El glamuroso look bicolor con el que Máxima Zorreguieta volvió a evidenciar por qué es la reina de la moda circular

Tras su estadía en Italia para alentar a la selección neerlandesa durante los Juegos Olímpicos de Invierno, Máxima Zorreguieta regresó a los Países Bajos y retomó su agenda laboral. Entre sus actividades de esta semana se incluyó la inauguración de un nuevo teatro junto a KamaK, una compañía de teatro para personas con discapacidad intelectual. Disfrutó de una presentación en vivo, conversó con los actores y hasta fue invitada a subir al escenario. Fiel a su estilo, además de por la simpatía que la caracteriza, se robó todas las miradas por su look. Optó por un elegante conjunto bicolor con el que volvió a dejar en evidencia por qué se la considera la reina de la moda circular.

A principios de este mes, la reina Máxima estuvo presente en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, acompañada por el rey Guillermo Alejandro y la princesa Amalia. La corona neerlandesa suele apoyar fuertemente a sus atletas y fue por eso que no solo viajaron a Italia, sino que cuando sus representantes aparecieron en el estadio San Siro de Milán con la bandera de su país, los tres se levantaron de sus asientos, entre gritos, aplausos y saludos. Además, visitaron la Villa Olímpica y mantuvieron animadas charlas con los atletas. Tras un par de días cargados de deportes, regresaron a Holanda para continuar con sus actividades.

La reina Máxima inauguró un nuevo teatro en Hengelo junto a la compañía de teatro KamaK (Foto: Instagram @theaterkamak / @rikkert_harink_)

El miércoles 18 de febrero, la monarca nacida en la Argentina estuvo en la localidad de Hengelo, provincia de Overijssel, para encabezar la ceremonia de inauguración de un nuevo teatro, junto a Teatro KamaK, una compañía de teatro profesional que trabaja con actores con discapacidad intelectual. A lo largo del año, realizan diferentes producciones teatrales coordinadas por profesores de música, creativos teatrales y voluntarios. Según detallaron desde la casa de Orange Nassau, la reina tuvo la oportunidad de disfrutar de un fragmento de la obra El Tulipán.

Además de subir al escenario para sacarse fotos con los actores y tocar el gong, Zorreguieta recorrió las instalaciones, pasó por las salas de maquillaje, el taller de producción de escenografía y vestuario y mantuvo animadas charlas con las personas que trabajan en el teatro.

La reina se lució con un set de blusa amarilla y falda midi azul que causó sensación (Foto: Instagram @theaterkamak/@rikkert_harink_)

Para la ocasión, eligió llevar una vestimenta elegante y sofisticada, pero al mismo tiempo divertida y colorida, confeccionada por Natan Couture, su firma de cabecera. Lució una blusa amarilla de satén de manga tres cuarto con un estampado floral en color azul y un cinturón a tono para definir la silueta. La combinó con una falda midi amplia en azul oscuro que formaba parte del conjunto y tenía una estampa del color de la prenda superior.

La monarca acompañó el look con un tocado confeccionado en la misma tela de la blusa y unos aretes de zafiros (Foto: Instagram @theaterkamak/@rikkert_harink_)

En esta oportunidad optó por llevar el set completo y lució un tocado confeccionado en la misma tela de la blusa. Lo acompañó con unos aretes de zafiros y brillantes, pulseras y anillos, unos stilettos azules de Gianvito Rossi y un clutch negro.

En 2024 la reina usó el mismo outfit pero sin tocado, para un evento en el Palacio Noordeinde (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Con este outfit, la reina volvió a evidenciar que en su guardarropa las prendas no tienen fecha de caducidad. Lo utilizó por primera vez el 6 de diciembre de 2018 para la inauguración de una nueva oficina de Charity Lottery en Ámsterdam y lo reutilizó el 30 de abril de 2022 cuando inauguró la exposición Bordado real, historias y artesanía en el Textiel Museum de Tilburg y también el 27 de noviembre de 2024 para recibir en el Palacio Noordeinde a un grupo de estudiantes que se destacaron por sus logros académicos durante el año.