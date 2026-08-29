Carlos, veterinario: “La mejor diversión para un gato está en una caja de cartón; reduce su estrés y aporta seguridad”

El veterinario Carlos Gutiérrez propone una mirada distinta sobre la estimulación de los felinos domésticos al asegurar que la diversión de calidad no requiere una inversión económica elevada. Según el experto, los objetos más sencillos resultan los preferidos por los animales, ya que activan sus conductas naturales de forma efectiva. Las cajas de cartón ocupan el lugar central en esta recomendación profesional debido a múltiples beneficios psicológicos y físicos que brindan al gato en el entorno hogareño.

“La mejor diversión para un gato está en una caja de cartón, reduce su estrés y aporta seguridad”, explica Gutiérrez sobre la conducta de los animales. El cartón actúa como un aislante térmico natural y ofrece un espacio de refugio donde el felino se siente protegido ante posibles amenazas externas. Esta percepción de resguardo facilita la adaptación de la mascota a situaciones de cambio, tales como las mudanzas o la llegada de personas desconocidas al hogar.

La caja de cartón reduce el estrés y aporta seguridad para los gatos, según el veterinario Magnific

Además de la caja, el veterinario sugiere otros elementos domésticos para el entretenimiento como los tubos de papel higiénico o de cocina, que representan una alternativa eficaz. Al rodar por el suelo y producir sonidos contra el mobiliario, estos cilindros despiertan el interés del felino y fomentan el ejercicio físico. El instinto cazador también se ve estimulado mediante el uso de mantas o toallas, debajo de las cuales el dueño puede mover objetos para que el animal intente atraparlos. Esta opción supera, a criterio del profesional, a los juguetes electrónicos actuales que suelen predecir sus movimientos de forma repetitiva.

El uso de tapones de plástico destaca también como una opción económica, ya que debido a su desplazamiento ágil sobre superficies lisas, el especialista recomienda habilitar un espacio delimitado, como la ducha o la bañera, para que el gato persiga estos objetos sin que terminen debajo de los muebles o fuera del alcance humano. Asimismo, Gutiérrez menciona a las medias rellenas con bolas de papel como un dispositivo de juego resistente. Este elemento permite al felino morder, sujetar y golpear con sus patas traseras sin generar ruidos molestos durante la noche, especialmente si conserva el aroma de su cuidador.

La mayoría de los gatos prefieren una caja de cartón antes que una cama propia Magnific

Sin embargo, la seguridad ocupa el primer lugar en la lista de prioridades de Carlos Gutiérrez al fomentar estas prácticas. El experto advierte sobre los peligros potenciales de algunos materiales comunes y exige una revisión exhaustiva antes de entregarlos a la mascota. En el caso de las cajas de cartón, es vital retirar grapas, elementos metálicos o bordes cortantes que puedan dañar la integridad del animal. La ingesta accidental de piezas pequeñas representa un riesgo grave, dado que puede derivar en una obstrucción intestinal severa para el gato.

El veterinario desaconseja de manera enfática el uso de hilos o cuerdas muy finas, ya que estos objetos se rompen con facilidad y el gato corre el peligro de ingerir fragmentos, lo cual desencadena complicaciones de salud inmediatas. La recomendación final del especialista consiste en transformar el entorno cotidiano en un escenario seguro de exploración. El enriquecimiento ambiental correcto depende menos del gasto monetario y más de la creatividad humana orientada a la protección y al bienestar emocional de la mascota dentro del hogar.