La historia del joven cordobés que estudia dos carreras, se volvió viral con un pedido y un famoso le regaló su auto

Esta semana Santiago Maratea se volvió viral luego de confirmar que le regalará su auto a Gonzalo, un joven que estudia dos carreras universitarias en la capital cordobesa, pero que, debido a la falta de transporte público, peligra su permanencia. Respecto a ello, el influencer que se dedica a las famosas colectas compartió en Instagram un resumen de cómo llegó hasta una familiar directa del joven y explicó qué lo conmovió de esta historia.

“Mi auto se lo voy a regalar a un chico de Córdoba que se llama Gonzalo y que todo el mundo me mandó su video”, introdujo Maratea en su anuncio. El joven se inscribió en noviembre pasado para la carrera de Geología y Traductorado de Inglés, pero debido a un cambio en el recorrido de los colectivos, ya no hay transporte público hacia La Quintana, zona donde él habita.

Maratea le regalará su auto a un estudiante universitario

En una entrevista con El Doce TV, el joven admitió entre lágrimas: “Dejar el estudio por el traslado sería un golpe bajo para mí”. El principal problema es que la frecuencia de los colectivos finaliza a las 20 horas y él sale de la facultad a las 21.30.

En ese clip también entrevistaron a su madre, quien aseguró que no tiene trabajo y que no puede costear un remise todos los días, por lo que pidió un auto y dijo que ella lo pagaría de a poco, mes a mes.

Esta entrevista se viralizó en las redes y llegó a conmover a Maratea. “Contactarlo no fue fácil porque conseguí su teléfono y le mandé un mensaje, pero me mandó a la mier*a y me bloqueó porque pensó que lo estaba estafando”, dijo el influencer.

Cuando Gonzalo termina de cursar, ya no hay frecuencia de colectivos hasta su pueblo y debe bajar en uno aledaño (Fuente: Captura de video)

Por ese motivo es que se comunicó con su mamá y le pidió que no le notifique a Gonzalo, ya que se trataría de una sorpresa. “Ella justo está en Buenos Aires porque trabaja como empleada doméstica. Necesito que me haga de cómplice para entender dónde vive el hijo, dónde va a estar en Córdoba”, indicó.

La madre de Gonzalo contó que ellos son de Buenos Aires, pero que se mudaron a la provincia mediterránea cuando el joven tenía 12 años para que tuviera una mejor calidad de vida. Entonces se instalaron en José de la Quintana, a pocos kilómetros de Córdoba Capital.

Gonzalo vive con su madre, que ahora trabaja de empleada doméstica en Buenos Aires; en su casa no tiene ni agua ni electricidad (Fuente: Captura de video)

En su relato, la mujer explicó que la falta de transporte hacia el pueblo afectó sus vidas desde que ella trabajaba en la ciudad y tenía que dejar varios días solo a su hijo porque al horario de vuelta no funcionaban los colectivos. De todas formas, cuando se graduó de la escuela técnica, su madre ya había renunciado a su trabajo como cuidadora en una clínica psiquiátrica para residir con él.

Acto seguido, Maratea le enseñó su auto a la mujer y le explicó que él mismo se lo llevaría a Gonzalo. “Gracias a toda la gente que trató de ayudarnos”, manifestó entre lágrimas la madre.

La historia de Gonzalo, el joven que no tiene transporte para estudiar

De acuerdo a lo que notificó Maratea, el video de la entrega en persona de su auto al joven será durante esta semana, cuando viaje a Córdoba para darle las llaves y los papeles correspondientes.

Tras el anuncio, en la sección de comentarios del reel no tardaron en reaccionar sus seguidores, quienes plasmaron mensajes de felicitaciones, alegría y agradecimiento hacia el influencer por tener este tipo de actos con personas que necesitan una verdadera ayuda.