Acertijo visual: ¿sos capaz de encontrar los tres mates sin bombilla?

El mate representa un símbolo cultural fundamental en la Argentina, Uruguay y Paraguay. Esta infusión, presente en jornadas laborales, reuniones familiares y momentos de estudio, trasciende fronteras. La pandemia de coronavirus impuso restricciones sociales sobre el acto de compartir el recipiente, pero el interés por esta costumbre permanece intacto. Bajo este escenario, un reto visual captura la atención de miles de usuarios en redes sociales con un objetivo claro: localizar tres mates sin bombilla dentro de un conjunto numeroso.

El desafío nace de una iniciativa del equipo de diseño de Noticieros Televisa. La propuesta visual despliega una gran cantidad de mates sobre un fondo de color celeste. La consigna parece simple en teoría, aunque la ejecución exige una observación detallada y paciente. Los participantes deben rastrear cada sector de la composición para encontrar las tres unidades que carecen del accesorio necesario para la ingesta de la yerba. La dificultad radica en la repetición de los objetos y la uniformidad cromática del entorno, elementos que nublan la capacidad de respuesta inmediata del espectador.

Una gran cantidad de mates fueron distribuidos sobre un fondo celeste, aunque solo tres de ellos no tienen bombillas Noticieros Televisa

Este tipo de pasatiempos digitales genera momentos de distensión entre los usuarios. La dinámica exige el uso de habilidades cognitivas específicas para diferenciar patrones idénticos. Si bien gran parte del público logra resolver el acertijo con rapidez, otros enfrentan dificultades notables al escanear la superficie de la imagen. La estructura del reto permite diversas estrategias de búsqueda. Algunos usuarios prefieren el escaneo por cuadrantes, otros optan por una revisión sectorizada, mientras una minoría elige un método aleatorio para cubrir el total de la superficie. Cualquiera de estas tácticas resulta válida si el observador mantiene la concentración necesaria.

Ante la posibilidad de bloqueos o errores, los creadores del contenido ofrecen pistas precisas para facilitar la resolución. El equipo técnico destaca que existe un mate de cada color carente de bombilla. Además, señalan una peculiaridad geométrica fundamental: al trazar una línea imaginaria entre los tres objetos buscados, el dibujo resultante forma un triángulo. Este dato orienta a quienes persisten en la búsqueda sin obtener resultados positivos tras los primeros minutos de examen. La intención del reto busca medir la agudeza visual y la rapidez de procesamiento mental del público general.

La solución al acertijo

La solución a la búsqueda de los mates sin bombilla Noticieros Televisa

Los desafíos visuales, como este sobre los mates, mantienen un alto nivel de popularidad en el entorno virtual. Estas propuestas integran el ecosistema de entretenimiento digital donde la inmediatez dicta el éxito de la tarea. El juego estimula la curiosidad y permite una pausa recreativa durante la rutina diaria. La solución al enigma espera al final de la composición gráfica para quienes desistan de la búsqueda manual o necesiten confirmar su hallazgo. Este reto funciona como un ejercicio vigente para ejercitar la atención al detalle dentro de la cultura cotidiana rioplatense, donde el mate ocupa un lugar de privilegio absoluto.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA