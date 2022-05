Bajo la consigna “Dominá tu energía”, adidas propuso una cita ideal para los amantes de la actividad física. Desde las 10 de la mañana, quienes se acercaron pudieron disfrutar de distintas sesiones de training como yoga, stretching, fútbol, fitness, functional y box gym, además de charlas sobre nutrición, running, sustentabilidad, entre otras. El evento contó también con distintos espacios para degustar algo rico y saludable.

Adidas Hi Energy Fest: un encuentro a puro deporte, energía y conciencia ambiental

La jornada comenzó bien arriba con la reconocida carrera “Run For The Oceans”, con un circuito de 5K por los bosques de Palermo. La acción, que se realiza en todo el mundo, tiene el objetivo apoyar y sumar minutos para la limpieza de los océanos que realiza la ONG Parley for the Oceans. El recorrido estuvo liderado por Vanshi Thomas, atleta chubutense, campeona de los 800 metros y embajadora de adidas, que corrió y alentó a los corredores. “Fue un momento muy lindo para mí poder correr con la gente y ayudar a tomar conciencia sobre el cuidado del planeta. Además, fue un día festivo, hicimos yoga, bailamos, entrenamos, escuchamos charlas. Fue un momento compartido con la familia adidas”, dijo la deportista.

Quien también se sumó al desafío por los océanos fue la maratonista Karina Fuenteabla, quien obtuvo recientemente la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano de Maratón en Paraguay. “Esta carrera promueve tomar conciencia sobre el cuidado ambiental porque es lo que vamos a dejar en el futuro. Por cada diez minutos que corrimos colaboramos para que se quiten los desechos de los océanos”, explicó.

Baile, yoga, charlas y más

Más tarde hubo tiempo para seguir en movimiento, a pura energía y diversión: Delfina Escudero puso a todo el mundo a bailar y las chicas de Fit Barre sorprendieron con una dinámica en la que se unen fitness, baile y pilates. También Magui Bravi sumó diversión con su performance de Percu-Fitness, que combina elementos de percusión y training a todo ritmo. Por otra parte, quienes eligieron actividades más relajantes, la zona de relax tuvo clases de yoga, stretching y meditación.

Además, durante todo el día se realizaron distintos workshops; el de alimentación fue uno de los más esperados, con consejos y recomendaciones para una dieta equilibrada especial para deportistas a cargo de la nuticionista Laura Romano. También el de Colo Mourglia, atleta y periodista, que no solo habló sobre running sino también sobre cómo hacer para encontrar tu mejor versión al entrenar. Otros con gran convocatoria fueron el de osteopatía, empoderamiento y la charla sobre sustentabilidad que destacó la importancia de las pequeñas acciones a la hora de cuidar nuestro planeta.

Creadas para la mujer

La jornada fue el marco ideal para presentar las Ultraboost 22, el más reciente lanzamiento de adidas. Estas zapatillas fueron creadas por un equipo de mujeres, pensadas exclusivamente para la pisada femenina con el asesoramiento de corredoras. A partir de la anatomía del talón, la altura del empeine y las tendencias del ciclo de pisada en las mujeres, se llegó a un calzado ideal diseñado para ellas, que gana en comodidad y retorno de energía. Además, en línea con el compromiso sustentable de Adidas, están confeccionadas en su exterior con un hilo que contiene un 50% de Parley Ocean Plastic.

Las zapatillas Ultraboost 22 fueron diseñadas por un equipo de mujeres, asesorado por corredoras y tiene en cuenta la pisada y la anatomía del pie femenino.

