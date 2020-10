Alex Caniggia aseguró que no ve a su padre hace un año. Crédito: Captura Instagram

23 de octubre de 2020 • 13:40

Luego de quedar descalificado del Cantando 2020, Alex Caniggia habló de otros aspectos de su vida, más allá del concurso televisivo. Entre ellos se refirió a la relación con su padre, Claudio Paul Caniggia, de quien dijo que se sintió decepcionado luego de la separación con su madre y que, a partir de eso, no le habla desde hace un año.

"Con mi papá no hablo hace un año. Cosas de la vida. Me molestó lo que pasó con él. Me molestó, tomé partido y me puse del lado de mi mamá", contó Alex en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, en alusión a la ruptura entre sus padres en la que hubo una denuncia por estafas del exjugador argentino hacia Mariana Nannis.

Y agregó: "Perdí cierto aprecio porque me defraudó como padre. Igual no soy rencoroso ni nada de eso". Y continuó: "Ya está. Son cosas que pasan en la vida y tienen que solucionarlas ellos. Me gustaría verlo en algún momento pero él no me llamó nunca ni yo lo llamé a él".

"Siempre hablo con mi mamá. Mariana está bien, hecha una titán. Hace bastante que no la veo por la pandemia. Hablo siempre por videollamada. No la puedo ver personalmente pero la miro por lo menos", concluyó "El Emperador", en referencia a Nannis.