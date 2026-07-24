Mark Hyman, médico: “La ciencia de la longevidad desafía nuestra visión del envejecimiento”

El médico de familia Mark Hyman propuso revisar la manera en que se interpreta el envejecimiento en una entrevista publicada originalmente en 2023. Según su postura, parte del deterioro asociado con la edad puede retrasarse mediante hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, actividad física, descanso adecuado y control del estrés.

La interpretación de Mark Hyman, experto en salud adulta, sobre la longevidad y el envejecimiento

El autor del libro Young Forever aseguró que las personas pueden ser biológicamente más jóvenes a medida que envejecen cronológicamente, un resultado que se lograría a través de hábitos saludables en la vida cotidiana.

El médico Mark Hyman sostiene que la ciencia de la longevidad desafía la visión del envejecimiento Mark Hyman

“La ciencia de la longevidad desafía nuestra visión del envejecimiento como un período de lento declive hacia la fragilidad, la discapacidad y las enfermedades crónicas”, expresó Hyman, en diálogo con Katie Couric.

En esa línea, el médico diferenció entre el envejecimiento normal y el anormal, una condición que considera una enfermedad tratable. “La enfermedad y el envejecimiento acelerado son simplemente los mejores intentos de nuestro cuerpo por afrontar una serie de circunstancias adversas”, afirmó.

Para evitar el proceso “anormal”, es necesario realizar ciertas actividades diariamente. “La clave para una vida larga y saludable reside en aprender a trabajar con nuestra biología para activar, en lugar de impedir, nuestra programación para la longevidad”, manifestó el especialista.

La estrategia del experto Mark Hyman para retrasar el envejecimiento

Más del 90% de las enfermedades crónicas son causadas por nuestro estilo de vida y entorno, indicó Hyman. Asimismo, identificó tres claves para vivir más tiempo: no fumar, mantener un peso saludable según indicación médica y hacer ejercicio.

Junto con estos consejos, el médico también compartió las siguientes recomendaciones para mantener el cuerpo en forma a medida que pasan los años:

Optimización de la dieta:

Eliminar alimentos ultraprocesados, azúcares y almidones.

Consumir frutas y verduras coloridas y asegurar unos 100 gramos de proteína al día .

. Seguir el plan de alimentación “Pegano” (enfoque de la comida como medicina) y utilizar suplementos para cubrir deficiencias nutricionales del suelo moderno.

Ejercicio de resistencia: mantener y desarrollar músculo mediante entrenamiento de fuerza al menos tres veces por semana.

Comunidad y relaciones: el sentido de pertenencia y los vínculos cercanos son críticos para la salud a largo plazo.

Según Mark Hyman, es posible retrasar el envejecimiento mediante cambios en la dieta y ejercicios de resistencia

Luego, Hyman resaltó que integra prácticas adicionales en su rutina diaria para alcanzar su meta de vivir entre 120 y 180 años:

Gestión del sueño: evitar el alcohol y la cafeína (excepto una taza de café por la mañana) para asegurar un descanso reparador.

evitar el alcohol y la cafeína (excepto una taza de café por la mañana) para asegurar un descanso reparador. Terapias de temperatura: tomar duchas frías, baños calientes o saunas (terapias de frío y calor).

tomar duchas frías, baños calientes o saunas (terapias de frío y calor). Medición: utilizar pruebas de biomarcadores y tests de metilación del ADN para monitorear la edad biológica y detectar enfermedades de forma temprana.

El futuro de la longevidad según Mark Hyman

Además de la nueva visión sobre el envejecimiento y sus consejos para retrasarlo, Hyman sostuvo que se vislumbran avances científicos y médicos extraordinarios a corto plazo.

De acuerdo con el experto, estudios científicos recientes demostraron que es posible reprogramar células a estados más jóvenes. Algunos investigadores sugieren que si mantenemos la salud por 10 o 15 años más, podríamos alcanzar un punto donde los avances científicos retrasen la muerte de forma indefinida.

“En algunos modelos de levadura, han logrado extender la vida hasta el equivalente a 1000 años humanos. Pronto será posible alcanzar los 120, 150 o incluso 200 años (manteniéndose joven y vital)”, señaló.