A 25 años de la inolvidable boda de Marie Chantal y el príncipe Pablo de Grec

Su amor está tan vivo como cuando dieron el sí aquel 1 de julio de 1995 en la en la catedral ortodoxa de Santa Sofía de Londres. Pablo y Marie Chantal de Grecia cumplen veinticinco años de casados y este especial aniversario los encuentra en Nueva York , adonde se mudaron después de que sus hijos mayores, los príncipes Olympia (23) y Constantine (21) -también son padres de Achileas (19), Odysseas (15) y Arístides (12)- comenzaran sus estudios en Manhattan. Aunque sus bodas de plata se dan en medio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, la princesa no quiso dejar pasar esta significativa fecha y lo hizo con una declaración de amor y un romántico posado. Marie-Chantal compartió dos postales junto a su marido, realizadas en casa y escoltados por enormes arreglos florales. Vestida con una blusa blanca con volados, la nuera de los reyes Constantino y Ana María le dedicó unas tiernas palabras al hombre de su vida: "¡Hace veinticinco años me casé con esta joya! Me encanta cada segundo de mi vida contigo. Me encantan mis flores de Rob van Helden, el mismo que se encargó de decorar nuestra boda", escribió. En una de las fotos, se ve reflejado en un espejo al fotógrafo: su hijo Odysseas, lo cual hace mucho más especial el recuerdo.

Las fotos que Pablo y Marie-Chantal de Grecia eligieron para celebrar sus bodas de plata fueron tomadas por Odysseas, el cuarto de sus cinco hijos. Fuente: HOLA

Los espectacular ramos son obra de Rob van Helden, el mismo florista que decoró la boda en 1995. Fuente: HOLA

LA FASTUOSA BODA EN CIFRAS

El padre de Marie-Chantal, el millonario Robert Warren Miller -magnate de los Duty Free- se hizo cargo de los gastos de la fiesta y le dio a su hija una dote de 200 millones de dólares. Al casamiento asistieron 1300 invitados, entre quienes se encontraban el entonces rey Juan Carlos de España y su hijo Felipe -primo del novioy padrino de boda- y la reina Isabel II. El vestido de Marie-Chantal, en seda color marfil con bordados a mano de perlas y encajes, fue valuado en 225 mil dólares. Tenía un velo de cuatro metros y medio y su confección demandó el trabajo de veinticinco personas. La novia llevó la tiara Corsario, perteneciente al cofre de la familia real griega. Realizada íntegramente en diamantes, fue inicialmente un broche que perteneció a la reina Victoria de Suecia y después a la reina Ingrid de Dinamarca. La princesa Ana María -madre del novio- la recibió como regalo de parte de los reyes de Dinamarca cuando cumplió 18 años. La catedral ortodoxa de Santa Sofía de Londres fue decorada con 30 mil flores entre las que destacaban peonías, lirios y claveles. La torta de bodas, de ocho pisos, fue una creación de la reconocida repostera Colette Peters y estuvo acompañada por otras trescientas tortas, una por cada mesa.

El espectacular vestido de novia fue un diseño de Valentino -a quien vemos junto a Marie-Chantal en la foto de arriba- y demandó cuatro meses para su confección Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Pablo y Marie-Chantal reciclaron la fabulosa casa en Manhattan, en la que la princesa vivió durante su juventud. Y fue entonces cuando conoció al amor de su vida Fuente: HOLA

