Con alrededor de 100 000 personas que superan el siglo de vida, Japón lidera el ranking mundial de longevidad tanto en números absolutos como en proporción poblacional. Sin embargo, detrás de este récord demográfico se esconde un profundo desafío estructural: una tasa de natalidad históricamente baja reduce cada año la fuerza laboral activa frente a una población cada vez más envejecida. Ante este escenario —y sumado a pensiones que muchas veces resultan ajustadas frente al costo de vida—, el concepto de retiro tradicional se desdibuja para miles de adultos mayores que eligen, o necesitan, seguir activos.

En la cultura japonesa, esta permanencia en el oficio suele vincularse con el ikigai, la razón de ser o propósito vital que impulsa a levantarse cada mañana. Más allá del sustento económico, el trabajo funciona como un ancla física, emocional y social que combate el aislamiento y mantiene la mente alerta.

Japón lidera el ranking mundial de longevidad (Foto ilustrativa generada por IA)

Las historias de centenarios activos ilustran cómo la rutina laboral se transforma en motor de salud. El New York Times se encargó de seleccionar casos reales en una artículo publicado en 2025, entre los que se encuentra el caso de Seiichi Ishii, de 103 años, lleva más de nueve décadas reparando bicicletas en su taller de Shitamachi, en Tokio. Aunque su vista y pulso ya no son los de antes y el trabajo complementa su pensión estatal, aseguró que desmontar piezas y recibir clientes es lo que le da alegría diaria. Una vitalidad similar muestra Fuku Amakawa, quien a los 102 años trabaja cinco o seis días a la semana en el turno del almuerzo del restaurante familiar de ramen que fundó hace seis décadas, convencida de que el movimiento constante evita el deterioro físico.

El vínculo con la tierra y el servicio comunitario también sostienen estas trayectorias. En las montañas de Oita, Masafumi Matsuo (101) cultiva hortalizas y riega sus brotes de arroz cada mañana para mantenerse sano tras haber superado un cáncer y el Covid-19.

Dan Buettner, especialista en Longevidad, aseguró que Japón es una de las Zonas azules, donde la población vive más años

En Fukushima, Tomoko Horino (102) todavía vende cosméticos por teléfono y a domicilio; tras haber desafiado en su juventud los mandatos que relegaban a las mujeres casadas al hogar, hoy usa su oficio para acompañar a sus vecinas y espantar la soledad. Por su parte, Tomeyo Ono (101) encontró su vocación recién después de los 70 años como narradora de cuentos tradicionales (minwa) y relatos de sobrevivientes del tsunami de 2011, decidida a preservar la memoria colectiva.

Para estos trabajadores centenarios, cumplir un siglo no marca el final de una etapa, sino la continuidad de un oficio que les otorga identidad, autonomía y un motivo concreto para seguir adelante.