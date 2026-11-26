Anxela Domínguez, experta en pilates y entrenamiento de fuerza, compartió una rutina de abdominales de tres minutos diseñada para realizarse en casa después de las vacaciones. La propuesta busca retomar la actividad física de forma progresiva para evitar el cansancio y el abandono del ejercicio.

Esta es la rutina de abdominales de tres minutos que recomienda la experta

La rutina consta de seis ejercicios que se alternan en intervalos: cada movimiento se realiza durante 20 segundos, seguidos de 10 segundos de descanso. Estas sesiones cortas buscan recuperar el hábito de entrenar poco a poco y ofrecen una alternativa práctica para los días en los que se dispone de poco tiempo.

Rutina De Abdominales En Casa En Solo 3 Minutos!Un Abdomen Fuerte Mejora La Postura, Protege La

La secuencia comienza con rodillas al pecho: sentado sobre una esterilla, con el tronco ligeramente inclinado y las manos apoyadas, se elevan los pies y se llevan las rodillas hacia el pecho sin tocar el suelo. Continúa con la plancha inversa con rodillas al pecho, que consiste en elevar la cadera hasta formar una línea recta y alternar el movimiento de las piernas. Después, se realiza el roll up con pesa de manera controlada.La rutina también incluye mountain climbers en plancha alta, alternando las rodillas hacia el pecho y evitando que la cadera suba o se hunda; el abdominal en V con rodilla al codo, acercando una rodilla al pecho mientras el codo contrario se dirige hacia ella; y la plancha comando, que consiste en pasar de la posición sobre los antebrazos a una plancha alta y volver a bajar, alternando los brazos.

Entre las recomendaciones se encuentra mantener el abdomen contraído y controlar cada movimiento, sin recurrir al impulso. Para el roll up, se aconseja elegir un peso que permita ejecutar el ejercicio correctamente. La serie completa tiene una duración de tres minutos.

*Por Wendys Pitre Ariza