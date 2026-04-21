Gabriel Rolón: “Estar bien no es estar atravesando un gran momento, es estar parado en un buen lugar frente al desafío que la vida te propone”

El bienestar emocional en una persona puede ser oscilante; a lo largo de la vida suceden hechos que afectan de lleno el ánimo y no siempre es sostenible tener el mismo sentimiento. Gabriel Rolón sostiene que “estar bien” consiste en mantener una postura sólida y consciente ante los retos cotidianos.

Durante su columna en Perros de la Calle (Urbana Play), el psicólogo y escritor ahondó en la felicidad que un individuo puede tener a lo largo de su vida y remarcó que no se trata de evitar el dolor o buscar solo el placer, sino de estar plenamente presente y preparado para actuar con integridad.

Gabriel Rolón: "El punto es donde vos estás parado en medio de esa situación" (Fuente: Urbana Play)

“Estar bien no es estar atravesando un gran momento, es estar parado en un buen lugar frente al desafío que la vida te propone. Estar bien parado es estar presente, es estar leyendo el desafío que la vida te propone y diciendo: ‘Es desde acá donde yo lo puedo enfrentar”, explicó Rolón.

“Sea que lo que te esté pasando sea tan maravilloso como estar enamorándote, o que lo que está pasando es tan terrible como estar viviendo un duelo. Pero el punto es dónde vos estás parado en medio de esa situación”, sostuvo.

Gabriel Rolón: "Estar bien parado es estar presente, es estar leyendo el desafío que la vida te propone" (Fuente: Urbana Play)

De esta manera, el psicólogo hizo hincapié en que lo fundamental es la ubicación interna desde la cual enfrentamos la realidad. La clave reside en la actitud mental y el lugar donde decidimos posicionarnos en medio de cualquier situación.