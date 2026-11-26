Con los días más largos y el calor que ya se instala, las ganas de salir aparecen solas. Antes de que diciembre llene la agenda de brindis, vale la pena animarse a planes que se salgan del molde. Un fin de semana entre superhéroes, una escapada al campo para perderse entre bambúes y una noche de bolos con amigos son tres buenas maneras de empezar. Siempre, claro, aprovechando los beneficios de Club LA NACION.

Del 4 al 6 de diciembre, BA Ferial, en la ex Costa Salguero, se convierte en territorio de fanáticos con Argentina Comic Con, la gran cita de cómics, cine, series, animé, gaming y cosplay. Esta edición tiene sabor a Tierra Media, porque Elijah Wood, el inolvidable Frodo de El señor de los anillos, llega como invitado de honor y comparte un panel con Dominic Monaghan, el Merry de la saga. Además, a la lista se suma Giancarlo Esposito, el temible Gus Fring de Breaking Bad. Entre escenario y escenario, el plan sigue en los stands, los juegos y la ronda de disfraces más producidos de la temporada.

Para quienes prefieren cambiar el bullicio por el silencio del campo, la próxima parada queda a poco más de una hora. En San Antonio de Areco, a seis cuadras del casco histórico, la estancia La Cinacina guarda una sorpresa. Laberinto Pampa es obra de la paisajista May Borovinsky, que plantó más de diez variedades de bambú para dibujar pasillos verdes inspirados en la platería criolla. Buscar la salida es un juego para chicos y grandes, y el paseo continúa por senderos que llevan a una laguna, con estaciones para avistar aves.

Y si la vuelta es por Panamericana, vale la pena frenar en Pilar. Diez pistas de bowling, una barra imponente y el aroma de la parrilla marcan el clima de Brasov Grill & Bowl. La noche puede arrancar con una partida entre amigos y seguir con carnes a las brasas, hamburguesas, cócteles de autor y cervezas tiradas, ideales para festejar un strike o consolar a quien no tiró ni un pino. Las pistas se asignan por orden de llegada, así que conviene ir temprano.

Cultura pop, aire libre o una noche de bolos. El fin de semana se puede armar a gusto, y con Club LA NACION cada propuesta se disfruta todavía más.

Siempre hay plan

Comic Con

2x1 en la compra online de entradas todos los días

www.comic-con.com.ar

Laberinto Pampa

15% en entradas al laberinto los sábados y domingos

www.laberintopampa.ar

Brasov

2x1 en la línea de bowling de lunes a jueves y 20% en el restaurante todos los días

www.brasovpilar.com.ar

Villa Ocampo

2x1 en la compra de entradas, 20% en la cena de pasos, 15% en la tienda y el bistró y 10% en la pastelería, de viernes a sábado

www.instagram.com/villa_ocampo

San Martín Vive

2x1 en la compra de entradas online todos los días

www.mundoticket.com/show/sanmartinvive

Funpass

2x1 en la compra de entradas online y presencial de lunes a viernes y 20% en festejos de cumpleaños todos los días

www.instagram.com/funpassinflable

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