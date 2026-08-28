Por qué guardar recuerdos de los hijos puede tener efectos positivos en el estado de ánimo, según la psicología

Hay recuerdos que pueden funcionar como mucho más que un vínculo con el pasado. Para la psicología, volver a mirar una fotografía, releer una tarjeta o encontrar un dibujo hecho por un hijo puede convertirse en una herramienta para recuperar emociones positivas y regular el estado de ánimo. Por eso, conservar este tipo de objetos durante años no responde únicamente a la nostalgia: también puede ser una forma de mantener disponibles determinadas experiencias afectivas.

La memoria no funciona como un archivo en el que los momentos quedan guardados de manera intacta. Se reconstruye cada vez que una persona vuelve a una experiencia y, en ese proceso, distintos estímulos pueden ayudar a recuperar detalles que parecían olvidados. Un objeto asociado con una etapa importante puede actuar como una señal que permite reconstruir una escena y volver a conectar con las emociones de ese momento.

El valor emocional de los recuerdos de los hijos

En el caso de los recuerdos de la infancia, esa función puede ser especialmente significativa. Un dibujo realizado en el jardín, una tarjeta para el Día de la Madre o el Padre, una fotografía familiar o un pequeño juguete pueden remitir a mucho más que el objeto en sí. Al volver a encontrarlos, pueden aparecer imágenes de la casa de aquella época, conversaciones, rutinas familiares o incluso sensaciones vinculadas con el crecimiento de los hijos.

La psicología analiza el valor emocional de los recuerdos familiares (Foto: Freepik)

En 1981, los investigadores Mihaly Csikszentmihalyi y Eugene Rochberg-Halton, de la Universidad de Chicago, analizaron las pertenencias que distintas familias consideraban importantes. Sus resultados mostraron que los objetos más valorados no eran necesariamente los más caros, sino aquellos relacionados con la historia personal, como fotografías, juguetes antiguos, regalos hechos a mano y trabajos realizados por los chicos.

Estos elementos adquieren así un valor simbólico que aumenta con el paso del tiempo. Lo que en el momento de ser creado podía parecer una producción escolar más, años después puede representar una etapa completa de la vida familiar.

Por qué pueden ayudar a sentirse mejor

Durante mucho tiempo, la nostalgia estuvo asociada principalmente con la tristeza por algo que ya no está. Sin embargo, distintas investigaciones comenzaron a mostrar que recordar experiencias significativas también puede tener efectos positivos sobre el bienestar emocional.

La nostalgia también puede tener efectos positivos sobre el bienestar (Foto: Freepik)

Sobre esto, un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology analizaron distintas características y funciones de la nostalgia. A partir de siete estudios, encontraron que este tipo de recuerdos puede aparecer frente a estados de ánimo negativos y que, al mismo tiempo, puede generar afecto positivo, reforzar los vínculos sociales y favorecer una valoración más positiva de uno mismo.

Cuando una persona atraviesa un momento de estrés, incertidumbre o tristeza, volver a recuerdos vinculados con afectos importantes puede ayudar a recuperar sensaciones de seguridad, cercanía y felicidad. En ese sentido, los objetos funcionan como disparadores capaces de modificar el estado emocional del presente.

Esto explica por qué algunas personas sienten la necesidad de conservar durante años las pertenencias de sus hijos, incluso cuando ya crecieron. No se trata necesariamente de una incapacidad para desprenderse de las cosas, sino de conservar elementos que representan vínculos y momentos significativos.

Un archivo emocional de la familia

Los recuerdos familiares pueden ayudar a recuperar emociones positivas (Foto: Freepik)

Con el paso del tiempo, esas pertenencias también pueden adquirir una nueva función dentro de la historia familiar. Una caja con dibujos, fotografías y tarjetas puede convertirse en un registro concreto de cómo crecieron los hijos y de las experiencias compartidas.

Desde esta perspectiva, conservar recuerdos infantiles puede ser una manera de mantener accesibles recursos emocionales. Al revisarlos, una persona no solamente recuerda lo que ocurrió, sino que también puede recuperar las emociones asociadas con esos momentos.