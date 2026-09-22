Ángela Fernández, psicóloga: “Las personas con ansiedad suelen ser muy autoexigentes, rigurosas y disciplinadas”

La ansiedad trasciende una simple respuesta pasajera frente al estrés. Representa una conexión profunda entre nuestra identidad y el entorno cotidiano. La psicóloga Ángela Fernández, a través de su cuenta de TikTok (@angelaprs.psicologia), advierte que las personas que sufren este trastorno suelen compartir patrones psicológicos específicos. Aunque la sociedad premia estas características, su práctica desmedida genera un desgaste severo si falta la flexibilidad mental adecuada.

Una especialista reveló los tres rasgos de las personas que sufren ansiedad (Foto: Captura TikTok/@ angelaprs.psicologia)

Los tres pilares del perfil ansioso

Responsabilidad extrema y autoexigencia : este factor encabeza la lista por su alta frecuencia y por recibir constante validación social . Fernández describe a estos sujetos como individuos sumamente disciplinados, rigurosos y volcados de lleno a sus obligaciones. El conflicto estalla cuando la búsqueda de la excelencia deriva en una rigidez mental inquebrantable . Esta dinámica suele originarse durante la infancia, período donde los adultos refuerzan positivamente la obtención de calificaciones altas y el cumplimiento de normas sin supervisión externa.

: este factor encabeza la lista por su alta frecuencia y por . Fernández describe a estos sujetos como individuos sumamente disciplinados, rigurosos y volcados de lleno a sus obligaciones. . Esta dinámica suele originarse durante la infancia, período donde los adultos refuerzan positivamente la obtención de calificaciones altas y el cumplimiento de normas sin supervisión externa. Bondad llevada al extremo : ayudar a los demás resulta fundamental, pero el desborde de esta virtud anula por completo el bienestar personal. La experta señala que la cooperación y el altruismo excesivos bloquean la capacidad para establecer límites sanos . Al priorizar de forma constante las demandas ajenas, el autocuidado desaparece. Ante este panorama, resulta indispensable dominar el arte de decir que no para proteger la propia energía vital.

: ayudar a los demás resulta fundamental, pero el desborde de esta virtud anula por completo el bienestar personal. La experta señala que . Al priorizar de forma constante las demandas ajenas, el autocuidado desaparece. Ante este panorama, resulta indispensable dominar el arte de decir que no para proteger la propia energía vital. Neuroticismo y alerta constante: este último pilar engloba la inestabilidad emocional, la impulsividad y el estado de nerviosismo crónico. Fernández califica a estas personas como actores de alta reactividad que habitan en una zona de vigilancia permanente. Cualquier imprevisto menor, tal como un sonido estruendoso o una modificación repentina en los planes diarios, actúa como un disparador directo de angustia.

La clave: compasión interna y adaptación

Para convivir de manera saludable con la ansiedad, Fernández promueve un giro radical en el diálogo interno mediante una mirada flexible y compasiva. El objetivo central rechaza la transformación de la personalidad y apunta a disolver la trampa del perfeccionismo y la frustración constante. Como reflexión final, la profesional invita a abrazar estas tendencias naturales sin entregarles el control total de nuestra vida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA