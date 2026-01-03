La fruta que reduce la inflamación en el desayuno
Se trata de un alimento que ayuda a proteger las células del daño oxidativo; además, se lo relaciona con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer
- 3 minutos de lectura'
Consumir sandía en el desayuno puede contribuir a reducir procesos inflamatorios, mejorar la hidratación tras el ayuno nocturno y aportar nutrientes esenciales. Expertos señalan que esta fruta combina bajo aporte calórico, fácil digestión y compuestos bioactivos asociados con beneficios metabólicos y cardiovasculares.
Hidratación y activación del organismo por la mañana
Después de varias horas sin ingerir líquidos, el cuerpo necesita reponer agua y minerales para reactivar funciones básicas. La sandía, al contener más de 90% de agua, favorece la hidratación matutina y apoya el funcionamiento de órganos como los riñones y el sistema digestivo.
De acuerdo con dietistas, una hidratación adecuada durante la mañana se asocia con mejor concentración, energía sostenida y digestión eficiente a lo largo del día.
¿Por qué la sandía tiene efecto antiinflamatorio?
Uno de los principales compuestos de la sandía es el licopeno, un antioxidante natural responsable de su color rojo. Christina Meyer-Jax, dietista registrada y exprofesora de la Universidad de Ciencias de la Salud Northwestern, explicó que el licopeno ayuda a proteger las células del daño oxidativo y se lo relaciona con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.
Además, la sandía contiene citrulina, un aminoácido que favorece la circulación sanguínea y puede contribuir a reducir la inflamación muscular, especialmente en personas físicamente activas.
Según datos nutricionales, una taza de sandía aporta alrededor de 46 calorías, junto con vitamina C, vitamina A, vitamina B6 y potasio. La dietista, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, señaló que estos nutrientes apoyan el sistema inmunológico, la salud de la piel, la función nerviosa y la regulación de la presión arterial.
Consumo recomendado y precauciones
Aunque es una fruta baja en calorías, expertos recomiendan moderar las porciones. Derocha sugiere consumir una taza por porción, ya que la sandía es rica en FODMAP, un tipo de carbohidratos que puede causar hinchazón o malestar digestivo en algunas personas si se ingiere en exceso.
Personas con diabetes también deben vigilar su consumo, ya que, aunque contiene azúcares naturales, un exceso podría generar fluctuaciones en los niveles de glucosa en sangre.
Beneficios de incluir sandía en el desayuno
Especialistas coinciden en que la sandía es una opción adecuada para desayunos ligeros o combinados con otros alimentos, ya que:
- Favorece el equilibrio de líquidos.
- Ayuda a prevenir la deshidratación matutina.
- Contribuye al buen funcionamiento renal.
- Aporta energía de fácil absorción.
- Tiene baja carga calórica.
- Es bien tolerada por la mayoría de las personas.
- Facilita la digestión tras el ayuno nocturno.
Además, puede combinarse con yogur natural u otras frutas, lo que amplía su perfil nutricional sin generar sensación de pesadez.
Por Camila Paola Sánchez Fajardo
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Otras noticias de Alimentación saludable
Ni fármacos ni dietas extremas. La fruta que “barre” el colesterol y limpia las arterias de forma natural
Recomendada por expertos. Cómo evitar la pérdida de músculo después de los 45: la fruta clave que deberías comer a diario
Ni café ni siestas. Esta es la vitamina esencial para eliminar el cansancio mental de raíz
- 1
Los constitucionalistas rechazan el decreto que reforma la ley de inteligencia
- 2
Protagonizó un trágico accidente, durante años estuvo prohibido por una superstición y ahora vuelve para cambiar su historia
- 3
Qué dice el comunicado que emitió el régimen de Maduro en medio de las explosiones en Caracas
- 4
El comunicado del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre