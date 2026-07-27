Angela Duckworth, psicóloga: “La perseverancia es pasión y tenacidad para alcanzar metas a muy largo plazo”

La psicóloga Angela Duckworth, profesora de la Universidad de Pensilvania y exdocente de escuelas públicas de Nueva York, estudió los factores del rendimiento humano más allá del talento innato. En ese marco, la especialista analizó diversos componentes conductuales en contextos académicos y profesionales, entre ellos el concepto de la perseverancia.

Angela Duckworth explica qué es la perseverancia y cómo influye en el éxito

En una conferencia sobre educación llamada TED Talks Education, Duckworth definió que “la perseverancia es pasión y tenacidad para alcanzar metas a muy largo plazo”. En esa línea, reflexionó que también es “tener resistencia”.

La investigadora de 56 años de edad explicó que esta cualidad consiste en “mantenerte firme en tu futuro, día tras día. No solo durante una semana o un mes, sino durante años, y trabajando muy duro para hacer de ese futuro una realidad”.

Asimismo, la especialista señaló que esta capacidad significa “vivir la vida como si fuera una maratón, no una carrera de velocidad”. Según dijo, su experiencia como docente en Nueva York le permitió conocer que el coeficiente intelectual no era la “única diferencia” entre sus mejores y sus peores alumnos.

Por ello, la autora agregó que algunos estudiantes con buen rendimiento no contaban con un coeficiente intelectual especialmente alto. En ese sentido, confirmó que los conceptos matemáticos escolares “no son imposibles”, y se mostró convencida de que cada uno de sus alumnos “podría aprender el material si trabajaran duro y durante el tiempo suficiente”.

Por qué Angela Duckworth sostiene que el coeficiente intelectual no determina el rendimiento

Tras varios años de enseñanza, la especialista concluyó que la educación requiere una perspectiva motivacional y psicológica más profunda. Duckworth relató que salió del aula para convertirse en psicóloga y estudiar a niños y adultos en entornos desafiantes.

Su equipo analizó casos en la Academia Militar de West Point, en el Concurso Nacional de Ortografía y con profesores novatos. También evaluó a vendedores de empresas privadas y encontró un patrón común: la “garra”.

Angela Lee Duckworth, en una charla en 2013 sobre la perseverancia y su rol en el aprendizaje Captura de pantalla de video de TED

“En todos esos contextos tan diferentes, una característica en particular se reveló como un predictor significativo del éxito. Y no se trataba de inteligencia social. No era la inteligencia social, la apariencia, la salud física ni el coeficiente intelectual. Fue garra”, explicó.

Mentalidad de crecimiento: cómo fomentar la perseverancia en niños y estudiantes

Los estudios realizados con estudiantes de secundaria en Chicago ofrecieron resultados sobre el rendimiento escolar. Según detalló, la investigadora comprobó que los niños “más duros” tenían una probabilidad “significativamente mayor” de graduarse.

La autora precisó que “lo más impactante de la tenacidad es lo poco que sabemos, qué poco sabe la ciencia sobre cómo construirlo”. No obstante, contó que, ante las preguntas de padres y maestros sobre cómo inculcar esta ética de trabajo, ella responde: “La respuesta honesta es: no sé”.

Angela Duckworth asegura que, según su experiencia como docente, cualquier alumno puede aprender los cálculos más complejos si cumple con un proceso de determinación constante X Angela Duckworth

Asimismo, la especialista sostuvo que “el talento no te hace tenaz” y mencionó que las personas talentosas a menudo incumplen sus compromisos. Sin embargo, como alternativa para fomentar esta actitud, destacó: “La mejor idea que he escuchado sobre cómo fomentar la perseverancia en los niños es algo llamado ‘mentalidad de crecimiento’”.

Su enfoque se apoya en la creencia de que “la capacidad de aprender no es fija, que puede cambiar con el esfuerzo”. Para finalizar, la psicóloga advirtió que la ciencia debe probar nuevas ideas y concluyó que “necesitamos ser tenaces sobre cómo lograr que nuestros hijos sean más resilientes”.