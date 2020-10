Cantando 2020: por no presentarse al duelo, Alex Caniggia fue eliminado

Alex Caniggia, el primer expulsado por ausentarse al duelo Crédito: Prensa LaFlia

20 de octubre de 2020 • 01:46

Una vez finalizado el ritmo Homenaje, Ángel de Brito y Laurita Fernández recibieron a todas las parejas del Cantando 2020 para la lectura del voto secreto, que esta vez estuvo a cargo de Karina "La Princesita" Tejeda. Algunos por zoom y otros en piso, los participantes descubrieron su destino en una noche que no estuvo exenta de polémicas.

Luego de asistir a una fiesta clandestina, Pablo Ruiz quedó descalificado del certamen. Visiblemente movilizado por las consecuencias de su salida, el participante se mostró vía zoom pero no hubo diálogo de ningún tipo. Laurita confirmó que la decisión de expulsarlo del Cantando 2020 era firme, y sobre el tema ella expresó: "Su reemplazo será Ariel Pucheta. Que esto sirva de lección para todos los participantes del certamen, porque esto marca precedente. Hay que cuidarse y cuidar al resto de los compañeros".

Luego Floppy Tesouro, que se salvó del duelo, contó que sufrió un pico de estrés la semana pasada, y eso le impidió llevar adelante un show que tenía pautado. Con la intención de llevar tranquilidad entre sus seguidores, Floppy detalló: "A veces el cuerpo te pasa factura, y no puedo con todo. Puedo seguir cantando, me tengo que cuidar y parar un poco el carro".

Una de las mayores incertidumbres de la noche, tuvo que ver con la presencia de Alex Caniggia. El influencer tuvo la semana pasada una discusión muy fuerte con Oscar Mediavilla, que luego tuvo varios episodios más en redes sociales. Por ese motivo, Alex había anunciado su posible renuncia al certamen.

Muy angustiada por la situación, quien tuvo la palabra fue Melina de Piano, su compañera de canto, quien expresó: "Hablé hace un ratito con él y no va a venir. No se sintió cómodo con el episodio que pasó con Oscar. Él viene a divertirse, y prefirió ante de pasarla mal, irse. Yo acepto y decisión lo respeto, lo quiero un montón, fue un gran compañero. Hoy cuando le mandé un mensaje le dije que me dolía que dejemos de ser compañeros, pero nos llevábamos muy bien. Nos entendíamos mucho, entonces me dolió quedarme sin trabajo y que se termine. Canto hace muchos años, me dedico a esto de la manera que puedo, y en marzo fue el último show y no trabajé más. Entonces es duro perder el laburo porque cualquier artista soñaría con tener un sueldo fijo por hacer lo que ama, y lo estaba disfrutando, conocí un montón de gente re copada, y me duele desde ese lugar".

Finalmente, las parejas destinadas al duelo fueron Gladys "La Bomba Tucumana" y Tyago Gryffo, Martín Baclini, Paula Trapani y Alex. Al momento de salvar, La Princesita contó que los elegidos eran en primer término Gladys y su hijo, y luego Baclini.

De ese modo, Caniggia y Trapani quedaron en la instancia del voto telefónico. Pero ante la ausencia de Alex, la producción decidió anular la votación y que él fuera el eliminado.

