Abigail, argentina en Tokio: “Los sueldos japoneses ya no te permiten progresar económicamente”

Japón es uno de los países más caros de Asia; es conocido por tener una baja tasa de inflación y un vínculo empleado-empleador casi fraternal. Sin embargo, detrás de lo que se ve en los medios, Abigail, una argentina que hace 11 años reside en Tokio, compartió su experiencia y reveló los contrastes de la sociedad nipona.

La argentina dejó su trabajo en una empresa y se lanzó a la creación de contenido en redes sociales. Al ser una latina con una situación económica estable, ganó miles de seguidores de Latinoamérica que a diario aprenden de sus consejos. A principios del 2026 subió un video a YouTube donde contó cuánto dinero ganaba en relación de dependencia y por qué eligió ser autónoma.

Abigail contó que en la última empresa donde trabajó cobraba cuatro millones de yenes anuales y podía ahorrar con ayuda de su novio (Fuente: Instagram - @coloresdejapon)

El salario

En 2020, Abigail ganaba cuatro millones de yenes al año, es decir, aproximadamente 38 millones de pesos. Desde entonces, la inflación creció poco y los precios se mantuvieron estables. En los últimos 30 años, el porcentaje de suba fue de 5%, según relató; algo positivo y a la vez que impedía un ascenso en la escala social debido a la tradición laboral japonesa.

“Ganaba más o menos 4 millones de yenes al año y me quedaban unos 3 millones en mano. Trabajaba en Tokio, lo cual es importante aclarar: los sueldos en Tokio pagan más porque los alquileres son más caros. Podía ahorrar de ese sueldo; bueno, se me iba más o menos un tercio en el alquiler y con el otro tercio vivía. Compartía el alquiler con mi esposo, que me ayudó porque dividimos los gastos”, detalló la influencer.

Al mismo tiempo, Abigail dijo que la relación entre el empleado y las empresas cambió. “Antes vos le entregabas la vida y ellos te garantizaban protección por 30 años”, pero ahora los sueldos no aumentan y el coste de vida se volvió más caro.

La experiencia de Abigail en Japón - Colores de Japón

“Las empresas tienen un techo, los puestos son limitados y cada dos o tres años se está dando que, más que nada, las juventudes están buscando otras empresas porque la única forma de que te suban el sueldo es negociándolo con tu cambio de trabajo”, sostuvo la argentina.

“Mi marido Atsushi me ayudaba un montón porque podíamos alquilar un departamento entre los dos y eso dividía un montón los costos. Cuando vivía sola, era mucho más difícil y casi que no me da ni vergüenza decir y admitir que no tengo ahorros del momento”, remarcó Abigail, quien decidió abandonar su trabajo estable en una empresa de Tokio para lanzarse al mundo de las redes sociales.

Por qué abandonó Abigail su trabajo

“Una de las cosas que generaron ese quiebre fue decir: ‘¿Vale la pena tener 10 días libres al año y horas extra no pagas en una empresa tradicional japonesa?’. En Japón existe algo que se llama minashi sangue, las horas extra que están incluidas en el sueldo; lo que quiere decir esto es que, en teoría, tu sueldo tiene 30 horas extra por mes incluidas en tu sueldo y después de esas 30 horas, a partir de la 31 es cuando realmente empezás a ganar por hora extra”, advirtió la influencer.

Abigail dijo que el vínculo entre la empresa y los empleados en Japón cambió y ahora es difícil ascender (Fuente: Instagram - @coloresdejapon)

Actualmente, el salario por hora ronda los 100 a 1100 yenes ($950 a $10.500). “No es el paraíso del ahorro”, aclaró Abigail y aseguró que en otros países de Asia pueden encontrarse puestos de trabajo por un pago mejor. A modo de conclusión, afirmó que ella llegó al país nipón por estudio y decidió quedarse por la seguridad y estabilidad, pero sentenció: “Los sueldos japoneses ya no te permiten progresar económicamente”.