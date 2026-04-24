De la Feria del Libro al histórico regreso de la Fórmula 1 a las calles: la guía definitiva de eventos en Buenos Aires

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara del 24 de abril al 3 de mayo para una agenda marcada por shows de gran escala, la llegada de la Feria del Libro, la visita de Franco Colapinto y una infinidad de eventos culturales sumamente convocantes para todas las edades. A continuación, te dejamos la lista completa con horarios, precios y direcciones para poder acceder.

Festival Sueños Dorados (Konex)

El Festival Sueños Dorados regresa a la escena porteña. En su cuarta edición, el evento apuesta por reunir a algunas de las bandas más interesantes del circuito independiente en una jornada que combina música en vivo, arte visual y experiencias participativas.

El lineup incluye a Crewrod, La Valenti, Chinwezz y Grace & Badlove, artistas que representan una amplia paleta sonora que va desde el jazz, el R&B y el neo soul hasta el rock y el folklore. Además de los shows, el festival suma una muestra de artes visuales curada por Trattoria del Arte, con obras de 10 artistas que dialogan con el universo musical del evento.

La banda Creword se presentará con estilos como neosoul, hip hop y funk rock progresivo (Foto: Gentileza de Centro Cultural Konex)

La experiencia se completa con una propuesta interactiva para el público y un espacio de tienda donde se podrán adquirir prints, piezas de pequeño formato y merchandising oficial. Será el domingo 26 de abril, a partir de las 17:00 en la Ciudad Cultural Konex. Sus entradas pueden conseguirse a través de la página oficial del Konex.

Las entradas para el Festival Sueños Dorados se podrán adquirir a través de la página oficial del Centro Cultural Konex (Foto: Gentileza del Centro Cultural Konex)

Muestra de arte gratuita en la galería de arte UNO + UNO

La instalación visual y sonora “Impulso”, creada por Mariano Richards y Flor Prato, vuelve a activarse en Buenos Aires con una propuesta inmersiva que invita a repensar el vínculo entre el ser humano y la naturaleza. La obra se podrá experimentar durante 2 jornadas en UNO+UNO Galería, en el marco del nuevo cronograma artístico del espacio.

El 30 de abril y el 1 de mayo podrá verse la muestra IMPULSO de Florencia Prato y Mariano Richards (Foto: Gentileza de Galería UNO+UNO)

A través de una puesta escenográfica construida con ramas y elementos orgánicos, la instalación propone un recorrido sensorial único. La obra forma parte de una serie iniciada en 2023 que explora la relación del espectador con lo vivo y lo efímero.

La muestra cuenta con el apoyo de Hito Cultural y será posible visitarla el 30 de abril y el 1 de mayo, desde las 19:00 en UNO+UNO Galería (apertura en sede Luna 174) con entrada totalmente gratuita.

La entrada a la muestra es totalmente gratuita (Foto: Gentileza de Galería UNO + UNO)

Franco Colapinto Road Show: la Fórmula 1 en las calles porteñas

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una jornada histórica con el Franco Colapinto Road Show, un evento que llevará la adrenalina de la Fórmula 1 al corazón de Palermo. Después de 14 años, un monoplaza volverá a rugir en el asfalto porteño, con el joven piloto argentino como gran protagonista.

El evento no solo marcará el regreso de este tipo de exhibiciones, sino que convertirá a Franco Colapinto en el primer argentino en manejar un Fórmula 1 por las calles de la ciudad, en un circuito diseñado alrededor de parques y monumentos emblemáticos.

Franco Colapinto correrá por primera vez como piloto de Fórmula 1 en Argentina (Foto: Gentileza del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

El evento será el domingo 26 de abril desde las 8:30 horas. La exhibición contará con cuatro salidas a pista en distintos momentos del día. La primera será a las 12:45, cuando Colapinto maneje un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8, en un circuito que irá desde Libertador y Sinclair hasta la zona de Casares y Ugarteche, incluyendo un tramo de Avenida Sarmiento y pasando por el Monumento a los Españoles.

A las 14:30 llegará uno de los momentos más emotivos: el piloto conducirá el legendario “Flecha de Plata”, el auto que inmortalizó a Juan Manuel Fangio. Luego, a las 15:15 volverá a girar con el Lotus en lo que será la última vuelta de la F1. El cierre será a las 15:55, con una recorrida en bus descapotable.

El anuncio oficial de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Aunque existen zonas pagas como las tribunas, también habrá sectores gratuitos en los que el público podrá acomodarse por orden de llegada y disfrutar del espectáculo a través de pantallas gigantes.

Feria del Libro en La Rural

Desde el 23 de abril al 11 de mayo se llevará adelante en el predio de La Rural (Av. Santa Fe 4201) la Feria del Libro. En esta nueva edición, el evento más esperado del año por los lectores cumple 50 años y traerá grandes sorpresas.

El discurso inaugural será reemplazado por un debate entre Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara, con la coordinación de María O’Donnell, que se llevará a cabo el jueves 23 de abril a las 18 horas. En el portal oficial de la feria se podrán conocer los distintos programas que se llevarán adelante.

50 feria internacional del libro de buenos aires Random house . Santiago Filipuzzi

La entrada, como todos los años, será gratuita de lunes a viernes para menores de 12 años, estudiantes, jubilados y pensionados (presentar libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación/pensión en los accesos). Para quienes no estén incluidos en estos grupos, la entrada tendrá un costo de $8000 de lunes a viernes, y $12.000 sábados, domingos y feriados. Las mismas se pueden adquirir a través de internet o en las boleterías ubicadas en el acceso a La Rural.

PIBÄ trae su primera “fiesta del vino” con impronta street gourmet

El universo del vino suma una nueva propuesta en la escena porteña con la alianza entre PIBÄ y Catena Zapata, que se presenta como una experiencia pensada para acercar la cultura enológica a un público más amplio y descontracturado.

Bajo el concepto de “el vino toma la casa”, el evento propone una noche que rompe con los formatos tradicionales: sommeliers que recorren el espacio, degustaciones sin protocolo y un ambiente donde el vino se integra de manera natural al disfrute cotidiano. La iniciativa responde a una tendencia creciente entre los más jóvenes.

PIBÄ suma una nueva propuesta gastronómica (Foto: Gentileza de PIBÄ)

La propuesta incluye un menú especial de tres pasos diseñado para maridar con distintas etiquetas de la bodega, con combinaciones que reflejan la identidad street gourmet de la marca: desde pinchos de queso hasta kebabs y opciones dulces para el cierre. A esto se suma un DJ de vinilos en vivo, una muestra fotográfica y hasta lecturas de tarot.

La nueva propuesta de PIBÄ será una fiesta del vino

El evento con entrada gratuita será el miércoles 29 de abril en PIBÄ HOUSE (Costa Rica 5673, Palermo) a partir de las 19 horas.

Ricardo Arjona suma nuevas fechas al Movistar Arena

El regreso de Ricardo Arjona a la Argentina se convirtió en uno de los fenómenos musicales del año. El artista guatemalteco se presentará en el Movistar Arena, consolidando el éxito de su gira “Lo que el Seco no dijo”, una de las producciones más ambiciosas de su carrera.

Con una puesta en escena renovada especialmente para este tour, el cantante propone un recorrido por sus grandes éxitos y nuevas composiciones. La gira ya había demostrado su impacto internacional tras iniciar el 30 de enero en Chicago y sumar más de 35 fechas en Estados Unidos y Puerto Rico.

Ricardo Arjona de regreso en la Argentina (Foto: Redes Sociales)

A pesar de la gran convocatoria que ya tiene, aún quedan algunos asientos disponibles para sus shows 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de mayo, que pueden ser consultados por la página oficial del Movistar Arena.