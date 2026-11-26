Agenda de salidas
Propuestas originales para cortar con la rutina y disfrutar cada plan de la mano de los beneficios de Club LA NACION
- 3 minutos de lectura'
Con los días más largos y el calor que ya se instala, las ganas de salir aparecen solas. Antes de que diciembre llene la agenda de brindis, vale la pena animarse a planes que se salgan del molde. Un fin de semana entre superhéroes, una escapada al campo para perderse entre bambúes y una noche de bolos con amigos son tres buenas maneras de empezar. Siempre, claro, aprovechando los beneficios de Club LA NACION.
Del 4 al 6 de diciembre, BA Ferial, en la ex Costa Salguero, se convierte en territorio de fanáticos con Argentina Comic Con, la gran cita de cómics, cine, series, animé, gaming y cosplay. Esta edición tiene sabor a Tierra Media, porque Elijah Wood, el inolvidable Frodo de El señor de los anillos, llega como invitado de honor y comparte un panel con Dominic Monaghan, el Merry de la saga. Además, a la lista se suma Giancarlo Esposito, el temible Gus Fring de Breaking Bad. Entre escenario y escenario, el plan sigue en los stands, los juegos y la ronda de disfraces más producidos de la temporada.
Para quienes prefieren cambiar el bullicio por el silencio del campo, la próxima parada queda a poco más de una hora. En San Antonio de Areco, a seis cuadras del casco histórico, la estancia La Cinacina guarda una sorpresa. Laberinto Pampa es obra de la paisajista May Borovinsky, que plantó más de diez variedades de bambú para dibujar pasillos verdes inspirados en la platería criolla. Buscar la salida es un juego para chicos y grandes, y el paseo continúa por senderos que llevan a una laguna, con estaciones para avistar aves.
Y si la vuelta es por Panamericana, vale la pena frenar en Pilar. Diez pistas de bowling, una barra imponente y el aroma de la parrilla marcan el clima de Brasov Grill & Bowl. La noche puede arrancar con una partida entre amigos y seguir con carnes a las brasas, hamburguesas, cócteles de autor y cervezas tiradas, ideales para festejar un strike o consolar a quien no tiró ni un pino. Las pistas se asignan por orden de llegada, así que conviene ir temprano.
Cultura pop, aire libre o una noche de bolos. El fin de semana se puede armar a gusto, y con Club LA NACION cada propuesta se disfruta todavía más.
Siempre hay plan
- Comic Con
2x1 en la compra online de entradas todos los días
- Laberinto Pampa
15% en entradas al laberinto los sábados y domingos
- Brasov
2x1 en la línea de bowling de lunes a jueves y 20% en el restaurante todos los días
- Villa Ocampo
2x1 en la compra de entradas, 20% en la cena de pasos, 15% en la tienda y el bistró y 10% en la pastelería, de viernes a sábado
www.instagram.com/villa_ocampo
- San Martín Vive
2x1 en la compra de entradas online todos los días
www.mundoticket.com/show/sanmartinvive
- Funpass
2x1 en la compra de entradas online y presencial de lunes a viernes y 20% en festejos de cumpleaños todos los días
www.instagram.com/funpassinflable
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
Más leídas de Lifestyle
- 1
- 2
La atropelló una camioneta que siguió de largo y él viajó 100 km para ayudarla: “No podíamos dejar que sufriera”
- 3
Se buscan voluntarios para vivir gratis en El Bolsón en una casa de montaña a cambio de proyectos artísticos, jardinería y cuidado de animales
- 4
Trabajar después de los 100 años: en Japón hay personas que nunca se jubilan y siguen activas