El rubro gastronómico es uno de los tantos afectados por la situación actual y, al igual que otros, tuvo que reinventarse para sobrevivir. Muchos restaurantes que no hacían delivery empezaron a adoptar esta nueva modalidad de consumo para poder seguir trabajando. Y otros, incluso, se adaptaron al relanzarse en formato " market ": además de ofrecer sus alimentos de siempre, implementaron la venta de sus ingredientes preferidos, sus productos de almacén de elaboración propia y algunos platos precocidos o congelados, para terminar de preparar en casa. Hay opciones de café, té y mermeladas para el desayuno, carnes premium maduradas al vacío para el almuerzo, ricos panes y tortas para la hora del té y bollos de masa casera para preparar pizzas a la noche. Todo de la mano de Club LA NACION.

Ninina

Entre los congelados que ofrece Ninina, sus sopas son ideales para estos primeros fríos

Sitio: www.ninina.com

www.ninina.com Beneficio: 25% en carta nocturna para socios BLACK y 20% en carta diurna todos los días

25% en carta nocturna para socios BLACK y 20% en carta diurna todos los días Productos: café, té, panes, granola, mermelada y platos congelados

Además de sus exquisiteces para toda hora del día, en Ninina venden su café de especialidad en grano o molido, sus panes más pedidos ( bagel , ciabatta , brioche mini, pan de hamburguesa, pan de semillas y pan de hierbas), los blends de la casa de té en hebras (English Breakfast, Earl Grey, Indian Chai, Vanilla Bourbon, Green & Red, Marrakech Mint, Rose Peach, Clarity, Orange Pu-erh, Imperial Rose, African Summer, Lemon Flower, Rooibos Spice e Irupé & Tereré), su granola casera (con avena arrollada orgánica, almendras, castañas de cajú, avellanas, siete variedades de semillas, coco, canela, aceite de lino, miel orgánica y pasas negras) y sus mermeladas artesanales (de frutos rojos o de pera y mascabo). También tienen algunos de sus platos favoritos congelados y envasados al vacío: sopas (de calabaza y manzana verde, de papa y puerro o de tomate), hamburguesas (de carne, de cordero, de pollo o vegetariana) y tartas (de zucchini, berenjena, morrón y cebolla; de cebolla y queso azul; de calabaza, feta de cabra y verdeo; de jamón cocido y gruyere ; de puerro y tomates secos; de espinaca y parmesano o de portobellos y panceta ahumada).

Sucre

Sucre acerca sus carnes envasadas al vacío, con cortes orgánicos de Novillo Angus Argentino

Sitio: www.sucrerestaurant.com.ar

www.sucrerestaurant.com.ar Beneficio: 20% para socios BLACK y 15% para Premium y Classic todos los días

20% para socios BLACK y 15% para Premium y Classic todos los días Productos: carnes al vacío, salsa de tomate, miel, aceite de oliva, sal, jamón y pastas frescas con salsas caseras

A Sucre, además de los manjares de su cocina y horno de barro, podemos pedir sus carnes premium de exportación envasadas al vacío para cocinar en casa. Hay ojo de bife (bife ancho, sin tapa, en trozos, madurado 25 días al vacío), bife de chorizo (bife angosto, madurado 40 días al vacío) y entraña (madurada 20 días al vacío). Todos los cortes son de Novillo Angus Argentino (certificados por la Asociación Argentina de AnGus) y orgánicos (certificados por OIA). Por otro lado, venden pulpa de tomate orgánica de Finca Isis, miel en panal orgánica de Bazar R, aceites de oliva Aprile-Oliovita, sal piramidal de las Salinas de Jujuy, jamón de pata Zigurat (12 meses al vacío) y próximamente, mariscos del sur. También, todos los vinos de la carta se venden por botella. Y para hacer en casa, están sus pastas frescas caseras en caja ( linguine , cavatelli de sémola o agnolotti de papa y manchego), así como sus salsas artesanales para acompañar (pomodoro orgánico, pesto de albahaca orgánica o crema de azafrán y queso manchego).

Almacén de Pizzas

Almacén de Pizzas creó un sitio donde pueden comprarse todos los ingredientes para replicar sus increíbles pizzas en casa

Sitio: www.elalmacendealmacen.com

www.elalmacendealmacen.com Beneficio: 20% de lunes a viernes para socios BLACK y Premium

20% de lunes a viernes para socios BLACK y Premium Productos: bollos de masa y todos los ingredientes para pizza

El Almacén de Almacén es el mercado online que lanzó Almacén de Pizzas a raíz de la imposibilidad de abrir sus locales al público. Aunque siguen ofreciendo sus pizzas y empanadas de siempre vía delivery , este nuevo sitio permite comprar todos los ingredientes necesarios para cocinar en casa una auténtica pizza de Almacén. De este modo, los habitués de esta célebre pizza pueden acceder a materia prima de calidad para seguir la tradición en casa. El Kit Tradicional trae todo lo necesario para cocinar en casa una pizza clásica de mozzarella : un bollo de masa casera y crocante, salsa de tomates Gentleman, queso mozzarella Sapore Italiano (producido especialmente para Almacén de Pizzas), aceitunas verdes Nucete y orégano Alicante. El Kit El Dúo Perfecto es para armar una buena napolitana con maridaje incluido: al kit anterior se suman tomates cherry , aceite de oliva Oliovita, ajo picado en aceite, queso parmesano Sapore Italiano y seis latas de cerveza Stella Artois. También se pueden comprar por separado los bollos de masa casera, el queso mozzarella , las conservas, las salsas, los aceites y hasta las empanadas listas para hornear (de carne, pollo o jamón y queso).

Fayer Buenos Aires

El increíble jalá de Fayer ahora también está disponible para consumo casero

Sitio: www.fayer.com.ar

www.fayer.com.ar Beneficio: 15% todos los días

15% todos los días Productos: salsas, conservas y mezclas de especias caseras, alimentos sin cocción para congelar

Por primera vez, Fayer Buenos Aires ofrece los productos e ingredientes de sus icónicas recetas para llevar su cocina tradicional israelí a todos los hogares. Con su servicio de delivery y take away , no solo ofrecen los mejores platos de su carta, también venden garbanzos salteños premium, tahina (pasta de sésamo) marca Fayer, cous cous marroquí, aceite Zuccardi varietal, salsas y conservas caseras (limones orgánicos en conserva, jalapeños encurtidos, lebaneh y pepinos en vinagre), mezclas de especias de fabricación propia (están los frascos Ras El Hanout, Baharat y Zaatar), panes artesanales israelíes (pita, bagel de Jerusalén y jalá) y preparaciones sin cocción, como el clásico falafel, las croquetas de pastrón y la salchicha de cordero (todo apto freezer). También sumaron a la venta vinos de bodegas como Catena Zapata y Mendel, café de Ninina y cervezas de Stella Artois y Corona.

Möoi

Las Möoi Box son ideales para agasajar

Sitio: www.mooimarket.com.ar

www.mooimarket.com.ar Beneficio: 15% todos los días

15% todos los días Productos: alimentos congelados, panificados, harinas, granos, cereales y conservas

En Möoi Market están los clásicos de la casa -valga la redundancia- para tener en casa. La tienda se divide en cuatro categorías principales. En Congelados encontramos tartas, pizzas, hamburguesas, carnes frescas y cocidas y los mejores panes para tener en el freezer. En Market hay todo tipo de ingredientes y preparaciones caseras como la granola, los biscotti , el aceto reducción, las tostadas crocantes, los frutos secos, las semillas, los hongos secos, las lentejas, los tomates secos, los garbanzos, la harina de cajú y el arroz orgánico. La sección Dulces es la perdición: budines, cuadrados, brownies , pasta frola, alfajores, tortas enteras o por porción, tortitas individuales, cookies y hasta frutos rojos congelados. Möoi Box trae todo tipo de combinaciones para agasajar a alguien: desde especiales para el Día del Padre, selección de dulces y variedad de frutos secos hasta un brunch perfecto.

Bio

Además de sus platos frescos cada día, Bio puso a disposición una tienda online en la que se ofrecen productos de almacén y combos de alimentos caseros y bien saludables

Sitio: www.biorestaurant.com.ar

www.biorestaurant.com.ar Beneficio: 15% los martes

15% los martes Productos: viandas, productos de almacén, panificados, tortas y postres

Bio fue pionero en delivery de comida elaborada vegetariana y vegana no bien empezó la cuarentena. Todos los días publican el menú con los platos disponibles, que envían a domicilio o tienen a disposición de los clientes para take away . Por otro lado, tienen una tienda online en la que venden productos de almacén (aceites, vinagres, condimentos, especias, endulzantes, infusiones y jugos) y otros tantos de elaboración propia (granola, galletas, frutos secos, panificados, viandas, platos del restaurante y postres). Asimismo, hay cuatro combos (Sin TACC & Vegano, Raw, Mesa Grande y Dominguero) con combinaciones de alimentos caseros para consumir en casa o congelar, como milanesas de mijo o seitán, prepizzas de arroz yamaní, hamburguesas de quínoa o nuez, tartas y empanadas, albóndigas de lentejas, croquetas de algas y otras maravillas. Sus panes caseros, tortas enteras y delicias dulces son ideales para tener en casa y darse un gusto.

