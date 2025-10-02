Lo abandonaron en una caja con otros cachorros, adoptaron a todos menos a él y una coincidencia cambió su suerte: “El perro perfecto es el que te toca”

LA NACION Jimena Barrionuevo Escuchar Nota

Era parte de una camada de siete cachorros abandonados en una caja de cartón en la ribera de Luján, cerca del puente del colegio Nuestra Señora de Luján Hermanos Maristas. Nadie supo cómo ni quién los había dejado en ese lugar pero en cuestión de horas, y gracias al rápido accionar de los vecinos y un grupo de rescatistas, los perritos fueron puestos a resguardo.

“Era octubre de 2020 cuando me topé con una publicación en la cuenta de Instagram @manosxpatas_lujan1 donde se veía una caja de cartón con varios cachorros. Particularmente uno de los perritos era idéntico a mi perra Nacha y eso me movió una fibra interna que me llevó a dejar un comentario por redes", recuerda Lucas Ruiz.

Conmovido por el parecido del animalito con su perra Nacha, después de ver la publicación, Lucas se comunicó con la agrupación para consultar si podía adoptarlo. “Pero me dijeron que solo daban perros en adopción por la zona de Luján por una cuestión de seguimiento, así que me resigné a seguir su historia por Instagram. A la semana vi que la mayoría de los perritos ya habían sido adoptados, menos él, por lo que volví a escribirles. Finalmente aceptaron enviarme de manera no vinculante, y como paso intermedio, el formulario de adopción. A los 15 días me confirmaron que podía adoptarlo con el compromiso de seguir manteniendo contacto a pesar de las distancias de CABA, donde nosotros vivimos, a Luján”.

Freddie, como llamaron al cachorro, llegó a la casa de Lucas en pandemia. Eso permitió que pudieran estar con él las 24 horas durante sus primeras semanas. “Llegó con graves problemas de nutrición que le ocasionaban mucha caída de pelo así que tuvimos que hacer un tratamiento alimenticio y dermatológico. Nosotros ya teníamos a Nacha y la adaptación fue todo un desafío, ya no nos acordábamos lo que era tener un cachorro con tanta energía inagotable”.

El día que Nacha conoció al pequeño Freddie.

Los primeros días de un cachorro en casa no suelen ser fáciles para quien no está dispuesto a dedicarle el tiempo y la dedicación que necesita.

“Es facilísimo enamorarse de un cachorro, ¡todos amamos a los cachorros! Son tiernos, esponjosos y juguetones. Pero una cosa es verlos un rato y otra cosa muy distinta es criarlos en casa. Por eso es importante entender que tienen necesidades básicas para cubrir: juguetes para ser destrozados y así evitar que rompan objetos de la casa. Tener la paciencia para enseñarles cuáles son los espacios aptos para orinar, mientras ensucian todos los pisos; educar positivamente con premios y no retar o usar la violencia y disponer de tiempo para socializar y aprovechar su periodo ventana de aprendizaje. Un cachorro requiere de muchísima entrega, por eso siempre hay que pensar bien la decisión de adoptar, para hacerlo a conciencia y con respeto a ese nuevo integrante de la familia. La familia es para siempre", explica Lucas que, con ese ánimo, maneja las cuentas de redes sociales de Nacha y Freddie.

Casi todos habían sido adoptados, menos él.

La adaptación con Nacha, la perra que ya vivía en la casa de Lucas, llevó su tiempo. Si bien Nacha siempre fue muy sociable con personas, no tenía el mismo comportamiento con otros perros. “Freddie llegó a casa en una cajita de cartón y lo primero que hizo Nacha cuando Freddie dejó la caja, fue meterse ella, marcando territorio y autoridad”, dice Lucas entre risas.

Con su hermana Nacha.

Cinco años después, Freddie es parte de una familia multiespecie que lo ama y lo respeta. Sale a pasear cuatro veces al día, juega muchísimo con sus juguetes -que no suelen durarle demasiado- y vive junto a dos perras más que definen las dinámicas de la casa.

Freddie fue adoptado en pandemia.

“Como un buen perro malcriado, Freddie duerme en mi cama, tapado y pegado a mi. Pero ojo, sé que no lo tengo que tocar demasiado porque no le gusta. Compartimos muchas sesiones de fotos: él fue pet influencer de veterinarias, marcas de indumentaria canina, alimentos para perros y juegues, ¡es un modelazo! Freddie es un perro único, grande de tamaño pero niño de alma. Bastante torpe para algunas cosas pero muy seguro en la calle, guardián y gran protector. Si bien no le gusta el contacto físico, es el primero en acostarse encima de uno cuando hace frío. Sabe identificar pocas palabras, pero la más importante: ¡besos! Le encanta dar besos".

Familia multiespecie.

Este finde de semana, en su rol de dogfluencer, Freddie estará presente en la tercera edición de Mascotear, el encuentro que combina el bienestar de los animales con diversión y entretenimiento para ellos. Habrá nuevos espacios como perro al agua, plaza de juegos, demostraciones, deportes y desafíos, área de relax, desfiles y concursos, VIP y más. Además, el festival tendrá un espacio de veterinaria y salud, sector gatos, sustentabilidad, gastronomía y la imperdible “pet carpet”. También se llevarán adelante jornadas de adopción (perros y gatos) y vacunación gratuita brindadas por el área de Animales BA Perros y Gatos.

Freddie siempre tiene energía para el juego.

Con mucha paciencia y cariño, Lucas aprendió a leer el lenguaje de cada uno de los perros con los que decidió compartir su vida y respetar sus diferentes personalidades. “Es increíble el amor y acompañamiento diario que nos brindan. Yo tengo tres perros y los tres son muy distintos entre sí, aprendí a quererlos y respetarlos como son. Muchas veces esperamos algo de ellos sin darnos cuenta de lo verdaderamente únicos que son y así como nosotros tenemos estados de ánimos, personas que nos caen mejor que otras o planes que amamos hacer, ellos también. Soy un convencido de que el perro perfecto es el que tocó“.

