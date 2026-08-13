Ana Iglesias, madre de diez hijos: “Tenemos unos 9000 euros de gastos”

En una época donde la crianza de uno o dos hijos representa un reto financiero y logístico, la historia de Ana Iglesias y Jesús García, un matrimonio español de 42 y 46 años con diez niños, rompe con los estándares habituales. La historia de cómo se sostiene esta numerosa familia no tardó en dar la vuelta al mundo.

Ana Iglesias y Jesús García comparten algunos consejos en Instagram y TikTok (Foto: Instagram/@unalocuradefamilia)

El recorrido familiar comenzó en 2012 tras su casamiento, año en que nació Hugo, su primogénito. Durante la última década, la vivienda no dejó de sumar alegría y actividad con la llegada de Víctor, Diego, Héctor, Laura, Mateo, Marco, Martina, Luca y la pequeña Daniela, quien se integró al clan a finales de 2025.

Sostener la alimentación, vestimenta, educación, transporte y actividades cotidianas de doce personas implica una cifra que impresiona a simple vista. Según reveló la propia madre en diálogo con la revista española Semana, el gasto promedio del hogar ronda los 9000 euros mensuales.

Frente a un presupuesto de tal magnitud, la improvisación no tiene cabida en la rutina familiar. Para conseguir que los números se mantengan dentro de un terreno razonable, la pareja estructuró un modelo de consumo inteligente y optimizado que saca el máximo partido a cada recurso. Una de las decisiones financieras más acertadas fue la instalación de sistemas de paneles solares en su propiedad, una inversión inicial enfocada en reducir el gasto eléctrico. A su vez, comprar en grandes cantidades garantiza el ahorro a futuro.

Ana Iglesias y Jesús García junto algunos de sus hijos (Foto: Instagram/@unalocuradefamilia)

Entre los métodos que destacaron, se encuentran:

Reutilización textil e insumos : prendas de vestir, libros escolares, calzado y juguetes se heredan paulatinamente de hermano a hermano, lo que maximiza la vida útil de los objetos y elimina compras innecesarias.

: prendas de vestir, libros escolares, calzado y juguetes se heredan paulatinamente de hermano a hermano, lo que maximiza la vida útil de los objetos y elimina compras innecesarias. Redefinición del entretenimiento : las salidas grupales a las salas de cine, que supondrían una suma desorbitada al multiplicar las entradas por doce, fueron sustituidas por el uso de plataformas de televisión en streaming desde el confort del hogar.

: las salidas grupales a las salas de cine, que supondrían una suma desorbitada al multiplicar las entradas por doce, fueron sustituidas por el uso de plataformas de televisión en streaming desde el confort del hogar. Control del gasto gastronómico: las comidas fuera de casa se reservan para ocasiones excepcionales.

Para Ana, la clave de esta fórmula no radica en vivir con privaciones drásticas, sino en aplicar un consumo responsable y evaluar minuciosamente las necesidades reales antes de realizar cualquier desembolso.

Más allá de la compleja logística familiar, la vida profesional de Ana experimentó una gran transformación. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas con un posgrado en Dirección Comercial y Marketing, la emprendedora gestionó originalmente un comercio físico especializado en artículos de puericultura. Con el impacto de la pandemia y el posterior cierre del local, volcó sus conocimientos al entorno digital.

Las vacaciones de Ana Iglesias junto a sus diez hijos

Hoy en día, las redes sociales pasaron a convertirse en su principal fuente de ingresos y actividad laboral. Con una audiencia de más de 750.000 seguidores en Instagram y tres millones en TikTok, Ana se consolidó como una auténtica referente dentro del universo influencer. Lejos de esconder las dificultades de la maternidad a gran escala, la creadora comparte con naturalidad la realidad de su rutina diaria, lo que demuestra cómo una buena dosis de creatividad y constancia puede redefinir por completo el rumbo de toda una familia.