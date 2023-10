Su madre fue un ejemplo de lucha, en sus últimos días compuso una de sus obras más importantes junto a ella, y hoy, como pianista argentino residente en Francia, lleva su música a los geriátricos, mientras planifica una acción solidaria para Argentina

Carina Durn

Lejos de su tierra, Nahuel Zucco recibió una noticia devastadora: su madre tenía cáncer cerebral. No había sido fácil dejar la Argentina atrás y la noticia conmocionó su presente como nunca antes, exponiéndolo a una de las instancias más duras que un emigrado pueda atravesar.

Vivir una experiencia tan difícil, alejado, implicó gestionar como pudo sus emociones, así como cuestiones prácticas inevitables: qué pastillas debía tomar su madre, las citas con el médico, a la par de contener y ayudar a su papá, todo a través de un celular.

Finalmente, en un día imborrable, Nahuel se sentó junto a su madre en la cama de un hospital argentino y terminó de componer una canción en su honor antes de despedir a la mujer que le había dado la vida, infinito cariño, y que hasta el último suspiro fue un ejemplo de fortaleza y amor. Aquella vivencia lo marcó en lo más profundo. A Francia regresó con un propósito para honrar su memoria.

Un camino lejos de Argentina: “Por suerte tengo la música, que es un lenguaje universal”

Nacido en la Patagonia, tras culminar el ciclo secundario, Nahuel Zucco decidió dedicar su vida a su gran pasión: el piano. Con los años, se sumergió en el mundo del neoclasicismo, una vertiente que despertó su necesidad de descubrir las calles europeas colmadas de inspiración. España le abrió las puertas a través de una oportunidad de estudios que tan solo iba a representar una pequeña estancia, pero entonces conoció a su actual mujer, una francesa que había vivido varios años en Rosario y Buenos Aires, con quien se casó y emprendió una vida en París: “Si mi pareja no fuera francesa no hubiese venido nunca a vivir acá”, asegura entre risas. “Igual con ella tenemos claro que nuestro proyecto último es volver a Argentina. Nos encanta el país”.

A París, Nahuel arribó entusiasmado, una nueva etapa comenzaba, y junto a ella, un mundo de posibilidades por descubrir, en especial en el universo de la música. Poco a poco, sin embargo, los días del primer encantamiento menguaron para dar paso a los interrogantes y las preocupaciones: ¿cómo iba a sobrevivir? ¿Podría hallar su lugar en una cultura tan diferente y sin saber el idioma?: “Creo que el idioma es una de las barreras más importantes. Cuando no podés hablar no sos vos, perdés tu identidad. Por suerte tengo la música, que es un lenguaje universal”, reflexiona.

“Por otro lado, impacta hasta qué punto acá hay planificación para todo. Hay un nivel de racionalización muy importante, hasta de las relaciones humanas. Para verte con un amigo no le podés mandar un WhatsApp el mismo día y preguntarle si está para una birra a la noche. Hay que hacerlo mínimo con días de anticipación, a veces semanas”.

Una revelación y una gira inesperada: “Siempre me conmueve cuando llego y veo a los abuelos”

Los meses pasaron y Nahuel descubrió una realidad: vivir de la música y del arte representa siempre un gran reto, incluso en Francia, una nación que lo sorprendió por su PBI y su estabilidad económica.

A pesar de las dificultades, Nahuel comenzó a desarrollar diversos proyectos con mucho entusiasmo -entre ellos dar clases de piano- hasta que la noticia de su madre y su posterior fallecimiento marcaron en él un antes y después. Durante años, ella había peleado con una larga enfermedad, superando muchas instancias de manera admirable, hasta la llegada del nuevo diagnóstico inesperado.

En aquellos días en el hospital en Argentina, el joven comprendió la importancia que tiene acompañar a los mayores. Y así, con su experiencia viva, regresó a París con un objetivo claro: salir de gira, pero no a los escenarios nocturnos, sino a los geriátricos, para llevar vida, estímulo y arte a un sector de la sociedad que reconoció excluido de la vida cultural.

“Así nació esta gira que llamé Another World is Possible, por la que no cobro nada pero estoy haciendo algo por la gente que lo necesita. Muchos de los geriátricos no tienen fondos suficientes, falta personal, los abuelos están desconectados del exterior. Que venga un argentino del otro lado del mundo a tocar sus composiciones, para ellos es todo un evento. Siempre me conmueve cuando llego y veo a los abuelos, ahí sentados, esperando que llegue el pianista a dar el concierto”, cuenta Nahuel, quien en abril 2023 sacó su primer álbum con once composiciones calmas y nostálgicas que nos invitan a repensar el mundo.

“El espectáculo va más allá de un simple concierto y fusiona elementos de otras áreas como musicoterapia para proporcionar a los abuelos un espacio de reflexión y meditación. A través de la música, los invito a emprender un viaje emocional y mental, transportándolos en sus recuerdos”.

La música que salva y una historia compartida: “A ellos les sirve para recordar y agradecer a esas personas que los acompañaron y que todavía los acompañan”

Hace cuatro años que Nahuel reside en París. Algún día, tal vez no muy lejano, sabe que regresará. Mientras tanto, en estos últimos meses del año, una nueva causa solidaria cobró vida, pero en esta ocasión destinada a su tierra de origen: Nahuel creó PIANO HOPE, una iniciativa con composiciones inéditas en vivo para sus redes. El dinero que ingrese de sus visualizaciones será donado a asociaciones que enseñan música en barrios populares de Argentina.

Hoy, en sus últimas presentaciones para los adultos mayores en París, el recuerdo de su madre, imborrable, lo acompaña: “La música me permitió seguir adelante”, reflexiona.

“En los conciertos que hago para los abuelos comparto mi historia. Cuento que el primer single de mi álbum fue la canción en su honor que terminé de escribir al lado de ella en el hospital, a ellos les sirve para recordar y agradecer a esas personas que los acompañaron y que todavía los acompañan. Paradójicamente, las melodías que allí compuse son las más alegres de la canción. Fue mi modo de dar a conocer su historia de superación, de fortaleza y de amor para los demás”, concluye.

