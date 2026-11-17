Hace cien años, frente al presidente Marcelo T. de Alvear, fue colocada la piedra fundamental del Palacio de la Legislatura porteña. Era costumbre de la época enterrar, justo debajo de la placa conmemorativa, una cápsula del tiempo con documentación vinculada a la fecha histórica del acto. El cubo, herméticamente cerrado, contendría actas fundacionales, diarios del día, monedas, billetes, medallas y cartas.

La ceremonia de colocación de la piedra fundamental de la Legislatura porteña, en 1926 Gentileza Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

La investigación que buscaba encontrar la cápsula del tiempo del edificio de la Legislatura, mencionada por las fuentes históricas, comenzó hace tres meses con la creencia de que la piedra caliza visible desde hace un siglo a nivel del piso, de 80 por 80 centímetros, y que nadie se animaba a remover, era la única y verdadera piedra fundamental, dado que conserva tallada la leyenda “Sede del Honorable Consejo Deliberante. Piedra Fundamental. 18 XI 1926”.

También se suponía que justo debajo estaba el cubo con la cápsula del tiempo. Sin embargo, la hipótesis principal dio un giro inesperado, explica Carla Coluccio, coordinadora de patrimonio del edificio: “A medida que los trabajos de prospección fueron avanzando, nos encontramos con que, a 50 centímetros de profundidad de esa caliza, se hallaba una segunda piedra fundamental, la original”. Cuándo, cómo y por qué se la emplazó es otro de los enigmas de esta historia.

La investigación que buscaba encontrar la cápsula del tiempo del edificio comenzó hace tres meses con la creencia de que la piedra caliza visible desde hace un siglo a nivel del piso era la única Gentileza Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

“No pudimos distinguir lo que dice. Tan solo se lee: ED H. CO DELIB PIEDRA FB”, comentó la especialista, mientras se agachaba para señalar el fondo de la excavación, protegida por elementos de contención. En medio del pozo oscuro apenas se observaba parte de la placa enterrada.

LA NACION accedió a la sala donde se encuentra oculto el cubo de granito sellado. Después de ingresar por Perú 160, hay que descender un piso a través de un laberinto de pasillos, oficinas y escaleras, hasta llegar al sótano del mítico edificio. Tras una puerta hay una habitación pequeña y, en ella, una excavación de 45 por 45 centímetros.

“No pudimos distinguir lo que dice. Tan solo se lee: ED H. CO DELIB PIEDRA FB”, comentó la especialista Gentileza Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Allí trabaja desde hace dos meses un equipo de unas diez personas de la Dirección General de Logística y Patrimonio. Con palustres, brochas, cribas y cintas métricas, extraen y documentan con cuidado los restos enterrados. Además, emplean tecnología avanzada y análisis de laboratorio.

Coluccio calificó el hallazgo como “muy interesante” y detalló las partes que integran el conjunto investigado: una placa de referencia caliza que señala la ubicación de la piedra fundamental; la piedra fundamental original, posiblemente de granito; un cubo de granito, cuya tapa es la piedra fundamental, y la cápsula del tiempo, dentro del cubo. Aunque las investigaciones arqueológicas avanzan, su contenido sigue siendo un misterio.

La torre del Palacio de la Legislatura LUIS ROBAYO - AFP

Los trabajos de excavación y búsqueda se realizaron por decisión de Christian Gribaudo, secretario administrativo de la Legislatura. Los permisos para los estudios se solicitaron a la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad.

El edificio, diseñado por el arquitecto Héctor Ayerza y construido por la empresa Luis Falcone, fue inaugurado el 3 de octubre de 1931 como sede del Concejo Deliberante de la Capital Federal. La obra se destaca por su torre reloj, la más alta de la ciudad, que marca la hora oficial. La piedra fundamental que siempre estuvo visible, en cambio, se había colocado cinco años antes, en el marco del Primer Congreso de Municipalidades de la República Argentina.

“Posibles daños”

Sobre las nuevas obras en el subsuelo, la Dirección de Patrimonio porteña informó en un documento entregado a LA NACION: “No fue posible acceder al interior de la presunta cápsula del tiempo. La evaluación realizada determinó que el procedimiento previsto podría ocasionar posibles daños sobre los elementos que pudieran encontrarse en su interior”. Según el texto, la decisión se tomó a partir de las premisas del equipo: mínima intervención, preservación de los elementos originales y respeto de la intención del autor en el marco legal vigente, ya que el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2011.

Parte del equipo de la Dirección General de Logística y Patrimonio Gentileza Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

El texto detalla el procedimiento: “Al realizar diferentes relevamientos y escaneos sobre el sector, se determinó que era necesario aproximarse más a la estructura. Los estudios permitieron identificar un espacio de separación entre la baldosa, la piedra fundamental y la cápsula del tiempo”. A partir de ese dato se continuó con la remoción controlada del material hasta alcanzar uno de los primeros vértices de la estructura pétrea. Allí se hizo una primera constatación: los vértices no eran idénticos entre sí, lo que modificó las hipótesis iniciales y planteó un nuevo escenario.

Durante la excavación también se identificó una capa de tosca, un material de origen sedimentario y eólico propio de la región pampeana. Según el comunicado, parte de esos sedimentos habría tenido origen volcánico y habría sido transportada por el viento desde zonas de la Cordillera de los Andes, para depositarse luego en las depresiones del relieve pampeano. La identificación de los distintos estratos aportó información sobre la conformación del terreno y elementos para definir las próximas etapas.

Todavía no fue posible mover la estructura ni acceder a la cápsula Gentileza Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

“A partir de las características observadas en la estructura pétrea, se evaluó la posibilidad de realizar el acceso a través de la zona de unión entre los vértices, con una perforación de pequeñas dimensiones y controlada que permitiera introducir después un elemento óptico para inspeccionar el interior”, detalló Coluccio. La idea era obtener información sobre la disposición interna sin una intervención invasiva y sin retirar grandes volúmenes de material. Por eso no fue posible mover la estructura ni acceder a la presunta cápsula.

Se resolvió preservar el estado actual de la estructura y seguir evaluando alternativas que permitan avanzar sin comprometer su integridad patrimonial. En paralelo, se buscará una forma de retirar eventualmente la piedra fundamental y llegar a la cápsula sin afectar su conservación ni la de los elementos que pudiera contener. “Calculamos que en unos dos meses vamos a concluir las obras y a develar el contenido de la cápsula”, señaló una fuente del palacio vinculada a las excavaciones.

Los trabajos abrieron además una nueva línea de investigación vinculada al yacimiento arqueológico N° 237, perteneciente a la Legislatura, que incluye un conjunto patrimonial con vidrios y vestigios de la época de la construcción. El área de la excavación está cerrada al público, aunque se evalúa habilitar su visita dentro de los recorridos guiados una vez concluidos los trabajos. El edificio permanece la mayor parte del tiempo protegido por policías y un vallado perimetral preventivo, debido a las frecuentes manifestaciones en la zona.

¿Hay otras cápsulas del tiempo?

La de la Legislatura no es la única cápsula del tiempo porteña. La más famosa en abrirse fue la que estaba oculta bajo el monumento a Cristóbal Colón, detrás de la Casa Rosada, donde en el 2014 aparecieron dos cofres de lata con ejemplares de LA NACION, La Prensa y el Corriere della Sera, monedas y billetes argentinos e italianos, medallas, estampillas, libros y dos rollos de película. Todo esto habría sido enterrado en 1921, cuando se montó la escultura. En cambio, sigue cerrada la llamada Cápsula del Tiempo del Bicentenario. Se ubica en el Planetario y recién se abrirá el 25 de mayo de 2210.

La cápsula del tiempo del Monumento a Colón era una caja de plomo empotrada en la cripta, ubicada en la base de la obra Captura Presidencia de la Nación

No todas las cápsulas sobrevivieron al paso del tiempo. En 1957, en Oklahoma, Estados Unidos, se enterró un auto Plymouth Belvedere nuevo en una bóveda de hormigón pensada para resistir hasta un ataque nuclear. Cuando se abrió, en 2007, el auto estaba inundado y oxidado,

Qué sucedió aquel 18 de noviembre de 1926

¿Qué ocurría en la Argentina el 18 de noviembre de 1926 para que las autoridades porteñas decidieran esconder una cápsula del tiempo bajo dos placas y dentro de un cubo herméticamente sellado de granito? Aparentemente, nada fuera de lo normal. Según las crónicas de la época, el país transitaba el cuarto año del gobierno radical de Marcelo T. de Alvear, caracterizado por la bonanza agroexportadora, la disputa interna del radicalismo y la reciente sanción de leyes sociales clave, como la de derechos civiles de la mujer.

El Hidroavión Buenos Aires y el piloto Bernardo Duggan Instituto Aeronaval

Buenos Aires era una ciudad en plena expansión. Celebraba los homenajes a los aviadores argentinos Bernardo Duggan, Eduardo Olivero y Ernesto Campanelli tras su histórico raid aéreo entre Nueva York y Buenos Aires, mientras se vivía la recta final del campeonato de Primera División.

Ninguno de estos datos parece estar vinculado a un hecho cuyos documentos habría que ocultar deliberadamente. El misterio de la cápsula continúa. No serán pocos los historiadores que se aventuren a suponer historias nunca contadas, ni los ciudadanos dispuestos a imaginar leyendas urbanas.