Mel Robbins, experta en crecimiento personal de 57 años: “Cuando alguien haga algo que no te gusta, déjalo”

La autora estadounidense de 57 años de edad y experta en crecimiento personal, Mel Robbins, presentó su teoría “Let Them” (Déjalos) como una herramienta transformadora para reducir el estrés y mejorar los vínculos personales. Según su análisis, al permitir que los demás actúen según su propia voluntad sin intentar controlarlos, las personas pueden recuperar su paz mental y energía. En una explicación en su podcast, resumió el concepto en una frase: “Cuando alguien haga algo que no te gusta, déjalo”.

Qué es la teoría “Let Them” de Mel Robbins y cómo propone aplicarla

En un panorama repleto de complejas estrategias de autoayuda, Robbins propone un concepto que presenta como simple y fácil de aplicar: “Let Them”. La teoría se despliega con facilidad en escenarios de la vida cotidiana, según explicó en el episodio 119 de su podcast.

La experta en crecimiento personal Mel Robbins indicó que su teoría actúa como un interruptor emocional Mel Robbins

“La teoría Let Them es un truco simple para la vida, y es así: Cuando alguien haga algo que no te gusta, déjalo. Así funciona”, señaló en primer lugar.

En esa línea, la autora ilustró el método con ejemplos comunes: “Si un grupo de amigos decide no invitarte a almorzar el fin de semana, si la persona con la que sales evita consolidar un compromiso, o si tus hijos prefieren no acompañarte al cine, la respuesta interna recomendada es la misma: déjalos”.

Luego, profundizó sobre su teoría y apuntó que este sutil cambio lingüístico y mental actúa como un interruptor emocional. “Cada vez que te dices a ti mismo en silencio ‘déjalos’, tiene esta manera mágica de disipar toda la frustración, la decepción y el disgusto que sientes”, sostuvo.

Según relató, la idea surgió de forma fortuita durante los preparativos para el baile de graduación de su hijo Oakley.

Tras verse sumida en la ansiedad de intentar controlar cada detalle, su hija Kendall la confrontó con una frase que cambiaría su perspectiva: “Mamá, es la graduación de Oakley, no la tuya. Si quieren comer tacos bajo la lluvia, déjalos”, contó.

La teoría “Let Them” de Mel Robbins para las relaciones y el manejo de las emociones

Robbins aclaró que el “Let Them” no es una invitación a la sumisión, a la pasividad o a permitir que otros se manejen con desprecio. Por el contrario, la experta aseguró que esta postura otorga un mayor control personal.

Al decir “déjalos”, se interrumpe el desperdicio de tiempo y energía en intentar modificar conductas ajenas que están fuera del alcance, lo que permitiría recuperar esa fuerza para determinar qué es lo que realmente funciona para uno mismo. “La única manera de sentirte en control en la vida es enfocarte en ti mismo”, argumentó.

El objetivo final de la práctica es una liberación en tres niveles, que impacta tanto en la propia persona que utiliza el método como en sus allegados:

“Deja que ellos sean quienes son. Déjate a ti mismo ser quien eres. Y déjate a ti mismo hacer lo que sea que necesites hacer por ti”.

La teoría "Let Them" de Mel Robbins ayuda a evitar el conflicto y se basa en una máxima: "Cuando alguien haga algo que no te gusta, déjalo" Freepik

Cuándo no aplicar la teoría “Let Them”: las excepciones de Mel Robbins

Si bien la autora afirmó que la teoría se puede aplicar cada día, luego reparó en que existen ciertas circunstancias en las que hay que tomar precauciones en lugar de decir “Let Them”. De este modo, su uso se suspende de inmediato ante situaciones de peligro inminente.

“No dejamos que nuestros amigos se pongan al volante de un auto después de haber bebido alcohol. No dejamos que alguien se quede en una ideación suicida. No dejamos que la gente discrimine a otros o haga algo realmente peligroso. Ofreces apoyo, haces recomendaciones, expresas tus límites y, de nuevo, entonces tienes que dejarlos”, resaltó para concluir.