El 23 de abril de 2023, la apertura de una cápsula del tiempo en la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Dean Funes, Córdoba, derivó en una profunda reflexión sobre los desafíos climáticos y sociales. El objeto, oculto desde 1998 en un nicho de ladrillos y mampostería, contenía cartas de 500 habitantes que buscaban dejar un testimonio para el siglo XXI. La humedad dañó parte del material, pero las piezas rescatadas despertaron una inquietud vigente en la actualidad.

La pieza central del hallazgo fue el mensaje de Maricha de Elías, una vecina octogenaria que recuperó su propia misiva. El texto consistió en un poema con una advertencia contundente para las nuevas generaciones: “No transformemos a nuestra tierra en un desierto”. Daniel Tomás Quintana, presidente de la comisión directiva de la biblioteca, manifestó en ese entonces ante LA NACION la crudeza de este hallazgo. El dirigente señaló con pesar que las advertencias sobre la preservación del entorno natural no hallaron el eco necesario en las décadas posteriores.

Destaparon la cápsula del tiempo creada en 1998 con mensajes para el siglo XXI Facebook / Biblio Mariano Moreno

La entidad, con 93 años de historia y ubicada frente a la catedral local, organizó la ceremonia bajo el marco del Día del Libro. El evento permitió que antiguos autores, junto a familiares de aquellos que ya no viven, leyeran reflexiones redactadas hace 25 años. El impacto de las palabras resultó tan profundo que los organizadores describieron la jornada como una experiencia mágica y movilizante. Quintana destacó el valor de este ejercicio de memoria colectiva.

Otros documentos recuperados evidenciaron preocupaciones compartidas por los adolescentes de fines del siglo XX. Una joven de 15 años escribió: “Les deseo que se creen más escuelas, que se ayude a la gente necesitada, que desaparezca la droga y la violencia”. En sintonía, Jorge Luis, un niño de 11 años al momento de depositar su carta, solicitó cambios urgentes en el sistema hospitalario y pidió por la reducción de la violencia juvenil. Sus palabras incluyeron un anhelo personal: “Que cuando sea grande tenga trabajo y sea feliz con mi familia”.

El evento permitió que antiguos autores, junto a familiares de aquellos que ya no viven, leyeran reflexiones redactadas hace 25 años Facebook / Biblio Mariano Moreno

El proceso de apertura exigió el uso de mazazos para romper la tapa del cofre oxidado. Pese a la filtración de agua que arruinó varios escritos, el equipo de la biblioteca rescató una cantidad significativa de testimonios. Según Quintana, el acto funcionó como un símbolo necesario sobre la importancia de cerrar los ciclos. La institución planea la digitalización de cada carta para garantizar el acceso público y permitirá el retiro de los originales por parte de sus dueños.

Este ejercicio de introspección histórica no finaliza con este hallazgo. El presidente de la comisión directiva anunció la creación de una nueva cápsula temporal para el 3 de noviembre de ese año. El nuevo recipiente aguardará 26 años para su apertura, la cual coincidirá con el aniversario 120 de la biblioteca en 2049. Los vecinos enfrentan ahora la incertidumbre sobre qué realidad recibirá esas futuras promesas. La institución confía en la continuidad de esta tradición para mantener vivo el diálogo entre las distintas generaciones de ciudadanos de Dean Funes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Germán Wille.