena con amigos o un evento para 250 personas, se viva con el mismo cuidado que ponemos todos los días en nuestros locales –reflexiona el director comercial de Fabric Group, Gaspard Hambückers–. Y la verdad que pasar los 150 eventos en tres meses nos confirma que había muchas ganas de una propuesta así”.

La performance de MOTS en los primeros meses tras su lanzamiento da cuenta de que el público deseaba una propuesta de este tipo.

Una propuesta para cada tipo de encuentro

Cuando se desagregan los números, aparece con claridad la amplitud de la propuesta. Más de 40 eventos fueron de carácter corporativo e incluyeron almuerzos de trabajo, cócteles, after offices y encuentros de equipo. Entre las empresas que eligieron MOTS aparecen Infobae, Experta Seguros, BLU, Editorial Perfil y Memorable Experiences. Además, para diciembre ya está confirmado el cierre de año de RE/MAX, que reunirá a 100 personas.

El resto correspondió a celebraciones sociales, como cumpleaños, fiestas de 15, bat mitzvahs para 120 invitados y casamientos. La propuesta también incluyó servicios de “delicatering” con sushiman en casas y oficinas, así como experiencias de marca que combinaron catas, maridajes y noches de música en vivo en Costanera.

Fabric Canning, una propuesta que también sobresale por su diseño y arquitectura.

Los encuentros se realizaron en 17 locales del grupo. Entre los espacios más elegidos estuvieron Tigre Morado Costanera y Tigre Morado Palermo, junto con distintas sedes de Fabric (Costa Rica, Sinclair, Núñez e Imprenta, entre otras), además de Yatai Yatoi, Emperador Meiji, Mutsuhito y ADA.

La diversidad de formatos también se refleja en algunos hitos del trimestre. Durante septiembre y octubre, MOTS realizó siete eventos junto a Caramelo, que reunieron a más de 1.100 invitados. Entre ellos se destacó un encuentro corporativo para 250 personas, el más multitudinario del período. En Costanera, tres noches consecutivas de música en vivo convocaron a más de 450 personas, mientras que MOTS estuvo a cargo del servicio de delicatering del evento de la revista CARAS para 180 invitados.

“Lo que más nos entusiasma –finaliza Hambückers– es la variedad. Un día estamos armando casi 8.000 piezas para un estadio, y al siguiente un almuerzo íntimo para un equipo de trabajo. Y ahora vamos por el fin de año: la temporada más linda e intensa, con mucho foco en las empresas que quieren celebrar a su gente”.

Descubrí en este link todo lo que MOTS puede crear para vos: gastronomía, espacios y experiencias pensadas hasta el último detalle.

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