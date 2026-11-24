Steve Carter, un vendedor de software residente en Filadelfia, transformó su vida al descubrir por cuenta propia su pasado oculto durante más de tres décadas. La revelación ocurrió en 2011, cuando el hombre, motivado por la historia mediática de Carlina White, quien halló su origen tras un secuestro infantil, consultó el sitio web del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Al ingresar sus datos en la plataforma, la pantalla mostró la imagen de un menor desaparecido en Hawái cuya apariencia física guardaba un parecido exacto con su rostro.

La coincidencia numérica de años y los rasgos faciales lo condujeron a una conclusión contundente: él era Marx Panama Moriarty Barnes, un niño reportado como perdido en 1977. Carter fue adoptado legalmente a los cuatro años tras un paso breve por un orfanato en Honolulu. A pesar de contar con una familia adoptiva que él describe como “fenomenal”, la búsqueda de su historial médico y el interés por la siguiente generación impulsaron su investigación.

Tras la prueba de ADN, el hombre reveló que tardaron hasta seis meses en volver a contactarse con él

“Cuando digo que se parecía a mí, diría que era un 90% exacto”, afirmó Carter en una entrevista para el canal de YouTube What It Was Like. Tras compartir el hallazgo con sus padres adoptivos y su esposa, el hombre contactó a la policía de Hawái. El camino hacia la confirmación oficial exigió una prueba de ADN, cuyos resultados definitivos llegaron meses más tarde: “Fue entonces cuando realmente empecé a darme cuenta de que tenía otra familia”.

El origen del caso se remonta al año 1977 en Hawái, donde, según los registros, Charlotte Moriarty, la madre biológica, se llevó al pequeño Marx de paseo y nunca regresó al hogar que compartía con su pareja, Mark Barnes. El padre biológico denunció la desaparición, pero las autoridades no localizaron al niño y, posteriormente, las pistas sugirieron que la mujer, quien presentaba inestabilidad psiquiátrica, entregó al menor bajo una identidad falsa.

Su primer contacto fue con su media hermana y luego su padre biológico le reveló que creía que había sido secuestrado y criado por su madre

“Yo dije: ‘No’. Me crié en un orfanato y luego mis padres me adoptaron”, explicó Carter al confrontar a su padre biológico por teléfono. El progenitor, quien murió un año después del reencuentro, siempre temió un desenlace trágico para su hijo. La revelación afectó profundamente a los padres adoptivos: su madre, ante la presión de los hechos, sufrió un episodio de salud, aunque Steve insistió en aclarar el marco legal de su adopción: “Quería asegurarse de que la gente supiera que ella no era la secuestradora. No me robaron”.

El proceso de integración familiar incluyó llamadas telefónicas y correspondencia con su media hermana, Jennifer Monnheimer, quien guardaba recuerdos de su infancia compartida antes de la desaparición. El reencuentro permitió cerrar un ciclo de incertidumbre que duró 33 años, mientras que respecto a Charlotte Moriarty, su destino permanece como una incógnita.

Steve Carter tiene su propia teoría de cómo llegó al orfanato donde fue adoptado por su familia actual

Carter analizó cartas enviadas por ella antes del suceso, las cuales reflejaban un estado emocional crítico y una desconexión total con su rol materno. “Si no estás en tu sano juicio y estás lidiando con otros problemas, es probable que primero te pongas la mascarilla de oxígeno. No la culpo de nada”, comentó el hombre al respecto.

Pese al vacío sobre su madre, el hombre valoró su fortuna personal tras este hallazgo: “Si lo piensas bien, me fue mejor que a muchos otros niños que viven en orfanatos”. La historia de Steve Carter representa un caso inusual de resolución exitosa gracias a la tecnología y la persistencia de las bases de datos globales sobre personas perdidas, las cuales otorgan esperanza a quienes aún aguardan respuestas sobre sus seres queridos.