Ainoa Blasco, camionera en España: “El factor psicológico es clave en este sector y no se le da importancia”

Ainoa Blasco lleva tres años trabajando como camionera en España y, durante ese tiempo, descubrió que las exigencias de la profesión van mucho más allá de pasar horas al volante. Dormir lejos de casa, cumplir con tiempos de entrega y pasar buena parte de la semana dentro del vehículo forman parte de una rutina que, según su experiencia, también puede afectar la salud mental.

La joven contó su historia durante una entrevista en el podcast y canal de YouTube Rutas de Éxito, donde habló sobre las condiciones de trabajo del sector y una problemática que considera poco visibilizada. “El factor psicológico es clave en este sector y no se le da importancia”, señaló.

La trabajadora señaló que la salud mental es un aspecto poco abordado en el sector (Foto: Facebook / Ainoa Blasco Lopez)

Para Ainoa, el desgaste no surge solamente de las largas jornadas de conducción. La soledad, la distancia de la familia, la responsabilidad de manejar un vehículo de grandes dimensiones y la dificultad para establecer una rutina fuera del trabajo pueden acumularse con el tiempo.

El momento en que tuvo que detenerse

Ella misma atravesó una situación en la que esa presión terminó afectándola mientras estaba en la ruta. Durante una crisis de ansiedad, contó que se le “nubló la vista” y tuvo que detener el camión porque entendió que no estaba en condiciones de continuar conduciendo. El problema no desapareció cuando terminó ese episodio. La angustia comenzó a trasladarse también a los momentos en los que estaba fuera del trabajo y terminó convirtiéndose en una situación difícil de manejar. “Solo quería llorar”, recordó al hablar de esa etapa.

Finalmente, buscó ayuda y recibió medicación, aunque el proceso también le permitió comprender que necesitaba trabajar sobre las causas de lo que atravesaba y no simplemente seguir adelante ignorando las señales.

La joven destaca que la seguridad vial también depende del estado físico y psicológico de quien conduce (Foto: Facebook / Ainoa Blasco Lopez)

A pesar de las dificultades, Ainoa asegura que disfruta conducir y que eligió trabajar como camionera de manera consciente. Su experiencia, justamente, busca mostrar que sentir pasión por una profesión no significa que sus condiciones laborales sean sencillas.

La salud mental también es parte de la seguridad

Sin lugar a dudas, su reclamo apunta a que el bienestar psicológico sea considerado dentro de las condiciones laborales de quienes trabajan en la ruta. La seguridad vial suele asociarse con el mantenimiento del vehículo, los controles y los tiempos de descanso. Su experiencia suma otro elemento: el estado de la persona que está detrás del volante.

Después de haber tenido que frenar un camión porque una crisis de ansiedad le impidió continuar, Ainoa decidió contar lo que le ocurrió para poner sobre la mesa una problemática que, según sostiene, todavía recibe poca atención en el sector.