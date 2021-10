Al aire libre: terrazas y espacios verdes cerca de la ciudad para desayunar, almorzar, merendar o cenar este fin de semana largo

Un oasis verde en pleno Palermo

Algunos lo conocen como el jardín más lindo de Palermo, y va más allá del marketing propio. En Instagram, sus seguidores no paran de remarcar la belleza de ese oasis verde en una zona donde las casas de ropa y los espacios gastronómicos abundan. Mucho del éxito se debe a la pandemia, fue en esos momentos -donde poco podía hacerse- que los responsables de Tómate adoptaron todas las propuestas posibles para mantener clientes, pero nada marcaba una gran diferencia. Hasta que un día, al bartender Lean Milán se le ocurrió que el take away podía ser de tragos. Eran ya tiempos de mesas en las veredas y decidieron replicar la magia de su adorado jardín en el exterior. El resultado fue asombroso y su público cada vez más fiel. El patio de Tómate tiene espacios calefaccionados, mucho verde, un gran clima, y muy buena comida con productos de estación. La carta de primavera incluye: ensalada de coliflor asado y lechuga grillada con tomates frescos, habas salteadas y semillas tostadas y milanesas apanadas en panko con reginettes (pasta) caseros gratinados al horno de barro, con crema de parmessano y mozzarella. Clásicos versionados. Hay un súper menú para el día de la madre (entrada, plato principal, postre y bebidas por $3300, y $1500 para los niños) que convoca a compartir un largo tiempo en familia. De martes a domingo de 9 a 1, sin reserva. Dónde: El Salvador 4676, Palermo.

Un mercado a cielo abierto con aires europeos

.

El restaurante El Mercado del lujoso hotel Faena en Puerto Madero reúne la atmósfera de las legendarias cantinas de Buenos Aires con el encanto de los mercados a cielo abierto europeos. Este espacio, íntimo y cálido, convida lo mejor de la cocina nacional: recetas preparadas en su horno de barro tradicional, platos servidos en su terraza o los más criollos asados a leña. Allí, entre paredes de ladrillo a la vista y mesas de madera, antigüedades provenientes de los mejores locales de San Telmo que reflejan la rica herencia cultural argentina, hay opciones de desayunos y meriendas. También los domingos ofrecen su tradicional asado y hay show en vivo. El menú cuenta con opciones veganas y aptas y sin gluten tanto en desayunos y meriendas. Está abierto de miércoles a domingos de 9 am a 12:30 am. Dónde: Martha Salotti 445, Puerto Madero.

Té de la tarde en un jardín lleno de verde

.

Con la llegada de la primavera y los días más templados, se puede disfrutar de un té de la tarde en los jardines del Sofitel Recoleta, uno de los pulmones de manzana más lindos de Buenos Aires. El té se sirve con exquisiteces típicas de la pastelería francesa como el Financier, un mini bizcochuelo con forma de lingote de oro; Canelés de vainilla, bizcochos de la ciudad francesa de Burdeos y las tradicionales Madeleines, entre otras delicias elaboradas por Erika Scaffino, chef pâtissier del hotel. Todo acompañado de dos Infusiones calientes, un agua mineral o jugo de naranja por persona y para brindar, una copa de espumante Chandon Extra Brut. El té de la tarde es un programa ideal para compartir en familia, con amigos o en pareja, que se ofrece en el marco espectacular que brinda al hotel con dos grandes ventajas: al aire libre y en plena ciudad. Dónde: Posadas 1232, Recoleta.

Sobre las cúpulas de Buenos Aires

.

Es un espacio irresistible, especialmente en primavera, para un almuerzo, una cena o, simplemente, un trago al atardecer. La magnífica terraza del NH Collection Centro Histórico brinda una inigualable vista de las mejores y más tradicionales cúpulas de Buenos Aires. A pocos metros de la mítica Manzana de las Luces y en un entorno único, el bartender deleita a todos con su infaltable Negroni, tal vez un clásico Gin Tonic, una Caipiroska, un trago ideal para altas temperaturas, o simplemente un espumante, entre las tentadoras propuestas. Además, Martín Jatip, chef ejecutivo del hotel, propone una carta ideal para disfrutar de una cena de dos o tres pasos. Como entrada, se ofrecen empanadas de carne, bruschettas Capresse o ensalada de quinoa y vegetales. Los platos principales varían entre carnes y pastas, y a la hora de los dulces la elección es entre una torta húmeda de chocolate, un flan casero con dulce de leche o una fresca ensalada de frutas. La tarifa, para la fórmula en dos pasos, es de $1800 y para tres pasos, $2100. Esta incluye una bebida sin alcohol y café o té. Los tragos tienen un precio desde: $500. Dónde: Bolívar 120, Centro Histórico.

Un bodegón porteño en un jardín renovado

.

Con espíritu de bodegón porteño y un jardín renovado, La Malbequería, el espacio más encantador de la parrilla Lo de Jesús, viene renovado. El multifacético jardín se adapta a las diferentes propuestas, desde catas con reconocidas bodegas amigas, a cenas especiales, entre las que se destacan las de pasos con maridaje conducidas por la imbatible propuesta gastronómica de Darsaío Gualtieri. Entrañas, ojos de bife, provoletas al punto justo y vegetales grillados son parte de una propuesta donde el vino es protagonista y el entorno cómplice invita a encontrarse más de una vez. Son para destacar: el centro de producción propia donde maduran las carnes al vacío, se elaboran los panes y los postres. Si este fin de semana seguís en Buenos Aires, en el placentero jardín de La Malbequería no parecerá que seguís en la ciudad. Dónde: Gurruchaga 1406/18 esq. Cabrera, Palermo Soho

Patio y terraza en el corazón de Palermo

.

La ambientación es uno de los atractivos más sobresalientes de Lado V, el local de street-food 100% plant based que desembarcó en el corazón de Palermo. El patio y la terraza cubiertos por un techo corredizo son ideales para disfrutar de las tardes y noches más templadas. Su oferta gastronómica incluye “Vaos” rellenos de hongos y cebollita china o el de tofu marinado con vegetales encurtidos; las “Not-Burgers” que combinan medallones de Notco (elaborados sin ingredientes de origen animal); el “Not Fried Chiken” a base de seitán y los “Nuggets” de gírgolas; entre otros. Para acompañar su abanico de opciones, hay café de especialidad, smoothies, cervezas, cocktails y hasta preparaciones dulces elaboradas a base de ingredientes de origen vegetal. Dónde: Honduras 4969.

Con vista a la Catedral de San Isidro

.

Los espacios de la terraza al aire libre en el local de Blossom ubicado en San Isidro tienen una imponente vista a la Catedral. Bajo un ambiente acogedor e informal, se puede optar por desayunos variados que van desde iniciativas saludables hasta propuestas con toques de la gastronomía mundial. Tostados, cafés e infusiones especiales, almuerzos y cenas con preparaciones que salen directo del horno de barro, carnes, empanadas, pescados, entre otros, son algunas de las alternativas disponibles para el disfrute. Para acompañar cuentan con una carta de cócteles, cerveza tirada y varias etiquetas de vino. Dónde: Av. Libertador 16246, San Isidro (frente a la Catedral)

Atardecer en un deck terraza con plantas selváticas

. SEAN PERKINS

Mientras la ciudad le da la espalda al estuario bonaerense, este restaurante ubicado en la Costanera convierte al Río de la Plata en un horizonte que regala atardeceres todos los días. El espacio de Enero Restaurante cuenta con un deck aterrazado de 350 m2 rodeado de plantas selváticas, con dos antiquísimos eucaliptos en el centro. Está acondicionado al clima y cuenta con cerramientos de blindex en sus laterales y techos rebatibles. Hay sillas de hierro para 2 y 4 personas, y livings y camastros para grupos de hasta 6 personas. La carta de comidas es comandada por el chef Diego Hernandez Olave, que realiza originales preparaciones como el Cocktail del Atlántico con pulpo y langostinos, una tierna milanesa de entraña con puré de papas cremoso o una bondiola braseada con boniatos. Además la nutrida barra ofrece cócteles de autor para todos los gustos y una cava de vinos con una amplia variedad de etiquetas. Dónde: Avenida Rafael Obligado 7180.

Casona con aires de campo

.

En una pintoresca casona en Nordelta se encuentra Canta el Gallo, una parrilla que evoca el encanto del campo con su carta especializada en carnes de novillos seleccionados. El restaurante se caracteriza por sus cortes vacunos asados realizados con elaboradas técnicas: algunos cortes pasan por procesos de maceración y de maduración en seco. Pero, a pesar de que la apuesta fuerte son las carnes rojas, el menú también incluye variedades de pastas, ensaladas y pescados hechos tanto a la parrilla como a la plancha. El deck aterrazado es de madera y también hay patio sobre un jardín de invierno que cuenta con mantas, cueritos y matras de campo, que invitan a sentarse al aire libre y abrigarse cuando baja un poco la temperatura. Dónde: Av. de los Lagos 7010. Centro Comercial Nordelta, Tigre.

Cervezas entre árboles frondosos

.

Recientemente inauguró Club de la Birra en un local donde funcionaba el clásico local La Munich, con su propuesta de cervezas artesanales, coctelería de autor, hamburguesas, ribs, papas con toppings y una ambientación muy verde al aire libre y donde las mascotas también son bienvenidas. El local cuenta con una vereda al aire libre de 200m2 revestida de árboles frondosos y uno de los más antiguos de la ciudad: el famoso gomero. Se encuentra equipada con todo lo necesario para ser disfrutada en cualquier época del año: dos toldos grandes cubren todo el espacio y lo protegen de las lluvias, y calefacción eléctrica que permite mantener cálido el ambiente. La cervecería dispone de mesas y sillas para todos los gustos: altas, bajas, banquetas y sofás, también mesas comunitarias ideales para grupos grandes, así como también mesas solo para dos personas. Dónde: Pres. Roberto M. Ortiz 1871

Terraza y cocina de mar

.

El restaurante especializado en cocina de mar La Pescadorita ofrece una carta que se destaca por platos de tipo español con opciones como parrillada de pescados y mariscos, pulpo a la gallega, cazuela de mariscos y la reina de la cocina: la paella. También ofrecen platos fusionados como empanadas de ceviche, tiraditos de salmón rosado y cebiche, entre otros. Las veredas al aire libre están equipadas con sistema de climatización para exterior. La terraza es techada y hay mesas y sillas dispuestas para cada grupo de comensales. Dónde: Humboldt 1905.